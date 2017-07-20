Дюнкерк. Величайшая военная катастрофа в английской истории, обернувшаяся величайшим примером единения народа и армии, чудом, которое позволило жителям Соединенного королевства снова поверить в себя и выстоять в грядущей Битве за Британию. «Войны не выигрываются эвакуациями» – сказал после окончания операции по спасению экспедиционного корпуса Уинстон Черчилль. Но именно эта эвакуация позволила англичанам собрать силы для пяти грядущих лет войны.

Dunkirk / «Дюнкерк» Жанр военная драма

Режиссер Кристофер Нолан

В ролях Фионн Уайтхед (Томми), Том Глинн-Карни (Питер), Джек Лауден (Коллинс), Гарри Стайлз (Алекс), Анейрин Барнард (Гибсон), Джеймс Д’Арси (капитан Уиннант), Барри Кеоган (Джордж), Кеннет Брана (коммандер Болтон), Киллиан Мёрфи (солдат), Марк Райлэнс (Доусет), Том Харди (Фэрриер) и др.

Студии Warner Bros. Pictures, Canal+, Syncopy

Год выпуска 2017

dunkirkmovie.com, IMDb

Dunkirk Кристофера Нолана вовсе не о войне. Это фильм о людях. Солдатах, потерявших последнюю надежду на спасение и ведомых только звериным инстинктом выживания. Матросах, не спавших сутки напролет и валившихся с ног от усталости. Офицерах, которым ежечасно приходилось принимать непростые решения, цена которых — тысячи жизней британских и французских солдат. Пилотах, которые гибли вдалеке от берегов, получая от тех, чьи жизни они пытались спасти, только проклятья. Гражданских, которые нашли в себе силы отправиться в самое пекло. Нолан не пытается что-либо объяснить или доказать, он просто показывает нам, как выглядит война на самом деле. Без фанфар, без пафоса, без дешевого романтизма. И это буквально завораживает.

Бесспорно, Dunkirk нужно смотреть в IMAX. Фильм изначально снят на камеры IMAX, и именно этот формат позволяет оценить задумку Нолана в полной мере. И дело даже не в погружении в картинку, а в комплексе ощущений. Звук, картинка, музыка. В те моменты, когда герои фильма попадают под огонь, вам самим непроизвольно хочется спрятаться, вжаться в кресло. Стрельба здесь действительно пугает, пугает по-настоящему. Когда музыка гениального Ханса Циммера, кажется, превзошедшего самого себя, нагнетает напряжение, вы чувствуете это буквально всем телом. Это настоящая симфония смерти и разрушения. И картинка, конечно же, картинка. Нолан не злоупотребляет спецэффектами, предпочитая по-настоящему топить корабли и использовать реальные самолеты Второй мировой для имитации воздушного боя. И это действительно впечатляет. Dunkirk – очень честный фильм, которому веришь буквально с первого кадра.

Нолан не был бы сам собой, если бы не устроил в своем фильме традиционные игры со временем. Рваный монтаж и разный масштаб времени для разных персонажей рисуют безумную картину эвакуации. И если в начале фильм несколько тяжеловесно разгоняется, то ближе к финалу плотность событий настолько велика, а нарезка эпизодов настолько плотная, что тебя буквально сдавливает со всех сторон аудио-визуальный поток. Да, обязательно обратите внимание на цифры в самом начале картины, Нолан совсем неспроста акцентирует на них ваше внимание.

В фильме на самом деле очень мало текста, поэтому актерам приходится играть, а не прятаться за диалогами. Бесспорно, в построенной Ноланом картине роль рядового актера не так уж и велика, но в данном случае кастинг получился просто идеальным. И даже вызывавший сомнения критиков Гарри Стайлз оказался здесь очень к месту. Как и Том Харди, который большую часть фильма играет буквально одними глазами. О таких зубрах, как Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи и Марк Райлэнс, и говорить не стоит. Они убийственно убедительны.

Dunkirk – стопроцентно нолановский фильм. Плотный, затягивающий, безумный. Пожалуй, еще никогда история Второй мировой не была так осязаема, так пугающе близка, как в Dunkirk.

P.S. Если вы не очень хорошо знаете военную историю, перед походом в кино настоятельно рекомендуем почитать Википедию или, например, вот эту статью об операции «Динамо».

P.P.S. Лучшим изображением пляжа Дюнкерка все же остается грандиозная, снятая одним дублем сцена в Atonement Джо Райта.