Экспресс-обзор ADATA USB-C HUB

Новый разъём USB Type-C можно использовать для подключения внешних накопителей, мониторов и даже для зарядного устройства. Благодаря такой универсальности производители ноутбуков в последнее время всё чаще устанавливают в своих устройствах только порты USB Type-C. Таким образом, для подключения несовместимой с USB-C периферией приходится использовать переходники. Давайте рассмотрим одно из таких устройств от компании ADATA, получившее название USB-C HUB.

Дизайн и удобство использования

Устройство ADATA USB-C HUB выполнено в пластиковом корпусе белого цвета. У него квадратная форма со слегка закруглёнными углами. При этом для подключения используется 10-сантиметровый кабель, что обеспечивает дополнительную свободу при подсоединении периферии.

Размеры и вес хаба не очень большие, он не занимает много места на столе или в сумке. Все разъёмы расположены на разных гранях устройства, поэтому не мешают друг другу.

Единственное, два порта USB вынесены на одну сторону корпуса, и хотя между ними нормальное расстояние, при подключении очень крупных «флешек» может перекрываться доступ ко второму порту.

Возможности подключения

Как уже было сказано выше, все порты находятся на гранях ADATA USB-C HUB, здесь пользователь может найти два разъёма USB 3.1, один HDMI 1.4 и один USB Type-C. Последний поддерживает как передачу данных, так и позволяет подключать зарядное устройство, совместимое со стандартом Power Delivery 2.0 и мощностью до 60 Вт.

Пропускной способности хаба достаточно для того, чтобы одновременно работать с несколькими накопителями, а также с монитором через порт HDMI.

Скорость передачи данных между ноутбуком и накопителем, подключённым через USB-C HUB, находится на хорошем уровне. Мы проверили работу устройства в утилите Crystal Disk Mark, подключив к нему внешний SSD ADATA SD700, и получили сравнимый результат с соединением через USB 3.1 напрямую.

В целом, набор разъёмов, доступных в ADATA USB-C HUB можно назвать оптимальным для подключения к ноутбуку периферии. Тем не менее, устройство однозначно бы выиграло, если бы в нём был ещё и кард-ридер для карт формата SD.