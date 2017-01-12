Экспресс-обзор смартфона Nous NS5006

Недавно мы познакомились со смартфоном Nous NS5004, а сегодня расскажем про модель NS5006. На первый взгляд, два аппарата имеют минимальные отличия, которые сводятся к увеличенному объему ОЗУ и аккумулятора. На самом деле разница не столь очевидна и сегодня мы разберемся — в чем именно она заключается.

Комплектация

Как и NS5004, Nous NS5006 поставляется в простом картонном боксе. Внутри находятся зарядное устройство на 1 А, кабель, наушники, пленка для экрана, документация и чехол. Последний в этот раз выполнен из пластика, а не из силикона. Его края заметно выступают над углами смартфона, поэтому чехол должен защитить корпус и дисплей при падениях.

Дизайн

Nous NS5006 похож на своего более доступного брата. Та же прямоугольная форма корпуса и экран, который в выключенном состоянии выглядит как дисплей без рамок. В действительности рамки на месте, при этом они достаточно широкие, как и в большинстве бюджетных смартфонов.

Первое, на что обращаешь внимание когда берешь в руки NS5006 после «младшего» NS5004 — это ощущение более качественного смартфона. Конечно, о сравнении с флагманами не может быть и речи, но все же металлическая, а не пластиковая задняя крышка хорошо сказывается на восприятии модели.

Еще одно отличие — более удобное расположение разъемов. MicroUSB находится снизу, а 3,5 мм — сверху. Клавиши включения и регулировки громкости расположены на боковинах, удобные. К сборке претензий нет — все плотно подогнано и ничего не скрипит, несмотря на разборную конструкцию со съемной крышкой и аккумулятором.

Для установки двух MicroSIM придется извлечь аккумулятор, а для MicroSD доступна «горячая» замена.

Смартфон выпускается в трех цветах корпуса — серебристом, золотом и розовом.

Дисплей

В Nous NS5006 установлен 5 дюймовый IPS дисплей разрешением 1280 на 720 точек. Его прикрывает стекло, на которое из коробки наклеена защитная пленка, еще одна запасная лежит в коробке.

Яркость дисплея изменяется от 14,6 до 368 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 630. Есть датчик автоматической регулировки яркости. Сенсорный слой распознает до 5 одновременных нажатий.

Хотя дисплеи двух Nous и похожи по характеристикам, они отличаются качеством. У более дорогого NS5006 лучше выполнена калибровка, шире диапазон регулировки яркости. Несмотря на то, что по замерам контрастность несколько ниже, в жизни экран выглядит заметно лучше.

Цветовая температура немного завышена, но на практике это не бросается в глаза — цветопередача близка к натуральной. Изображение выглядит приятно, лучше читается на солнце и в обычных условиях.

Аппаратная и программная платформы

Смартфон построен на базе чипсета MediaTek MT6737, дополненного 16 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти. В отдельный слот можно установить карту памяти объемом до 128 ГБ.

Nous NS5006 — один из самых доступных аппаратов с 3 ГБ ОЗУ на украинском рынке. В жизни это дает преимущество по сравнению с аналогичными устройствами с 2 ГБ «оперативки», тем же NS5004, но не стоит переоценивать эту особенность. Да, немного реже приходится наблюдать повторную загрузку часто используемых приложений и вкладок в браузере, но сама SoC не слишком производительная. Поэтому в тяжелых задачах, например, в играх, все равно приходится рассчитывать максимум на средние настройки графики (из-за GPU) и подобные приложения в любом случае будут загружаться относительно долго.

В остальном же аппарат нормально показывает себя в повседневной эксплуатации, его можно рекомендовать тем, кто не требует от своего смартфона решения сверхзадач.

В качестве операционной системы выступает «чистый» Android 6.0 с минимумом предустановленных приложений — стандартное решение для большинства подобных аппаратов. В каком-то плане это можно считать небольшим преимуществом по сравнению с популярными бюджетными моделями других производителей.

Время работы

Nous NS5006 питается от съемного аккумулятора емкостью 2400 мАч. По сравнению с NS004, емкость увеличилась на 20% (+400 мАч). На практике же произошли минимальные изменения — смартфон работает сутки при средней нагрузке, а при интенсивном использовании относительно быстро разряжается, что станет заметным недостатком для пользователей, которые привыкли в течении дня и смотреть видео, и играть.

Камеры

В смартфоне установлено две камеры. Основная разрешением 13 Мп с автофокусом и вспышкой и фронтальная на 8 Мп. Характеристики основной камеры напоминают NS5004, хотя мы не можем утверждать, что в аппаратах используются идентичные модули. Тем не менее, фотографируют смартфоны сравнимо.

Качеством съемки аппарат не блещет. Простая камера подойдет разве что для использования в идеальных условиях. С ее помощью получится запечатлеть статичную сцену, сфотографировать объявление или другой текст. Автофокус работает медленно, сохранение снимков происходит не очень быстро.

Фронтальный модуль немного лучше в плане разрешения, наличия широкоугольной оптики — получится сделать нормальное селфи. Главное, как и в случае с основной камерой, постараться исключить тряску.

Итоги

Nous NS5006 — один из самых доступных смартфонов с 3 ГБ оперативной памяти на украинском рынке. Эта особенность делает модель немного интереснее, но не стоит переоценивать ее значение. Фактически аппарат не так далеко ушел от того же NS5004 в плане скорости работы, как хотелось бы. Лучше обратить внимание на более интересный дизайн, который достигается за счет использования металлической задней крышки и более качественный дисплей. Эти изменения легко «пощупать» и заметить, и именно за них компания простит на 400 гривен больше. В целом, переплата выглядит оправданной, вот только хотелось бы увидеть еще и чуть более качественные камеры и емкий аккумулятор.