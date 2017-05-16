Drimsim в Украине: знакомство с новой travel-SIM

Сегодня в Киеве прошла презентация бренда Drimsim. Новый игрок на рынке услуг роуминга позиционирует себя в качестве простого, удобного и выгодного решения для путешественников. Мы посетили мероприятие и спешим рассказать о новом сервисе.

Drimsim — это обычная travel SIM-карта, то есть «симка», специально разработанная для тех, кто путешествует, делает это часто и посещает разные страны. По словам создателей, они хотели сделать максимально удобное и понятное решение. Поэтому использование Drimsim должно оказаться простым: устанавливаешь приложение для Android или iOS, заказываешь SIM-карту, после получения активируешь, пополняешь счет и пользуешься.

По сравнению с предложениями локальных игроков, ключевое отличие заключается в том, что у Drimsim нет пакетных предложений или абонплаты, а пользователь платит только за использованный трафик и минуты звонков. Две других особенности — управление через приложение для смартфона и «живая» служба поддержки, которая должна быстро отвечать на возможные вопросы понятным языком.

С полными тарифами Drimsim можно ознакомиться на сайте. С учетом того, что за последний год «Киевстар», Vodafone и lifecell заметно снизили стоимость услуг роуминга, некоторые цены выглядит интереснее предложений «большой тройки», а некоторые сравнимы с ними. В целом, все как обычно зависит от страны, в которую вы хотите поехать, сколько времени там провести и объема услуг, который потребляете в путешествиях.

В Украине Drimsim будет стоить 10 евро — это цена самой симки с нулевым балансом (с учетом доставки). После покупки карту нужно активировать в приложении, приложить фотографию первой страницы загранпаспорта и указать адрес прописки — SIM-карта фактически является британской, а остальных странах работает в режиме роуминга. Все управление, пополнения карты и контроль расходов по Drimsim происходит через приложение. В Украине у сервиса есть дистрибьютор, так что скоро ее можно будет увидеть как минимум в офисах туроператоров. За год сервис планирует получить в Украине около 50 тысяч пользователей. Чтобы карта оставалась активной, ее нужно пополнять как минимум раз в год. Минимальная сумма пополнения — от одного евро, приложение позволяет настроить автоматическое пополнение симки в зависимости от баланса.

В качестве промежуточного итога, можно сказать, что Drimsim выглядит интересным предложением, но нужно еще опробовать его на практике, узнать — действительно ли все будет так просто, удобно и дешево, как обещают создатели. Не забудьте рассказать в комментариях — что думаете о новом сервисе, «взлетит»? Пользуетесь ли роумингом заграницей, покупаете ли местные SIM-карты или просто отключаетесь от сети и используете смартфон в качестве фотоаппарата?