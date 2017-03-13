Экспресс-обзор маршрутизатора TP-Link Archer C1200

Стандарт 802.11 ac медленно, но верно, идет в массы — его поддержка постепенно появляется во все большем числе новых смартфонов, ноутбуков и другой электроники. Производители сетевого оборудования тоже о нем не забывают и регулярно представляют новые устройства с поддержкой «быстрого Wi-Fi», призывая потребителей получить новый пользовательский опыт. Сегодня мы познакомимся с роутером TP-Link Archer C1200 — устройство класса AC1200 заменяет в линейке компании Archer C5 и представляет собой его улучшенную версию.

Комплектация

Archer C1200 поставляется в стандартной зеленоватой коробке. Наполнение привычное: роутер, блок питания (12В/1А), сетевой кабель и документация.

Дизайн

Archer C1200 выглядит как и многие другие роутеры TP-Link. На сайте компании можно без проблем найти десяток похожих внешне моделей.

Знакомый корпус прямоугольной формы со слегка округлой верхней частью визуально разделен на три части. Он сделан из пластика с глянцевым покрытием, которое моментально собирает отпечатки пальцев и пыль.

Размещение элементов стандартное. Спереди есть ряд статусных индикаторов, обозначен класс устройства. Сверху — логотип производителя и спрятанные в углублениях вентиляционные отверстия. Снизу — дополнительная вентиляция, служебная информация, отверстия для крепления на стену. Сзади крепятся три несъемные антенны и собраны все разъемы: один WAN и четыре LAN, гнездо блока питания, USB 2.0, клавиши WPS (совмещена с клавишей включения-выключения Wi-Fi), включения, перезагрузки/сброса настроек.

Все сделано привычно и вопросов не вызывает.

Функциональность

TP-Link Archer C1200 — это Wi-Fi маршрутизатор класса AC1200. Он создает две беспроводные сети частотой 2,4 и 5 ГГц со скоростями подключения до 300 и 867 Мбит/с соответственно, поэтому суммарная пропускная способность беспроводного канала может достигать 1167 Мбит/с (теоретически). Также роутер может похвастаться гигабитными разъемами Ethernet для подключения клиентов проводным способом.

Три внешние антенны работают в режиме 2:2×2 — крайние только в одной частотном диапазоне, а центральная сразу в двух. Роутер поддерживает стандартные типы подключений к Интернету. Есть возможность создавать по одной гостевой сети для сети каждого диапазона, также присутствует поддержка VPN. К разъему USB можно подключать накопители и принтеры, но не 3G-модемы.

Аппаратная платформа роутера — это процессор Broadcom BCM47189, работающий на частоте 900 МГц в паре с 128 МБ ОЗУ и 16 МБ ПЗУ. Внутри все выглядит достаточно просто, но TP-Link не забыли добавить небольшой радиатор, чтобы внутренние компоненты не перегревались.

Настройка маршрутизатора происходит с помощью привычного веб-интерфейса. Есть меню быстрой настройки, а также представление настроек в виде базового и полного списка параметров. Интерфейс переведен на популярные языки и аналогичен другим роутерам TP-Link. Доступна настройках всех параметров работы проводных и беспроводных сетей, функции родительского контроля, приоритезации трафика, «черные» и «белые» списки устройств и т.д. Из мелких нововведений можно отметить возможность выключения статусных диодов, что может быть полезно, если роутер установлен, например, в спальне. С «админкой» можно ознакомится в виде демо-версии интерфейса.

Также у компании есть приложение для смартфонов (iOS и Android) TP-Link Tether. Оно позволяет произвести начальную настройку роутера и управлять базовыми функциями в последующем. Раньше мы рассказывали о нем в отдельном обзоре.

Тестирование

Для тестирования маршрутизатора мы провели стандартные тесты и использовали Archer C1200 в качестве основы домашней сети в условиях многоквартирного дома. За две недели он показал себя только с лучшей стороны — работал стабильно, не зависал, обеспечивал достаточно хорошее качество покрытия Wi-Fi в двух частотных диапазонах на площади около 75 м2 при не самой оптимальной установке (в углу, а не по центру помещения), позволяя на любых устройствах раскрыть потенциал домашнего подключения к интернету на скорости 100 Мбит/с.

Тесты показали, что реальная скорость при проводном подключении WAN-LAN и LAN-LAN находится на уровне 950 Мбит/с, что является хорошим показателем. При использовании Wi-Fi и достаточно близком расположении к роутеру можно рассчитывать на 160 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и порядка 350 Мбит/с для сети 802.11 ac (5 ГГц), что также является хорошим результатом — примерно половина от заявленной теоретической скорости.

В уголках, где сигнал падает особенно сильно, смартфоны и ноутбуки показывают «одно деление», все равно сохраняется приемлемая производительность: порядка 50 Мбит/с для сети 2,4 ГГц и около 150 Мбит/с для 5 ГГц, что позволяет комфортно смотреть Full HD видео, серфить, играть.

Во всех случаях тестирование проходило в паре с адаптером ASUS PCE-AC68, который позволяет полностью раскрыть потенциал роутера.