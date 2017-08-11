Экспресс-обзор Nokia 3

Экспресс-обзор Nokia 3

Новая Nokia должна была едва ли не ворваться на рынок смартфонов, но «возвращение легенды», если судить по Nokia 3310, получилось не самым впечатляющим. Сегодня дадим им второй шанс, возможно нас сможет удивить бюджетный Nokia 3.

Линейка Nokia 3
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 4
Диапазон цен: 3 830 − 4 595 грн

Комплектация и дизайн

Смартфон поставляется в симпатичной картонной коробке вместе с зарядным устройством на 5В/1А, кабелем, наушниками, документацией и скрепкой.

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Дизайн «тройки» способен вызвать скупую слезу ностальгии у фанатов мобильных ОС Microsoft — прямоугольный корпус с довольно массивной металлической рамкой, надписью Nokia справа над экраном и спинкой из приятного пластика заставляют вспомнить смартфоны Lumia.

Даже возникает ощущение, что кто-то просто добавил под экран сенсорные клавиши, характерные Android-смартфонам.

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И пускай тут нет тонких рамок дисплея и очень тонкого корпуса, но даже в 2017 году такой дизайн не выглядит плохим — с точки зрения внешнего оформления смартфон выделяется на фоне конкурентов.

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Сборка выполнена хорошо, спинка приятно выпуклая, а элементы управления расположены знакомым образом — по тактильным ощущениям этот телефон стоит своих денег.

Экран

Также можно сказать и про дисплей. HD разрешение при диагонали в 5 дюймов, не поражает воображение и IPS матрица Nokia не может похвастаться самой точной цветопередачей, но она предлагает комфортный диапазон регулировки яркости от 15 до 391 кд/м² и хорошую контрастность на уровне 1:1312.

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Субъективные впечатления подтверждают замеры — цвета насыщенные, картинка вполне гладкая и остается читаемой на солнце. Не понравилась разве что немного завышенная минимальная яркость, а в остальном дисплей неплох.

Операционная система и платформа

Nokia 3 работает под управлением Android 7.0, при этом производитель не забывает выпускать обновления патчей безопасности. Используется практически чистая система, все предустановленные приложения от Google. В этом заключается одно из достоинств смартфона.

К сожалению, Android без лишнего ПО не всегда работает быстро, особенно если внутри скрывается далеко не самый производительный MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. В смартфоне предусмотрен отдельный слот для установки двух NanoSIM и дополнительный для карты памяти (до 256 ГБ).

Казалось бы, все должно быть не хуже чем у недавно протестированного Moto E4, но на практике «тройка» — тот еще «тормоз». Иногда аппарат начинает работать достаточно плавно и отзывчиво, но стоит запустить игру, или смартфон задумается сам по себе, и дальше вас ждут несколько минут наблюдений за эталонными подтормаживаниями. Похоже, что производитель оставил весьма заметный простор для оптимизации работы аппарата.

Интересно, что для Nokia 3 заявлена поддержка Wi-Fi 5 ГГц (редкая особенность для устройств на MT6737), но подключиться к домашнему роутеру мне так и не удалось, а MicroSD на 64 ГБ хотя и распознавалась системой, но большинство сторонних менеджеров не видели на ней данных, в то время как карта нормально работала в других смартфонах и картридере.

Время работы

Примерно такая же, хотя и не настолько грустная, ситуация со временем автономной работы. От аккумулятора в 2630 мАч глупо ожидать чуда, а стандартные сутки работы на одном заряде в бюджетном сегменте не выглядят впечатляющим результатом.

Камеры

Осталось рассказать про камеры. Аппарат предлагает два модуля с одинаковым разрешением в 8 Мп. Для съемки используется простое приложение собственной разработки, без каких-либо уникальных особенностей.

Камеры радуют приемлемой скоростью фокусировки и относительно быстрой съемкой. Смартфон без проблем фокусируется на близко расположенных объектах. Цветопередача близка к натуральной, хотя иногда случаются ошибки. Качество получаемых на основную камеру фотографий на среднем уровне.

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Фронтальный модуль отличается широким углом съемки и дает несколько «мыльное» изображение.

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3.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, экран, основная камера, чистый Android 7.0
Минусы: скорость работы, стабильность ПО, нет сканера отпечатков пальцев
Вывод: Nokia 3 — это симпатичный аппарат бюджетного сегмента с нормальными камерами, обычным временем работы, неплохим экраном. У нас не возникло претензий к качеству связи и динамикам. Тем не менее, мы считаем, что в 2017 году смартфон за 4300 гривен ($165) должен быть куда более отзывчивым и работать стабильнее — в этом и заключаются основные недостатки аппарата.

Технические характеристики

Экспресс-обзор Nokia 3 Nokia 3 Silver
3 888 − 4 595 грн
Сравнить цены
Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 7.0 Nougat
Оперативная память, ГБ 2
Встроенная память, ГБ 16
Слот расширения microSD (до 128 ГБ)
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор MTK 6737
Количество ядер 4
Частота, ГГц 1,3
Аккумуляторная батарея 2650 мА·ч (несъемная)
Диагональ, дюймы 5
Разрешение 1280х720
Тип матрицы IPS
PPI 294
Датчик регулировки яркости +
Другое защитное стекло Corning® Gorilla® Glass, поляризованный, 16:9, яркость 450 нит, ламинированный
Основная камера, Мп 8 (f/2)
Видеосъемка +
Вспышка светодионая
Фронтальная камера, Мп 8 (f/2)
Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE 4, 150 Мбит/с (загрузка)/50 Мбит/с (отправка)
Wi-Fi +
Bluetooth +
GPS нет данных
IrDA -
FM-радио +
Аудиоразъем 3,5 мм
NFC +
Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB, USB OTG (On-the-Go)
Размеры, мм 143,4x71,4x8,48
Вес, г нет данных
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса поликарбонат, алюминий
Тип клавиатуры экранный ввод
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