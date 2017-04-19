Экспресс-знакомство: Volvo V90 Cross Country на фоне S90 и XC90

Повод – презентация нового универсала Volvo V90 Cross Country, наследника популярного в прошлом Volvo XC70. Попутно представители Volvo выкатили седан S90 и кроссовер XC90. Но больше всего меня удивил… прайс-лист!

Что такое Volvo V90 Cross Country? Это универсал повышенной проходимости, предшественников которого можно отыскать еще в средине 1990-х и начале 2000-х годов: Volvo V70 Cross Country, Volvo V70 XC, Volvo XC70. В свое время данные модели, вместе с Subaru Outback и, чуть позже, Audi A6 Allroad, создали подобный класс автомобилей: промежуточное звено между универсалом и кроссовером, с налетом «премиума», мощными моторами, «легковой» управляемостью.

Со временем у компании Volvo линейка XC стала ассоциироваться с кроссоверами (номинально в строю был и Volvo XC70, но в Украине фактически его место занял XC60). И вот недавно имя Cross Country вернулось: сначала – V40 Cross Country, затем – V60 Cross Country, теперь – Volvo V90 Cross Country. Прошло двадцать лет, а рецепт создания автомобиля остался неизменным: просторный универсал, полный привод, защитные накладки «по периметру», клиренс 21 см. Это ли рецепт идеального «универсала» для Украины?

Я могу поделиться только некоторыми впечатлениями от автомобиля, поскольку презентация проходила на закрытой территории, где была извилистая асфальтовая дорога хорошего качества и трасса для бездорожья (твердая грунтовка). Но вот, что интересно – Volvo V90 Cross Country в этих условиях чувствовался одинаково собранным и «сбитым»: все понятно, уверенно, четко. Вход в поворот – без проблем, выход с ускорением – да с удовольствием! На грунтовке и в песке универсал Volvo V90 Cross Country без боя не сдавался: геометрии кузова на уровне кроссоверов хватало, хотя порой боялся за длинные свесы; полный привод срабатывает быстро, лишь изредка успевал «словить» пробуксовку и зарыться передними колесами. Для внедорожной езды есть специальный режим «Off Road» (активирована система помощи при спуске с горы, «преднатяг» муфты полного привода, АКПП постоянно держит низкую передачу): с ним езда на легком «кроссовер-пикник-бездорожье» выходит более уверенной.

Да и в целом – «уверенность» – вот ключевое слово для описания Volvo V90 Cross Country: в вираже на хорошей дороге едет примерно как легковой универсал; на бездорожье не уступит кроссоверу; в салоне царит атмосфера бизнес-класса…

Примерно, как в Volvo S90 – крупный (длина 4,96 м и база 2,94 м) полноценный бизнес-седан нового поколения.

Хотя тоже с именем из прошлого: первое поколение Volvo S90 выпускалось в самом конце 1990-х; затем бизнес-класс «закрывал» S80. Для того, чтобы подчеркнуть более высокий статус новинки, как раз и вернули имя S90.

Имя есть, а мотора – нет: в прошлых поколениях S80 были 5-6-цилиндровые моторы и даже компактный V8; а теперь под огромным капотом лишь «два литра и четыре цилиндра», как и у всех моделей «90-го семейства», построенных на платформе SPA. Но в остальном – таки бизнес-седан: тихий и комфортный, наполненный современным оснащением (распознавание знаков ограничения скорости, светодиодные фары). Однако седан Volvo S90 как-то не запомнился: может, не хватил времени; может, я «не тот клиент», ведь мне по душе больше «универсальные» многоцелевые машины, вроде уже упомянутого Volvo V90 Cross Country или кроссовера Volvo XC90.

Последний также был доступен для знакомства, включая и уникальную гибридную версию T8. Подзаряжаемый гибрид знаком, а потому выбор пал на Volvo XC90 в пакете R Design – красив!

Едет без откровений, но уверенно и степенно – как подобает большому кроссоверу класса «премиум». В сравнении с седаном Volvo S90 чуть заметно снижении динамики, в сравнении с универсалом Volvo V90 Cross Country не столь «живой» в поворотах. Но общее ощущение основательности не покидает ни на секунду – за такое крупный кроссовер покупают. И на бездорожье не пасует: ямки, горки, песок – проехали везде. Да, R-обвес рискуешь повредить, но… таки красив!

Это знакомство оставило много вопросов. Что с комфортом на разбитых дорогах? Каков расход топлива в городе и на трассе? А как будут обстоять дела с проходимостью на скользком бездорожье (грязь, снежная каша)?

В тоже время, это знакомство дало ряд важных ответов. Главный ответ в том, что «двух литров хватает» – и седану, и универсалу, и кроссоверу. В зависимости от типа топлива (бензин или дизель), конструкции (турбина или турбина + компрессор), настроек управляющей электроники, моторы семейства Drive-E развивают от 190 до 320 л.с. Не «с головой», но «хватает». Нужно больше мощности? Тогда есть гибридная версия Т8, которая в Украине доступна для Volvo XC90, но в мире предлагается для всех автомобилей «90-го» семейства, а также заявлена для нового XC60. Кстати, по обещаниям импортера, со временем гибридная версия T8 Twin Engine в Украине будет доступна для всех моделей также, как она доступна в Европе. Второй ответ – салон с большим центральный сенсорным дисплеем и цветным ЖК-монитором вместо приборов хорош: удачная комбинация современности и «не напряжности».

А вот с ценами на автомобили при наличии ответов (прайсов), все-таки есть много вопросов. К примеру, для всех трех моделей возьмем версию D5 («оптимальный» дизель на 235 л.с. и 480 Нм) Momentum 8АТ. В таком случае Volvo S90 стоит от 1,44 млн. грн., Volvo V90 Cross Country – от 1,54 млн. грн., а Volvo XC90 – от 1,57 млн. грн. Седан S90 купят те, кто пришел за седаном: бизнес-класс, комфорт, для асфальта. А вот в случае с универсалом V90 Cross Country и кроссовером XC90 ценовая разница почти незаметна, но в восприятии автомобиля «со стороны» – очень заметна. Не покидает ощущение, что в этой троице лидировать будет ХС90. И написать бы, что универсалу Volvo V90 Cross Country следует становиться заметно дешевле, но «дешевле» есть V60 Cross Country и ждем новый ХС60…

В итоге – похоже, что V90 Cross Country и дальше будет «нишевым» продуктом, мы вряд ли дождемся массовых продаж, как когда-то продавался ХС70. Сегодня Volvo V90 Cross Country – это вариант для энтузиаста, который хочет соединить управляемость легкового универсала и проходимость кроссовера. Словом, вариант «нишевый», хотя и хороший.