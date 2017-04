Drawn to Death: такой олдскул нам не нужен

Дэвид Яффе — культовый геймдизайнер, это факт. Фамилия его, может, звучит не так и часто, но в игры Дэвида мы играли с детства — Mickey Mania, Twisted Metal, великий и ужасный God of War… Поэтому в успех Drawn to Death верилось как-то по умолчанию. Но не тут-то было..

Drawn to Death Жанр TPS

Платформы PlayStation 4

Разработчики The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency

Издатель Sony Interactive Entertainment

Официальный сайт

Drawn to Death — это классический арена-шутер, пришедший к нам будто прямиком из конца девяностых. Думаю, многие из вас помнят времена, когда за громоздким ЭЛТ телевизором собиралась компания, чтобы поиграть на PlayStation в какой-нибудь Quake II или Duke Nukem: Time to Kill со сплит-скрином и прочими прелестями мультиплеера того времени. Drawn to Death очень живо вызывает в памяти эту картинку, вот только локального мультиплеера здесь почему-то нет, а игра уже десять минут безуспешно пытается подобрать тебе хоть каких-то противников из интернета. И это несмотря на то что она сейчас бесплатна для всех подписчиков PlayStation Plus. Отсутствию интереса есть простое объяснение — Drawn to Death опоздала лет на пятнадцать. Во времена, когда разработчики месяцами полируют баланс оружия, тщательно прорабатывают умения персонажей и очень осторожно относятся к введению новых режимов играм вроде Drawn to Death попросту нет места.

И ведь обидно, потому что в новом творении Яффе хорошо решительно все — визуальный стиль, персонажи, звуковое сопровождение, обширный арсенал самого нелепого и пафосного оружия на свете, безумные локации. Это разборки смешных, небрежно нарисованных чернильной ручкой человечков в тетрадке скучающего на уроке школьника. Киборгула против грудастой акулы-ниндзя с голосом японской школьницы! Одержимая дьяволом ковбойша из Тихуаны против полуголого, вооруженного бензопилой серийного убийцы в маске медведя! Враги отстреливаются из консолей с самонаводящимися картириджами, двухметровых снайперских винтовок и забрасывают вас трупами из гробов, а у вашего персонажа в руках обезьянка Эмили, швыряющаяся в них фекалиями. Как вообще это можно было провалить?

Как оказалось, легко. В The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency слишком увлеклись стилистикой и напрочь забыли о геймдизайне. Drawn to Death попросту плохо играется, персонажей здесь всего шесть, а интересных игровых режима два — классический дезматч и оригинальная вариация на тему CTF, в которой нужно собирать сердца из падающих с неба тел и вражеских трупов и сдавать их демону в специальных точках. Зато недочетов масса. К примеру, в по-современному динамичном соревновательном шутере, не забывающем о вертикали, банально нельзя переназначить управление и во время серии прыжков вы вынуждены убирать палец со стика, отвечающего за прицеливание. Стоит объяснять, к каким последствиям это обычно приводит? Да и само управление ощущается примерно таким же неотзывчивым, как в старых шутерах с первой PlayStation. Тогда это было простительно, все бои шли практически в одной плоскости и передвигались персонажи не в пример медленней, но сейчас? У каждого из героев есть свои сильные и слабые стороны, но они не очевидны по их внешнему виду и совершенно лишены логики. Почему одни атаки акулы-ниндзя наносят солдату Бронко двойной урон, а другие против него вообще неэффективны? Потому что так написано в тетрадке. Или возьмем запас здоровья, который у персонажей превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Ситуации, когда вам приходится перезаряжаться, потому что патроны в обойме закончились, а противник все еще дышит, здесь в порядке вещей. Уже после пятого матча вы понимаете, что большая часть здешнего оружия — бесполезный хлам, и переходите на ультимативные дисбалансные вундервафли. Как результат, в рейтинговых боях большинство игроков бегают с уже упомянутыми консолями JRPG и монструозными Russian Jackhammer, либо со скорострельными лазерами Star Laser 3000 и шестизарядными ракетницами. У каждого персонажа свои уникальные способности, но в половине случаев они малоэффективны, кто в здравом уме будет полагаться на убойные рифы Джонни Севеджа, через время заставляющие головы противников взрываться, если можно применить самоуничтожение Киборгулы — мощную АоЕ атаку, уничтожающую все живое, включая самого Киборгулу, если тот не потрудился покинуть радиус поражения? Какой толк бросаться во врага акулами, если можно вызвать летающего дрона, атакующего противников даже после вашей смерти? Даже целиться не нужно. Зачем вообще все эти навыки, когда у нас есть Гигантская Рука, расстреливающая всех вокруг с небес?

Разовьем мысль — зачем нужен жутко несбалансированный шутер, поддерживающий максимум 4 игрока на одной карте, когда есть Overwatch, Titanfall 2, Call of Duty и Battlefield? Разве что вы очень скучаете по олдскульным TPS и любите сортирный юмор уровня русскоязычной Dota 2. Как с первым, так и со вторым у игры полный порядок, Drawn to Death еще на этапе туториала расскажет, как дела у вашей мамы, неоднократно усомнится в ваших интеллектуальных способностях и, конечно же, отправит во внутриигровой магазин, прикупить сундуков со скинами для персонажей, картинками с оскорблениями противников и прочей обязательной чепухой. Конечно, геймплей у игры не так прост, как кажется на первый взгляд, на уровнях полно секретных мест и проходов, а во время боя приходится постоянно помнить что и против кого следует применять, но отвратительный матчмейкинг, неудобное управление и дисбаланс отбивают всякое желание изучать эти тонкости. Drawn to Death можно посмотреть разве что ради оригинальной картинки, но только в качестве эксперимента и после череды патчей, в которых игра отчаянно нуждается, до тех пор — запускайте на свой страх и риск, но не говорите, что мы не предупреждали.

