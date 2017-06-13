Экспресс-обзор фитнес-браслета Garmin Vivosmart HR+ с GPS

Одной из главных проблем современных фитнес-браслетов является ограниченная функциональность. Ведь, как правило, это довольно простые устройства, которые редко умеют больше, чем считать шаги и отслеживать сон. Но сегодня к нам на обзор попал фитнес-браслет Vivosmart HR+, который оснащается дисплеем, оптическим пульсометром и даже модулем GPS.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление Garmin Vivosmart HR+ на обзор

Комплект поставки

Garmin Vivosmart HR+ поставляется в небольшой картонной коробке, внутри которой кроме самого устройства можно найти только сопроводительную документацию, а также кабель зарядного устройства.

Дизайн, дисплей и управление

Vivosmart HR+ выполнен в стандартном для устройств этого класса дизайне, к пластиковой основе с электроникой и экраном крепится силиконовый ремешок с фактурным покрытием.

Только в данном случае ремешок прикручен винтами, и быстро сменить его не получится. При этом выглядит браслет в целом скучно, и не выделяется на фоне подобных моделей ничем, кроме разве что более крупных размеров.

У ремешка Vivosmart HR+ удобное крепление, которое надёжно фиксирует браслет на руке. И хотя сам браслет хорошо тянется, производитель предусмотрел два размера: обычный — 136-192 мм в охвате и большой — 180-224 мм. Поэтому перед покупкой стоит обратить на это внимание, ведь второго ремешка в комплекте нет.

Монохромный сенсорный дисплей Vivosmart HR+ имеет разрешение 160х68 точек и прикрыт акрилом. У экрана есть подсветка и в целом он хорошо читается на солнце.

Управление в Vivosmart HR+ реализовано через сенсорный дисплей, можно пролистывать меню и делать выбор через нажатие.

Единственная механическая клавиша на корпусе браслета находится под экраном, она отвечает за включение/выключение, а также за вызов основного меню.

Интерфейс и функциональность

Главный экран Vivosmart HR+ всегда отображает время и дату, но если потянуть его вверх или вниз, то можно получить доступ к панелям с виджетами, которые показывают количество пройденных шагов, активные минуты, дистанцию, подъёмы, пульс, потраченные калории, оповещения, погоду и управление плеером.

При нажатии механической клавиши под дисплеем открывается основное меню, в котором можно начать упражнение, посмотреть данные о сне, о будильнике, архив упражнений, начать синхронизацию, активировать поиск подключенного смартфона, а также открыть настройки браслета.

Несмотря на, казалось бы, большой набор функций и настроек, через интерфейс Vivosmart HR+, например, нельзя завести будильник.

Это приходится делать через приложение Garmin Connect на смартфоне. Последнее предлагает пользователю красочный, но немного запутанный интерфейс, который состоит из панелей на основном экране, а также отдельных вкладок со списком лидеров, календарём, а также новостной лентой из соцсетей.

Вся эта социальная часть вынесена на главный экран приложения, но вот чтобы завести всё тот же будильник нужно пробираться через дебри меню вплоть до настроек самого браслета, где и находится заветная опция.

Для того чтобы посмотреть данные сна либо тренировки также нужно листать информационные панели. По всей видимости, разработчики посчитали, что социальные функции важнее, чем фитнес. Возможно, для тех пользователей, у которых друзья также активно используют устройства Garmin это действительно так, но мне из-за них интерфейс показался довольно запутанным.

Если говорить о функциональности самого браслета, то её можно разбить на фитнес, спортивную и коммуникационную. Фитнес-возможности представлены шагомером, который работает на основе акселерометра, а благодаря альтиметру устройство позволяет считать подъёмы.

Всё вместе это выливается в подсчёт минут активности, при этом Vivosmart HR+ каждый час напоминает о том, что нужно двигаться. К сожалению, здесь эта функция срабатывает именно через определённое время и даже в том случае, если пользователь уже идёт или бежит. К фитнес-функциям также можно отнести отслеживание сна, браслет определяет периоды, разбивая их на лёгкий и глубокий сон. К сожалению, устройство довольно условно считает время сна, записывая его продолжительность больше, чем она была на самом деле.

Спортивные функции представлены возможностью отслеживать бег, езду на велосипеде, также другие спортивные упражнения.

При этом благодаря встроенному модулю GPS, браслет отслеживает скорость и дистанцию. Холодный старт GPS может занять несколько минут даже с подключённым смартфоном, который помогает браслету найти спутники.

Во время пробежки сигнал также может иногда пропадать, особенно при беге в районе с плотной высотной застройкой, тем не менее, на открытой местности проблем нет.

Во время бега Vivosmart HR+ также считает пульс через оптический пульсометр, и делает это на уровне нагрудных датчиков. При этом браслет поддерживает протокол ANT+ и может транслировать пульс на совместимые устройства, например, на тренажёры в зале.

К коммуникационным возможностям Vivosmart HR+ относится отображение оповещений со смартфона, браслет через сенсорный экран позволяет открывать и читать сообщения, будь это SMS или чат в Skype, при этом без проблем поддерживает кириллица.

Автономность

Время работы от батареи — это одна из сильных сторон фитнес-браслетов по сравнению с умными часами, и Vivosmart HR+ в этом плане не разочаровал. Устройство с периодическим измерением пульса проработало 6 дней на одном заряде аккумулятора. А при активном пульсометре и GPS — чуть больше 7 часов. Заряжается Vivosmart HR+ через коннектор, который с помощью зажима крепится к корпусу браслета и подключается к порту USB.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление Garmin Vivosmart HR+ на обзор