Экспресс-обзор Meizu M5 Note: старый смартфон в новом корпусе

Мы не раз отмечали скорость обновления модельного ряда популярных китайских брендов и сегодня познакомимся с еще одним таким смартфоном. Представленный в конце 2016 года Meizu M5 Note напоминает M3 Note, которому скоро исполниться год. Впрочем, современные платформы устаревают не так быстро как раньше, так что, возможно, подобная политика производителя оправдана?

Комплектация

Смартфон поставляется в стандартной лаконично оформленной коробке. Внутри скрывается привычный набор из кабеля, зарядного устройства, короткой документации и красивой фирменной скрепки для открытия лотка SIM.

Дизайн

Самое заметное отличие Meizu M5 Note от прошлой модели — обновленный дизайн. В компании решили уйти от избитого варианта оформления, который пересекался как с устройствами Xiaomi, так и с продукцией других компаний.

Относительно тонкий (по ощущениям) металл заменили на более массивный и теперь корпус выглядит и ощущается действительно монолитным — вместо стыка металла и пластиковых заглушек для работы антенн тут используются «встроенные» антенны, о наличии которых говорят тонкие пластиковые полосы аналогичные iPhone 6/7 и смартфонам HTC. Поэтому аппарат выглядит лучше предшественника и ощущается более дорогим.

Вместе с дизайном обновили цветовую палитру. К привычному набору из темно-серого, серебристого и золотого добавился голубой вариант, пока недоступный в продаже.

Нам досталась версия в привычном темно-сером с черной фронтальной панелью. Компания выбрала довольно интересный оттенок с голубым отливом, так что выглядит аппарат красиво.

Расположение элементов управления стандартное и удобное, как и форма корпуса. Какого-то особенного удобства использования аппарат предложить не может, но и явных проблем у него нет — обычный смартфон с 5,5 дюймовым дисплеем с рамками средней ширины.

Можно разве что отметить лаконичное оформление передней панели с единственной клавишей mTouch, которая выполняет функции «Домой», «Назад» и может похвастаться неплохим сканером отпечатков пальцев. Принцип управления Meizu поначалу может показаться необычным, но к нему быстро привыкаешь и потом такое решение кажется удобным.

Экран

Как и предшественник, смартфон может похвастаться 5,5 дюймовым IPS экраном разрешением Full HD, прикрытым стеклом с нормальным олеофобным покрытием и скругленными краями.

Яркость подсветки изменяется от 5 до 345 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 860. Калибровка выполнена на очень хорошем уровне — экран отличается натуральной цветопередачей. По сравнению с M3 Note немного увеличилась контрастность. Можно считать, что дисплей стал чуточку лучше, хотя принципиальных изменений не произошло. Перед нами просто хороший дисплей, качество изображения сравнимо с конкурентами.

Есть возможность настроить цветопередачу под себя. Интересно выглядят функции Flyme OS, позволяющие быстро разблокировать экран или запустить приложение с помощью жестов.

Аппаратная платформа, звук

Ситуация с «железом» M5 Note перекликается с тем, что мы видели на примере Meizu M3s и M5. Новая модель получила ту же аппаратную платформу, что и M3 Note — MediaTek Helio P10. Доступны версии с 16 и 32 ГБ постоянной памяти (можно расширить за счет карт памяти, используется гибридный лоток NanoSIM/MicroSD), а единственное отличие от M3 Note — использование 3 ГБ ОЗУ в базовой версии вместо 2 ГБ. Последнее обязательно порадует покупателей более доступных модификаций, которым не нужен большой объем встроенного накопителя, ведь «оперативка» никогда не бывает лишней.

На самом деле использование «старой» SoC — это вполне логичный шаг, ведь устройств на новых платформах MediaTek пока просто нет на рынке. В лучшем случае конкуренты просто намекают на относительно скорый выход таких решений.

Скорость работы в целом осталась сравнимой с тем, что мы видели раньше. Смартфон не супер-быстрый, но вполне шустрый и пользоваться им комфортно. Производительности хватает для комфортного решения повседневных задач (браузер, видео, социальные сети). С играми ситуация средняя — многое зависит от оптимизации.

У Meizu M5 Note вполне качественные динамики средней громкости. Ничего особенного смартфон не предлагает, но и плохим его не назовешь — просто привычный средний уровень.

Программная платформа и время работы

Аппарат работает под управлением Flyme OS 5, построенной на базе Android 6.0. Прошивка хорошо знакома и отличается своеобразным минималистичным дизайном. Сейчас компания работает на Flyme OS 6, но она доступна только в качестве бета-версий, а релиз ожидается спустя пару месяц.

Как можно заметить, на тестирование попала китайская перепрошитая версия смартфона и она показала, что ни покупатели Meizu, ни Xiaomi, не застрахованы от неприятных сюрпризов. В частности, в тестовом смартфоне было установлено неудаляемое ПО, которое регулярно демонстрировало рекламу в полноэкранном режиме. Обычно с такими проблемами борются переустановкой прошивки, на что мы не стали тратить время. Просто покупателям нужно иметь в виду такие нюансы, ведь на подобных аппаратах с ними периодически приходиться сталкиваться. Можно сказать «покупайте официальные Meizu и Xiaomi», но даже это не гарантирует 100% успеха.

В смартфоне установлен аккумулятор 4000 мАч (на 100 мАч меньше, чем было в прошлой модели). В целом, можно рассчитывать, что от него аппарат будет работать день-два в зависимости от нагрузки, но мы из-за упомянутых проблем таких результатов не получили — даже при небольшой нагрузке он работал всего световой день.

Неплохое новшество — поддержка быстрой зарядки, а соответствующий блок питания лежит в коробке (технология MediaTek Pump Express).

Камеры

M5 Note получил основную 13 Мп камеру со значением диафрагмы f/2.2 и фронтальный модуль на 5 Мп (f/2.0). Судя по полученным снимкам, камеры достались аппарату от прошлой модели и как и раньше, их тяжело назвать его сильной стороной. Фотографические возможности могут устроить пользователей, которые не акцентируют внимание на качестве съемки, а тем, кто ищет что-то хорошее лучше проходить мимо.

В целом, днем аппарат снимает неплохо, но уже в помещении автофокус может промахиваться и не всегда правильно определяет экспозицию. При указании точки фокусировки фотографии часто получаются или слишком темными или пересвеченными. Для получения адекватного результата нужно привыкнуть к фирменному приложению, включить в настройках отдельные точки для фокусировки и замера экспозиции.

Фронтальный модуль относительно неплохой.

Редакция благодарит магазин City.com за предоставленный для тестирования смартфон