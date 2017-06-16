Егор Охотников, Nimses: «Мы зарабатываем «нимы», поскольку уверены, что они будут ценнее денег и лайков»

С конца мая социальная сеть Nimses, созданная в Украине, демонстрирует взрывной рост. По данным разработчиков, она уже прошла порог в 2 миллиона пользователей. По своей сути Nimses напоминает Instagram, только вот вместо «лайков» пользователям предлагают перечислять друг другу «нимы», виртуальную «валюту», которая автоматически генерируется внутри сервиса. В Nimses даже обещают запустить магазин, где за «нимы» можно будет покупать реальные товары и услуги. Но кто стоит за проектом, чем подкреплена стоимость «нимов» и как сама команда разработчиков планирует на всём этом зарабатывать, редакция ITC.UA попыталась выяснить у Егора Охотникова, руководителя по связям с общественностью Nimses.

Как вам пришла идея Nimses и сколько времени заняла реализация?

Идея проекта принадлежит CEO компании. Основано же все на системе предположений о природе эволюции человеческого сознания, прежде всего коллективного общего сознания людей. Эта теория демонстрирует закономерность утончения изменений в психологии людей и потребность в удовлетворении все более тонких межличностных запросов. Люди неосознанно ожидают появление надежного сигнала симпатии — феномен который напоминает универсальный «сверхлайк». С первых строчек кода прошло более двух лет. От идеи до текущей ситуации прошло 7 лет

Сколько человек работает над проектом?

На данный момент над проектом работает 4 группы лучших инженеров восточной Европы. Мы не разглашаем информацию о составе команды и ее количестве.

Какие были основные сложности во время запуска?

Скорость регистраций новых пользователей была такой высокой, что SMS-гейты одного из крупнейших провайдеров Европы постоянно падали. Пришлось увеличить количество гейтов.

Кто профинансировал разработку? Есть основной инвестор?

Пока мы не раскрываем финансовую сторону проекта.

В чём главная суть Nimses, как бы вы её объяснили человеку, который даже Instagram не видел? Сервис всё-таки про фотографию или про виртуальные монетки?

Nimses — это город на ладони с абсолютно всеми людьми, сервисами, услугами, товарами, тусовками, мыслями, новостями и возможностями. Мы не знаем, как будет выглядеть лента Nimses через год. Но она точно будет отличаться от Instagram. Я думаю что Nimses — это не про фото или монетки, а про отношения всех со всеми в конкретном месте.

Как обстоят дела с приватностью? Я могу публиковать фото только для друзей?

На данный момент всё, что вы публикуете в Nimses, доступно всем пользователям. На «тротуаре» можно просмотреть все посты созданные в радиусе 2 км. Также можно посмотреть посты каждого пользователя, если зайти на его личную страницу.

Как вы боретесь со спамом и непристойными фото?

Мы используем нейронные сети и машинное обучение. Эти системы являются самообучающимися, так что в дальнейшем эта проблема перестанет быть актуальной. Но это лишь первый этап. Nimses — это первая горизонтальная социальная сеть с модерацией, которую будут проводить сами пользователи, а не офис с 10 000 модераторами контента.

Как вы продвигали Nimses? Правда, что платили популярным блоггерам за упоминание?

Ни одному из блоггеров, звезд и просто хороших и неординарных людей мы не заплатили ни копейки. Они делают это по собственному желанию. Гравитация идеи настолько велика, что они уже не могут не помогать нам. Естественно, мы потратили тысячи часов на общение с ними, но это был потрясающий опыт с потрясающим результатом для них и для нас.

Чем подкреплена стоимость «нимов», ведь они генерируются для каждого пользователя автоматически, и чем больше пользователей, тем дешевле должна быть эта «валюта»?

Стоимость «нима» не зависит от того сколько людей в системе. Это заблуждение развеется сразу после обнародования экономической модели Nimses.

Как вы планируете запускать магазин, где пользователи Nimses смогут покупать товары за «нимы»? В чём выгода для продавцов?

Nimses станет ключевой и самой доступной площадкой для бизнеса любого калибра уже в следующем месяце. Мы уравновесили отношения между бизнесом, рекламой и потребителем, сделав Win-win для всех. Конкурентное приемущество на стадии запуска не позволяет раскрыть целиком модель интеракции между пользователями, бизнесом и рекламой. Но мы убираем посредников между бизнесом и потребителем. Первоочередными бенефициарами Nimses являются потребители и бизнес, а не площадка, которая держит аудиторию и выжимает соки из них обоих.

Как сами планируете зарабатывать на Nimses?

Мы зарабатываем «нимы», поскольку уверены, что они будут ценнее денег и лайков.

Почему не запустили приложение на американском или азиатском рынке?

Мы готовим наши SMS-гейты и проводим базовые приготовления. Это все занимает много времени.