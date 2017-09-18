Экспресс-обзор беспроводных наушников Sonу MDR-XB510AS и MDR-XB50BS

Хорошие наушники, которые задают ритм на всю тренировку и дают возможность не переживать за фиксацию в ушах — все еще редкость. Но в компании Sony обещают, что их модели MDR-XB510AS и MDR-XB50BS как нельзя лучше подходят под это описание, давайте проверим, так ли это.

Комплект поставки

В комплекте с MDR-XB510AS можно найти чехол, зажим, амбушюры и пару изогнутых держателей.

У MDR-XB50BS комплектация проще и включает кабель USB, амбушюры и изогнутые держатели.

Дизайн

Sony делает красивую и стильную продукцию, с этим не поспоришь. Обе модели сделаны из качественных материалов и крепко сбиты. Плоский кабель с вертикальным сечением сводит на нет запутывание ‒ можно хоть в кармане носить.

К нам приехали синие наушники, но в продаже имеются также другие цвета, в том числе более яркие красные, зеленые и аскетичный черный.

Эргономика

Сравнивать проводные наушники и беспроводные по удобству бессмысленно. MDR-XB510AS хороши в своем классе ‒ они отлично сидят и не выпадают даже при спринтах, но они вообще не сравнятся с эталонными MDR-XB50BS.

Sony MDR-XB510AS

Про удобство этих наушников можно говорить вечно, я с ними провел более месяца в тяжелых зимних тренировках на открытой площадке. И получил просто море удовольствия от их удобства.

Sony MDR-XB50BS

Пускай вас не смущают большие чаши ‒ модель держится эталонно, не хуже JayBird X, Bose SoundSport Wireless, BeatsX и других дорогих спортивных наушников. Порадовало и управление, которые завязано на вынесенных клавишах на чашах c интуитивно понятным расположением. Очень приятной особенностью обоих наушников является то, что они защищены от влаги.

Звучание

Sony MDR-XB510AS не сильно удивят меломанов ‒ звук немного тусклый, но басистый и объемный. Не хватает хороших высоких и растраивает плоская серединка, но для спортивных наушников это неплохо, ведь здесь мы больше обращаем внимание на удобство. Да и они достаточно чувствительные, что гарантирует высокую громкость практически с любого смартфона или плеера.





А вот MDR-XB50BS уже показывают более качественный звук, пускай все равно и акцентированный на НЧ. Для беспроводных наушников за эти деньги, радует ширина сцены, да и с детализацией порядок. Во время занятий спортом такой звук как раз и нужен. Но в обоих случаях не стоит рассчитывать на скрупулезное прослушивание lossless музыки в высоком разрешении.

Микрофоны средние по качеству ‒ шума боятся, но разговаривать можно.

Автономность

Sony MDR-XB50BS живут около 9 часов при прослушивании музыки на средней громкости, чтобы зарядить их до 100% понадобится около 2,5 часов.