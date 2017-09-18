Экспресс-обзор беспроводных наушников Sonу MDR-XB510AS и MDR-XB50BS

Экспресс-обзор беспроводных наушников Sonу MDR-XB510AS и MDR-XB50BS

Хорошие наушники, которые задают ритм на всю тренировку и дают возможность не переживать за фиксацию в ушах — все еще редкость. Но в компании Sony обещают, что их модели  MDR-XB510AS и MDR-XB50BS как нельзя лучше подходят под это описание, давайте проверим, так ли это.

Комплект поставки

В комплекте с MDR-XB510AS можно найти чехол, зажим, амбушюры и пару изогнутых держателей.

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У MDR-XB50BS комплектация проще и включает кабель USB, амбушюры и изогнутые держатели.

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Дизайн

Sony делает красивую и стильную продукцию, с этим не поспоришь. Обе модели сделаны из качественных материалов и крепко сбиты. Плоский кабель с вертикальным сечением сводит на нет запутывание ‒ можно хоть в кармане носить.

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К нам приехали синие наушники, но в продаже имеются также другие цвета, в том числе более яркие красные, зеленые и аскетичный черный.

Sony MDR-XB510AS Red
Наушники, гарнитуры на
от 992 грн
Предложений: 35
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Sony MDR-XB50BS Black
Наушники, гарнитуры на
от 1 840 грн
Предложений: 39
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Эргономика

Сравнивать проводные наушники и беспроводные по удобству бессмысленно. MDR-XB510AS хороши в своем классе ‒ они отлично сидят и не выпадают даже при спринтах, но они вообще не сравнятся с эталонными MDR-XB50BS.

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Sony MDR-XB510AS

Про удобство этих наушников можно говорить вечно, я с ними провел более месяца в тяжелых зимних тренировках на открытой площадке. И получил просто море удовольствия от их удобства.

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Sony MDR-XB50BS

Пускай вас не смущают большие чаши ‒ модель держится эталонно, не хуже JayBird X, Bose SoundSport Wireless, BeatsX и других дорогих спортивных наушников. Порадовало и управление, которые завязано на вынесенных клавишах на чашах c интуитивно понятным расположением. Очень приятной особенностью обоих наушников является то, что они защищены от влаги.

 

Звучание

Sony MDR-XB510AS не сильно удивят меломанов ‒ звук немного тусклый, но басистый и объемный. Не хватает хороших высоких и растраивает плоская серединка, но для спортивных наушников это неплохо, ведь здесь мы больше обращаем внимание на удобство. Да и они достаточно чувствительные, что гарантирует высокую громкость практически с любого смартфона или плеера.

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А вот MDR-XB50BS уже показывают более качественный звук, пускай все равно и акцентированный на НЧ. Для беспроводных наушников за эти деньги, радует ширина сцены, да и с детализацией порядок. Во время занятий спортом такой звук как раз и нужен. Но в обоих случаях не стоит рассчитывать на скрупулезное прослушивание lossless музыки в высоком разрешении.

Микрофоны средние по качеству ‒ шума боятся, но разговаривать можно.

 

Автономность

Sony MDR-XB50BS живут около 9 часов при прослушивании музыки на средней громкости, чтобы зарядить их до 100% понадобится около 2,5 часов.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: MDR-XB510AS: дизайн, материалы, эргономика, бас, хороший комплект, влагоустойчивость; MDR-XB50BS: звук, дизайн, материалы, эталонная эргономика, автономность, влагоустойчивость
Минусы: MDR-XB510AS: проблемы с СЧ и ВЧ; Минусы MDR-XB50BS: серьезных нет
Вывод: Если вы тот, кто не может тренироваться без любимой музыки, то обязательно присмотритесь к этим двум моделям. По факту, это неплохие наушники, с хорошей сборкой, эргономикой, влагоустойчивостью и звуком.

Технические характеристики

Экспресс-обзор беспроводных наушников Sonу MDR-XB510AS и MDR-XB50BSSony MDR-XB50BS Blue
1 850 − 2 627 грн
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ТипНаушники/телефoнная гарнитура
Способ подключения / радиус действиябеспроводной (Bluetooth до 10м)
Профили BluetoothA2DP, AVRCP
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/пластик/силикон
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпусIPX4
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц4-24000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм12
Тип магнитанеодимовый
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУ-
Регулятор громкости+
Длина шнура, мнет данных
Тип кабеляплоский
Подключение кабелядвустороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Вес, г22
Цветсиний
Питание / время работыаккумулятор /8,5 ч.
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Комплектациянаушники, сменные амбушюры, кабель USB
Дополнительно-
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