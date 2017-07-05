Две недели с Samsung Galaxy S8+

Невозможно протестировать все интересные смартфоны, даже если твоя работа состоит именно в этом. Тем не менее, каждый год я стараюсь не пропускать знаковые модели, составлять о них личное мнение. Одни из таких аппаратов в 2017 году — флагманы Samsung. Тарасу Мищенко повезло подготовить обзор обычного Galaxy S8, а я провел достаточно времени с S8+, который отличается большим дисплеем. Основная разница между моделями сводится как раз к диагонали экрана, так что опубликованный ранее обзор актуален и для «плюс» версии. Поэтому в этом материале я сконцентрируюсь на личных впечатлениях от использования флагмана.

Дизайн

Впервые увидеть Galaxy S8 мне посчастливилось практически сразу после презентации. Буду абсолютно честным, если скажу, что с первого взгляда дизайн смартфона поражает. Вытянутые экраны с минимальными рамками — тренд года, доступный всего нескольким производителям, и по сравнению с тем же LG G6, S8+ выглядит круче, в основном из-за скругленных углов и граней, а G6 воспринимается более топорным.

Тем не менее, в последующем воспринимаешь дизайн спокойнее, вечно поражаться сложно и к любым новшествам привыкаешь. Дальше уделяешь больше внимания деталям и тут есть о чем рассказать.

Способы разблокировки

Одна из важных особенностей — расположение сканера отпечатков пальцев и методы разблокировки в целом. Датчик расположен не самым удобным образом, мне было неудобно пользоваться им как вслепую, так и специально поглядывая. Компания предлагает альтернативы в виде сканера радужной оболочки, распознавания лица, еще можно использовать Bluetooth-устройства, но все это немного не то.

Мне кажется, что пока тактильно различимый сканер под дисплеем или под камерой остается более удобным решением, которое позволяет быстрее разблокировать смартфон, плюс его поддерживают сторонние приложения.

С другой стороны, можно ожидать, что к выходу Galaxy S9 на рынке появятся сканеры, которые можно встраивать прямо под стекло и тогда проблема решится, а S8/S8+ будем воспринимать в как переходное решение.

Размеры корпуса

Вторая особенность — размеры корпуса. Благодаря минимальным рамкам смартфон не выглядит большим, но проецировать на него опыт использования смартфонов с «классическим» соотношением сторон дисплея нельзя.

Galaxy S8+ всего немного больше моего Huawei P10 в чехле, но так как верхние и нижние рамки экрана минимальные, дотянуться до шторки уведомлений оказывается сложно. Конечно, постепенно привыкаешь перехватывать аппарат «правильным» образом, иногда чтобы открыть шторку пользуешься свайпом по сканеру, но все это лишь подтверждает мысль о том, что S8+ — это аппарат для поклонников самых крупных решений, которые меняют один фаблет на другой.

Вообще с размерами флагманов Samsung в 2017 году произошла рокировка. Если раньше более популярной моделью был S7 Edge, а S7 — решением для поклонников маленьких смартфонов, то сейчас S8 видится мне универсальным решением «для всех», а S8+ — альтернативой фаблетам и серии Galaxy Note. Будь у меня выбор — сам бы смотрел на обычный S8.

Софт и экран

Говоря про любой смартфон нельзя обойти тему софта. Количество разнообразных надстроек и улучшений в Galaxy S8+ по сравнению с оболочками других компаний и чистым Android стало для меня сюрпризом.

Начать можно с того, что S8/S8+, доступные покупателям, поставляются со специальным адаптером. Он позволяет соединить два смартфона кабелем и установив приложение можно получить в новом аппарате все данные со старого (сообщения, историю звонков, файлы). Конечно, это же можно сделать руками или с помощью сторонних приложений, но решение из коробки может оказаться «к месту», особенно если покупатель не знает, с помощью каких программ можно сделать то же самое.

Также приятно удивило то, что встроенный магазин приложений сделал большой шаг вперед в своем развитии. Компания не только предлагает дополнительные темы оформления интерфейса и обои, но множество ПО, реализующего потенциал «фишек» смартфона.

Доступно много вариантов заставок для режима Always-on-Display, а также панелей для использования загнутого по краям дисплея. Многие из них платные, но покупатель одного из самых дорогих флагманов наверняка найдет пару лишних долларов.

Еще были сомнения относительно совместимости сторонних программ с экраном с соотношением сторон 2:1. В реальности все приложения, которыми я пользуюсь, без проблем отображались в полноэкранном режиме — достаточно только поменять положение переключателя в настройках.

Гарантии относительно игр давать не буду, потому что мой интерес заканчивается на Asphalt Extreme, который сразу растягивается до полноэкранного режима.

Такие мелочи позволяют понять разницу между «китайскими» смартфонами и «брендовыми». Первые часто предлагают интересные аппаратные функции совершенно не заботясь о программных дополнениях, которые позволят их комфортно использовать. Единственное «но» — приходится потратить время, чтобы разобраться во всех функциях и возможностях.

Время работы

Время работы — бич большинства флагманов, по крайней мере если сравнивать их с аппаратами средне-высокого сегмента, многие из которых работают не так молниеносно, но заметно дольше. Прошлогодний Galaxy S7, которым я пользовался больше месяца, подтверждал сделанные выводы — в моих руках смартфон часто не доживал до позднего вечера.

Было интересно, как себя покажет актуальный флагман. Не буду тянуть — S8+ приятно удивил. В моем случае смартфон, снятый с зарядки утром без проблем доживал до позднего вечера с запасом в 20% заряда. «Выжимая» из него все, мне удавалось получить порядка 6 часов активного дисплея. Разрешение экрана при этом было установлено на Full HD+ (значение по умолчанию), был активен Always-on-Display, а профиль использования и набор приложений не отличался от моего стандартного: синхронизация двух Google-аккаунтов, использование Wi-Fi и 3G, несколько мессенджеров, переписка в них, просмотр видео, прослушивание музыки и так далее.

Камеры

Последняя остановка — камеры, самый простой и очевидный момент. Могу смело назвать камеру S8+ одной из лучших, если не самой хорошей. Можно долго говорить о том, что другие компании оснащают аппараты двумя модулями, или что пост-обработка Samsung делает кадры излишне резкими, но на практике большинство снимков получаются удачными, фото хорошо смотрятся и на экране, и на мониторе, и все работает быстро.

Это универсальное решение, которое позволяет просто нажать на кнопку и получить хороший результат.

Итоги

Мое знакомство с Galaxy S8+ подарило как вполне очевидные, так и неожиданные впечатления. С одной стороны, я убедился в том, что флагманы компании остаются одними из лучших по совокупности характеристик. Специально не останавливался на аспектах производительности или качестве экрана — тут нет никаких неприятных сюрпризов, все прогнозируемо хорошо.

С другой стороны, получилось выявить неожиданные особенности: хорошие в виде количества дополнительного ПО, его интересности; плохие в виде неудобства разблокировки аппарата, ощущения довольно большого смартфона. Лично меня они смущают.

Именно поэтому называю флагман одним из лучших, но не лучшим для всех и не идеальным. Он превосходит большинство конкурентов количеством «фишек», предлагает отличную универсальную камеру и отталкивает массового покупателя своей оправданной, но высокой ценой. Последний фактор позволяет существовать всем остальным — обладая куда более скромным бюджетом у нас остается достаточно вариантов смартфонов, предлагающих хороший пользовательский опыт и широкие возможности. А S8+ — это в какой-то мере вариант для максималистов.