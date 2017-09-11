Экспресс-обзор накладных наушников Sony MDR-XB550AP

Sony всегда славилась хорошими наушниками в среднем ценовом сегменте. И с выпуском модели Sony MDR-XB550AP у компании есть все шансы еще сильнее закрепиться в нем. Давайте посмотрим, получилось у Sony или нет.

Дизайн

Глядя на коробку, на которой изображены наушники ‒ волей не волей лезут плохие воспоминания о, допустим, MDR-ZX310, где уж очень плохо обстояли дела со сборкой и материалами.

Но тут достаешь наушники, берешь в руки… и понимаешь, что здесь совершенно другой уровень. Да, возможно и присутствует некая небрежная легкость конструкции, но в остальном все сделано очень качественно и добротно. Мне нравится, как выглядят чаши ‒ они увеличенного размера и имеют шершавое покрытие.

Стильно и аккуратно сделано металлическое оголовье с внутренним слоем из кожзама ‒ такие-же решения используются в более дорогих наушниках Sony.

Провод плоский и имеет сечение, что уже классика для новых моделей Sony. В продаже имеется 5 цветов на выбор: черный, белый, красный, синий, зеленый.

Эргономичность

У меня не возникло абсолютно никаких претензий к Sony MDR-XB550AP по части удобства. На голове сидят хорошо, на уши давят лишь после нескольких часов прослушивания подряд, в них не жарко.

На кабеле вынесен пульт ДУ с одной кнопкой. Без особых проблем можно бегать и заниматься спортом, что я и делал.

Звучание

Знаете, что означает аббревиатура XB? Extra Bass ‒ вот так, в принципе, можно и охарактеризовать звучание. Бас действительно доминирует над всей сценой. Но делает это ненавязчиво и психологической усталости от прослушивания нет.

Детали не так ярко выражены, как хотелось бы, все пропущено через НЧ фильтр, но в этом есть свой шарм. Такой звук понравится тем, кто любит легкое инди, поп, электронику, хотя можно послушать с удовольствием и Metallica. Звукоизоляция на хорошем уровне для закрытых накладных наушников ‒ окружающие не слышат, что у вас играет, а вы не слышите, что происходит вокруг вас. Микрофон нельзя особо похвалить, но и ругать тоже не хочется ‒ в первую очередь перед нами устройство для прослушивания, а не гарнитура.