Экспресс-обзор игровой беспроводной мыши ROCCAT Leadr

Почти год назад мы познакомились с моделью ROCCAT Tyon — одной из самых оснащенных мышей в линейке производителя. Сегодня мы рассмотрим ее беспроводную версию, получившую название Leadr. На первый взгляд, изменений минимум, и в целом это недалеко от правды. Тем не менее, новшества есть, и о них мы расскажем далее.

Комплектация

В крупной упаковке, выполненной в фирменном стиле, находится мышь, съемный USB-кабель, док-станция для зарядки, выполняющая роль беспроводного приемника, а также небольшой набор документации.

Внешний вид

Визуально Roccat Leadr является точной копией мыши Tyon, кроме одного исключения — отсутствия подсветки по канту корпуса. По соображениям автономности подсвечивается только фирменный логотип на подладонной поверхности и колесико прокрутки.

Размеры мыши остались прежними, а вот материалы корпуса по ощущениям несколько изменились и стали чуть менее цепкими, хотя, возможно, это особенность нашего экземпляра. Все же в Tyon лучше ощущалось наличие софт-тач покрытия на подладонной поверхности. В остальном мышь выполнена в черных цветах, само покрытие хорошо противостоит отпечаткам и другим следам использования.

Эргономика

Форма корпуса также не претерпела изменений. Это по-прежнему крупная эргономичная мышь. Изменилась только масса из-за встроенного аккумулятора, но незначительно — она увеличилась всего на 6 грамм и теперь составляет 134 грамма. При этом несколько изменилась развесовка, есть ощущение, что аккумулятор находится ближе к передней части, правда, это ощущается только при поднятии мыши над поверхностью.

Количество дополнительных клавиш не изменилось, всего мышь оснащена 14 кнопками. На своем месте остались удобные и уникальные элементы вроде плавника позади колесика прокрутки и двухпозиционного джойстика X-Cellerator. Ход основных клавиш короткий и хорошо сбалансирован между легкостью нажатия и противостоянию случайным нажатиям от веса пальцев.

Оснащение

Одним из главных изменений по сравнению с Tyon стал обновленный сенсор PixArt 3361, модифицированный под нужды Roccat и получивший название Owl-Eye. Это оптический сенсор с максимальным разрешением 12 000 dpi. Напомним, в Tyon его разрешение составляло 8200 dpi. К сенсору и в этот раз никаких вопросов нет: работа стабильна и без срывов.

Мышь может быть подключена к компьютеру двумя способами — проводным с помощью комплектного кабеля с интерфейсом microUSB и с помощью док-станции с радиоинтерфейсом. При проводном подключении вы также можете заряжать аккумулятор и параллельно пользоваться мышью. Спешим заверить всех скептиков по поводу беспроводного интерфейса — лаг в мыши отсутствует полностью. Leadr переходит в режим энергосбережения только при очень длительном отсутствии пользователя и всегда готова к использованию во время работы компьютера.

Что касается автономности, то мышь превзошла наши ожидания: при заявленных 20 часах автономной работы она проработала почти 30 часов с включенной подсветкой, что весьма неплохо. Индикатор заряда аккумулятора есть на док-станции, эту роль также может выполнять подсветка мыши.

Программное обеспечение

Для настройки мыши используется фирменная утилита Roccat Swarm, которая за год неоднократно обновлялась. В числе положительных изменений стоит отметить повышенную скорость работы, улучшенную стабильность и чуть более удобный интерфейс.