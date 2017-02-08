Электрофургон Renault Kangoo ZE: реальный пробег и украинская цена

В прошлом ITC.UA рассказывал об электрическом фургоне Citroen Berlingo Electric на службе «Нова пошта». История нашла свое продолжение в электромобиле Renault Kangoo ZE; кстати, тоже привезенном официальным импортером «Рено Украина» и тоже переданным в «Нова пошта» для тестовой эксплуатации.

Чем завершилась прошлая история с Citroen Berlingo Electric? «Нова пошта» его выкупила и продолжает эксплуатировать. Это лучший ответ на вопрос выгоды электромобиля для службы адресной доставки с небольшими ежедневными маршрутами. Интерес «Нова пошта» к электромобилям объясняется структурой работы компании: растет количество отделений, увеличивается доля адресной доставки – в итоге автомобили адресной доставки каждого отделения покрывают свою небольшую зону, где нужно проезжать примерно одинаковый маршрут. Для этого компания создает свой парк компактных развозных фургонов и старается снизить затраты на их эксплуатацию. В итоге – это идеальные условия работы для электрокаров: примерно известна длина ежедневного маршрута, ночевка с зарядкой в автопарке компании.

Очередным «подопытным» стал электрический фургон Renault Kangoo ZE. Внешне электромобиль практически неотличим от обычной ДВС-версии модели; разница лишь в наличии фирменных логотипов «ZE» и парочке наклеек. Есть даже традиционный лючок для топлива – да-да именно так: в электромобиле Renault Kangoo ZE установлен автономный дизельный отопитель салона, чтобы не тратить заряд АКБ на обогрев.

Внешне Renault Kangoo ZE полностью повторяет обычный фургон; отличия лишь в мелких деталях, вроде фирменных логотипов, наклеек, зарядном разъеме под эмблемой марки (пока заблокирован центральный замок – заблокирована зарядная вилка). Штатный лючок для топлива остался: Renault Kangoo ZE оснащен автономным дизельным отопителем (эксклюзив в своем классе!); согласно словам водителя, расход дизтоплива за месяц не превышает 5 л

В салоне отличий заметно больше; главное здесь – новая панель приборов: по центру установлен привычный спидометр; но слева от него есть указатель уровня заряда АКБ, а справа можно найти индикатор расхода/рекуперации энергии. Также присутствуют два дисплея: центральный (под спидометром) показывает запас хода на зарядке АКБ, дистанцию пробега, расход энергии на 100 км, управляет климатическим таймером для предварительного прогрева салона электромобиля к нужному времени; небольшой дисплей справа (под индикатором расхода/рекуперации энергии) показывает положение «селектора АКПП» и режим езды – «ЕСО» или обычный.

Но больше внимания привлекает большой цветной сенсорный (!) дисплей системы R-Link. Здесь собраны аудиосистема, навигация, различные мелкие настройки, подключение телефона. Также здесь присутствует и пункт «электромобиль», где можно посмотреть потоки энергии при разгоне (расход энергии) или замедлении (рекуперация), задать график зарядки электромобиля по нужным дням и времени, проверить диаграмму расхода/рекуперации энергии и понять, куда эта энергия тратилась (мотор, «климат»). А еще впечатляет наличие голосового управления – можно запросить включение дополнительных сервисов или задать нужный адрес в навигации. Конечно, до «продвинутых» систем голосового контроля, с которыми общаешься почти диалогом, здесь далеко; но для развозного фургона – впечатляет!

Как и внешность, салон Renault Kangoo ZE похож на обычную модель; отличия в деталях – но они-то и «решают»! В электрокаре другие приборы с парочкой небольших дисплеев. Крупный центральный дисплей дает множество настроек, включая и «специфически-электромобильные». Слева от руля – кнопки включения автономного отопителя, круиз-контроль и ограничитель скорости; под рулем, в блоке управления аудиосистемой – кнопка активации голосового контроля

Попробуем проехаться: отключаем зарядку, «заводим» мотор, смотрим на дисплей… Бац – запас хода 47 км! Как так?! Ведь согласно измерительному циклу NEDC электромобиль Renault Kangoo ZE должен проезжать 170 км! Похоже, что нереальность NEDC уже порядком подпортила нервы и самому производителю: с недавних пор компания Renault рядом с данным NEDC указывает и другие (более реальные) цифры пробега – зимой и летом, на основе собственных испытаний и опыта. К примеру, для Renault Kangoo ZE заявлены следующие показатели: летом – 125 км; зимой – 80 км.

И это уже больше похоже на правду: представители Новой Почты заявляют, что в среднем пробег Renault Kangoo ZE зимой составляет от 50-70 км (мороз, снег, лед) до 70-90 км (относительно тепло, сухой или влажный асфальт). И еще нюанс – кажется, что измеритель запаса хода неслабо перестраховывается: во время короткого тест-драйва я проехал примерно в 1,5 раза больше, чем «срезал» БК со счетчика запаса хода. Но все равно немного: Renault Kangoo ZE пришлось ставить на маршрут с протяженностью ежедневного «рабочего» пробега лишь 40-60 км, после чего оставался запас хода на 10-15 км. Данных по реальному летнему запасу хода нет – электромобиль начали эксплуатировать уже в холодное время года.

