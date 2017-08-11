Экспресс-обзор Nokia 3

Новая Nokia должна была едва ли не ворваться на рынок смартфонов, но «возвращение легенды», если судить по Nokia 3310, получилось не самым впечатляющим. Сегодня дадим им второй шанс, возможно нас сможет удивить бюджетный Nokia 3.

Комплектация и дизайн

Смартфон поставляется в симпатичной картонной коробке вместе с зарядным устройством на 5В/1А, кабелем, наушниками, документацией и скрепкой.

Дизайн «тройки» способен вызвать скупую слезу ностальгии у фанатов мобильных ОС Microsoft — прямоугольный корпус с довольно массивной металлической рамкой, надписью Nokia справа над экраном и спинкой из приятного пластика заставляют вспомнить смартфоны Lumia.

Даже возникает ощущение, что кто-то просто добавил под экран сенсорные клавиши, характерные Android-смартфонам.

И пускай тут нет тонких рамок дисплея и очень тонкого корпуса, но даже в 2017 году такой дизайн не выглядит плохим — с точки зрения внешнего оформления смартфон выделяется на фоне конкурентов.

Сборка выполнена хорошо, спинка приятно выпуклая, а элементы управления расположены знакомым образом — по тактильным ощущениям этот телефон стоит своих денег.

Экран

Также можно сказать и про дисплей. HD разрешение при диагонали в 5 дюймов, не поражает воображение и IPS матрица Nokia не может похвастаться самой точной цветопередачей, но она предлагает комфортный диапазон регулировки яркости от 15 до 391 кд/м² и хорошую контрастность на уровне 1:1312.

Субъективные впечатления подтверждают замеры — цвета насыщенные, картинка вполне гладкая и остается читаемой на солнце. Не понравилась разве что немного завышенная минимальная яркость, а в остальном дисплей неплох.

Операционная система и платформа

Nokia 3 работает под управлением Android 7.0, при этом производитель не забывает выпускать обновления патчей безопасности. Используется практически чистая система, все предустановленные приложения от Google. В этом заключается одно из достоинств смартфона.

К сожалению, Android без лишнего ПО не всегда работает быстро, особенно если внутри скрывается далеко не самый производительный MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. В смартфоне предусмотрен отдельный слот для установки двух NanoSIM и дополнительный для карты памяти (до 256 ГБ).

Казалось бы, все должно быть не хуже чем у недавно протестированного Moto E4, но на практике «тройка» — тот еще «тормоз». Иногда аппарат начинает работать достаточно плавно и отзывчиво, но стоит запустить игру, или смартфон задумается сам по себе, и дальше вас ждут несколько минут наблюдений за эталонными подтормаживаниями. Похоже, что производитель оставил весьма заметный простор для оптимизации работы аппарата.

Интересно, что для Nokia 3 заявлена поддержка Wi-Fi 5 ГГц (редкая особенность для устройств на MT6737), но подключиться к домашнему роутеру мне так и не удалось, а MicroSD на 64 ГБ хотя и распознавалась системой, но большинство сторонних менеджеров не видели на ней данных, в то время как карта нормально работала в других смартфонах и картридере.

Время работы

Примерно такая же, хотя и не настолько грустная, ситуация со временем автономной работы. От аккумулятора в 2630 мАч глупо ожидать чуда, а стандартные сутки работы на одном заряде в бюджетном сегменте не выглядят впечатляющим результатом.

Камеры

Осталось рассказать про камеры. Аппарат предлагает два модуля с одинаковым разрешением в 8 Мп. Для съемки используется простое приложение собственной разработки, без каких-либо уникальных особенностей.

Камеры радуют приемлемой скоростью фокусировки и относительно быстрой съемкой. Смартфон без проблем фокусируется на близко расположенных объектах. Цветопередача близка к натуральной, хотя иногда случаются ошибки. Качество получаемых на основную камеру фотографий на среднем уровне.

Фронтальный модуль отличается широким углом съемки и дает несколько «мыльное» изображение.