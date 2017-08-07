Экспресс-обзор беспроводных наушников Jaybird X3

Компания Jaybird основана в 2006 году австралийским атлетом Джаддом Армстронгом (Judd Armstrong), который был разочарован качеством беспроводных наушников, выпускаемых в то время. Он решил заняться их выпуском самостоятельно, создав модель с защитой от влаги и устойчивостью к физическим воздействиям. Так в 2007 году появились первые спортивные беспроводные наушники Jaybird — JB100 Freedom. А уже в 2014 году по данным NPD Group компания вошла в топ-5 премиум производителей наушников (цена от $100 и выше) вместе с Beats, Bose, Sennheiser и Sony. Таким образом, за 8 лет Jaybird прошёл путь от небольшого стартапа, до одного из самых популярных производителей беспроводных наушников для занятий спортом. В Украине Jaybird не часто можно встретить в продаже, тем не менее, наушники этой компании однозначно стоят внимания. Поэтому мы решили протестировать одну из новых моделей компании — Jaybird X3. На данный момент, это флагманские беспроводные внутриканальные наушники в модельном ряду производителя.

Комплект поставки

Наушники поставляются в картонной коробке, внутри которой также можно найти сменные амбушюры (обычные силиконовые и Comply, хрящевые фиксаторы разных размеров, клипсу для крепления на одежде, а также зарядный кабель.

Дизайн, материалы и удобство использования

Jaybird X3 — это классические беспроводные наушники, соединённые кабелем и оснащённые пультом ДУ.

Дизайн чаш довольно простой, в них можно выделить разве что серебреные вставки с логотипом компании. При этом у Jaybird X3 есть разные варианты раскраски, от чёрно-серой до камуфляжной.

Чтобы уменьшить вес нушников, ведь для спортивной модели это важно, в Jaybird использовали при создании корпуса в основном пластик, металл можно найти только на гранях пульта управления, в котором также расположена батарея. В итоге вес Jaybird X3 с амбушюрами и хрящевыми фиксаторами составляет всего 17,9 грамм.

Они практически не ощущаются во время использования. Тем не менее, во время бега правый наушник может выпадать, особенно если плохо подобраны амбушюры и хрящевые фиксаторы, либо же если ваша форма ушной раковины в целом плохо подходит для наушников такого типа.

Почему именно правый? Дело в том, что справа находится пульт управления с аккумулятором внутри, поэтому он слегка перевешивает и правый наушник может выпасть. В остальном, проблем с использованием Jaybird X3 нет.

Подключение

К смартфону, планшету или компьютеру Jaybird X3 подключаются через протокол Bluetooth 4.1, есть поддержка профиля A2DP. Наушники стабильно держат соединение и помнят настройки подключения 8 устройств.

Звук

От спортивных беспроводных наушников не ждёшь особо качественного звучания. Но уже с первой минуты прослушивания Jaybird X3 начинает рушить этот стереотип. Звучат наушники объёмно с хорошим запасом громкости, слушать их приятно не только во время пробежки, но и просто во время прогулки или за компьютером. У них ровный тональный баланс, неплохая сцена, как для беспроводных наушников, а также хорошая проработка низких и высоких частот. Средние при этом немного теряются, Jaybird X3 не понравятся любителям вокала, он звучит плоско. Впрочем, звучание наушников сильно зависит от используемого профиля, который можно устанавливать и настраивать через приложение Jaybird MySound для Android и iOS. При этом можно скачивать профили других пользователей, а их очень много.

Активной системы шумоподавления в Jaybird X3 нет, что для спортивных наушников даже плюс. Обеспечить себе удовлетворительную звукоизоляцию от внешних шумов можно с помощью плотных амбушюр Comply.

Автономность

В Jaybird X3 установлен аккумулятор на 120 мАч, производитель заявляет о 8 часах автономной работы и это действительно так. От одного заряда наушники работают около 8 часов, при этом заряжаются они 2,5 часа. 20 минут зарядки обеспечивают около часа воспроизведения. Таким образом, автономность у Jaybird X3 хорошая, но вот что реализовано не очень удачно, так это зарядный кабель. В отличие от прошлых моделей компании, Jaybird X3 заряжаются не через порт microUSB, а через контакты, для чего необходим специальный кредл, который крепится к комплектному кабелю для зарядки. В итоге получается проприетарный зарядный кабель, и если его потерять, то быстро найти замену не получится.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление Jaybird X3 на обзор