В остальном все «по электрически привычно»: выбор направления движения осуществляется рычагом, подобно АКПП, есть режимы «P-R-N-D»; рекуперация срабатывает при каждом отпускании педали акселератора; изначально рекуперация мягкая, но если ехал с высокой скоростью или спускаешься с горки вниз – то интенсивность рекуперации постепенно (за 1-2 секунды) возрастает до максимума. При езде в обычно режиме динамика не поражает воображение, но ее достаточно – электромобиль кажется быстрее паспортных «0-100 км/ч за 20 секунд». Кнопка «ЕСО» режет динамику для большего запаса хода – разгон становится уж очень мягким и неспешным. Но если продавить педаль акселератора до щелчка «кик-дауна», то можно получить максимальную мощность электромотора, как в обычном режиме езды. Адекватные реакции на поворот «короткого» руля, хорошая энергоемкость подвески. И, конечно, тишина.

Под капотом – электромотор (44 кВт, 60 л.с., 226 Нм); в салоне – селектор выбора направления езды и кнопка «ЕСО». Аккумулятор на 22 кВтч установлен «в базе», запасное колесо расположено в заднем свесе; а потому – багажный отсек полностью свободен для груза. За расходом и рекуперацией энергии при езде можно следить на центральном дисплее

В целом Renault Kangoo ZE интересен продуманной конструкцией и вниманием к мелочам. Но его главная проблема – крайне малый запас хода, даже по меркам уже уходящего поколения «100-мильных» электромобилей.

Личное мнение:

Игорь Чуб, водитель Renault Kangoo ZE и Citroen Berlingo Electric

Так получается, что большинство времени я провожу за рулем Renault Kangoo ZE, но 1-2 дня в неделю езжу на Citroen Berlingo Electric. В целом Renault Kangoo ZE привлекает своим оснащением: здесь есть парктроник (крайне важно для фургона без заднего остекления); благодаря автономной печке в салоне всегда тепло, не нужно экономить заряд АКБ; радует мягкое начало движения, что важно на скользкой дороге. Плюс приятные мелочи: навигация (нужна первые 1-2 месяца, пока учишь новый район); USB/AUX-разъемы; голосовой контроль вспомогательных функций. В итоге – с точки зрения водителя, Renault Kangoo ZE радует своей продуманностью. Но сильно огорчает запасом хода.

«Нова пошта» уже выкупила Citroen Berlingo Electric, а теперь присматривается и к Renault Kangoo ZE. Но вот вам факт: наша встреча в 8 утра после ночной зарядки, вчера ездили по снегу и льду, сейчас небольшой мороз; в таких условиях дисплей Renault Kangoo ZE показал запас хода в 47 км, а Citroen Berlingo Electric – 77 км. Реально оба фургона при правильной езде могут проехать больше: Renault Kangoo ZE – до 60-70 км; Citroen Berlingo Electric – до 80-90 км. Но почему Renault Kangoo ZE с автономным дизельным отопителем проигрывает в запасе хода Citroen Berlingo Electric, который греет салон за счет тяговой АКБ – загадка…

С небольшим запасом хода приходится постоянно планировать маршрут, контролировать себя. Порой для того, чтобы сберечь заряд АКБ, я останавливался в одном месте и разносил пару пакетов пешком в близлежащие дома, вместо того, чтобы подъехать к каждому из них и выиграть пару минут рабочего времени. С электрическим фургоном Citroen Berlingo все проще – у него всегда есть чуть больший запас хода «на всякий случай», что разгружает водителя с точки зрения психики и контроля пробега. Плюс у Citroen Berlingo Electric есть розетка для «быстрой 30-минутной зарядки», что может быть крайне важным преимуществом при последующем увеличении парка электромобилей и уплотнении графика работы для них.

Renault Kangoo ZE в мире и в Украине

Электрический фургон Renault Kangoo ZE был представлен в 2011 году, изначально он получил АКБ на 22 кВтч и электромотор мощностью 44 кВт (60 л.с.) с крутящим моментом 226 Нм. Однако в остальном Renault Kangoo ZE предложил полную свободу выбора: стандартный кузов или удлиненный MAXI; грузовая или пассажирская версия; выбор различных опций. Электрический фургон на службе Новой Почты – это грузовая версия Renault Kangoo ZE с АКБ 22 кВтч, который привезен официальным представительством Renault в Украине. Недавно появилась новая версия Renault Kangoo ZE – с АКБ 33 кВтч и запасом хода 270 км (NEDC) или около 200 км реального пробега; кстати, такой электрокар получит зарядное устройство мощностью 7 кВт, что обещает полный заряд АКБ за 6 часов.

Именно сегодня в обед состоялась официальная презентация электрического Renault Kangoo ZE в Украине: объявлены цены и доступные версии

Компания Renault приходит в Украину со своими электрокарами! Изначально продажи стартуют с фургона Kangoo ZE. Цена – от 29 900 евро за грузовую версию с коротким кузовом и АКБ 22 кВтч. Пассажирский Kangoo ZE с удлиненным кузовом и АКБ 22 кВтч оценен в 31 900 евро. Доплата за увеличенный аккумулятор (33 кВтч) составит примерно 800-900 евро. Причем скоро – примерно через месяц – производство Kangoo ZE с АКБ 22 кВтч будет прекращено и в гамме останутся лишь версии с увеличенным аккумулятором и большим запасом хода.

Следующий шаг – выход на украинский рынок модели Renault ZOE. Электрокар приедет к нам ближе к осени, на выбор будут предлагаться АКБ на 22 кВтч или 41 кВтч (запас хода 400 км по циклу NEDC). Ориентировочные цены – 32 000 евро (22 кВтч) и 37 000 евро (41 кВтч). Электрокары будут адаптированы для Украины (пакет «Плохие дороги», пакет «Холодный климат»); параллельно с ними у дилеров Renault будут установлены сертифицированные зарядные станции.