Экспресс-обзор накладных наушников Sony MDR-XB550AP

Экспресс-обзор накладных наушников Sony MDR-XB550AP

Sony всегда славилась хорошими наушниками в среднем ценовом сегменте. И с выпуском модели Sony MDR-XB550AP у компании есть все шансы еще сильнее закрепиться в нем. Давайте посмотрим, получилось у Sony или нет.

Sony MDR-XB550AP Red
Наушники, гарнитуры на
от 929 грн
Предложений: 38
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Дизайн

Глядя на коробку, на которой изображены наушники ‒ волей не волей лезут плохие воспоминания о, допустим, MDR-ZX310, где уж очень плохо обстояли дела со сборкой и материалами.

Но тут достаешь наушники, берешь в руки… и понимаешь, что здесь совершенно другой уровень. Да, возможно и присутствует некая небрежная легкость конструкции, но в остальном все сделано очень качественно и добротно. Мне нравится, как выглядят чаши ‒ они увеличенного размера и имеют шершавое покрытие.

Стильно и аккуратно сделано металлическое оголовье с внутренним слоем из кожзама ‒ такие-же решения используются в более дорогих наушниках Sony.

Провод плоский и имеет сечение, что уже классика для новых моделей Sony. В продаже имеется 5 цветов на выбор: черный, белый, красный, синий, зеленый.

Эргономичность

У меня не возникло абсолютно никаких претензий к Sony MDR-XB550AP по части удобства. На голове сидят хорошо, на уши давят лишь после нескольких часов прослушивания подряд, в них не жарко.

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На кабеле вынесен пульт ДУ с одной кнопкой. Без особых проблем можно бегать и заниматься спортом, что я и делал.

Звучание

Знаете, что означает аббревиатура XB? Extra Bass ‒ вот так, в принципе, можно и охарактеризовать звучание. Бас действительно доминирует над всей сценой. Но делает это ненавязчиво и психологической усталости от прослушивания нет.

Детали не так ярко выражены, как хотелось бы, все пропущено через НЧ фильтр, но в этом есть свой шарм. Такой звук понравится тем, кто любит легкое инди, поп, электронику, хотя можно послушать  с удовольствием и Metallica. Звукоизоляция на хорошем уровне для закрытых накладных наушников ‒ окружающие не слышат, что у вас играет, а вы не слышите, что происходит вокруг вас. Микрофон нельзя особо похвалить, но и ругать тоже не хочется ‒ в первую очередь перед нами устройство для прослушивания, а не гарнитура.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: звук для любителей баса, дизайн, материалы, сборка, эргономичность, звукоизоляция
Минусы: недостаток средних и высоких частот
Вывод: Sony MDR-XB550AP порадуют тех, кто любит приправить каждый трек порцией баса. Здесь вам даже не придется выкручивать низкие частоты в эквалайзере. Для тех, кто любит баланс ‒ однозначно модель не подойдет. А вот что бесспорно заслуживает внимания, так это дизайн, материалы, сборка и эргономичность ‒ здесь все на высшем уровне

Технические характеристики

Экспресс-обзор накладных наушников Sony MDR-XB550APSony MDR-XB550AP Red
929 − 1 716 грн
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ТипНаушники/телефoнная гарнитура
Способ подключения / радиус действияпроводной
Профили Bluetooth-
Тип конструкциинакладные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)металл+кожзам/пластик/кожзам
Складная конструкция-
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц5-22000
Сопротивление, Ом24
Чувствительность, дБ102
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм30
Тип магнитанеодимовый
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в кабель
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУ1 кнопка
Регулятор громкости-
Длина шнура, м1,2
Тип кабеляплоский
Подключение кабелядвустороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекераL-образный
Вес, г180
Цветкрасный
Питание / время работы-
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Комплектациянаушники
Дополнительно-
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