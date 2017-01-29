Двадцатилетняя Дороти работает медсестрой, Тото – полицейская овчарка, Страшила – бывший солдат, страдающий амнезией, Трусливый Лев – начальник стражи Волшебника, Жестяной Дровосек – инвалид с механическими протезами, а в рюкзачке у Дороти – аптечка, пистолет и iPhone. Это новая интерпретация «Удивительного волшебника из страны Оз» – сериал Emerald City от NBC.

Emerald City / «Изумрудный город» Жанр фэнтези

Создатели Мэттью Арнольд, Джош Фридман

В ролях Адриа Архона (Дороти Гейл), Оливер Джексон-Коэн (Лукас), Винсент Д’Онофрио (Волшебник страны Оз), Ана Улару (Ведьма Запада), Джоэли Ричардсон (Глинда, Ведьма Севера), Мидо Хамада (Эамонн), Герран Хауэлл (Джек), Джордан Логран (Тип), Флоренс Касумба (Ведьма Востока) и др.

Каналы NBC

Год выпуска 2017

Число серий 10

IMDb, КиноПоиск

За прошедшие с момента издания сказки Баума 117 лет произведение претерпело сотни экранизаций, как для большого экрана, так и для ТВ. Были среди них и достаточно авангардистские, например, независимый фильм OzLand с бюджетом в $10 тыс., в котором двое выживших после глобальной катастрофы находят в развалинах фермерского дома книгу Баума и воспринимают ее как реальную историю из прошлого. Так что Emerald City с переносом событий сказки в современность и повзрослевшей Дороти выглядит на этом фоне совершенно обычно. Модернизация классики — модный сегодня тренд.

Ураган переносит Дороти в Страну Жевунов не вместе с домиком, как в оригинале, а на полицейской машине, в которой она оказалась почти случайно. Машина приземляется на Ведьму Востока и, несмотря на медицинские свои познания, Дороти уже не в состоянии оказать ей первую помощь. Впрочем, это только начало.

В целом Emerald City следует основным событиям серии книг про страну Оз, вот только отыскать аналогии оказывается порой очень непросто, тем более что в первый сезон сериала перенесены, например, события второй книги, «Чудесная Страна Оз». Так что Тип и принцесса Озма здесь тоже присутствуют.

Мир Emerald City чем-то похож на мир культовой Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Здесь тоже уживаются, хотя порой и с трудом, магия и наука. Магия Ведьм и наука Волшебника, пытающегося контролировать все магические проявления. В Изумрудном городе есть железная дорога, Жестяной Дровосек похож на стимпанковского киборга, а летающие обезьяны – это разведывательные дроны, и т.д. Нужно отдать должное работе художников по декорациям и костюмам – выглядит Emerald City действительно очень впечатляюще и ярко. В роли самого Изумрудного города в сериале снялась Барселона, что, учитывая заданный стиль, в целом логично. Хотя видеть в новой для себя роли знаменитую лестницу, террасу и колоннаду парка Гуэля было необычно. Достаточно узнаваемы также улочки Готического квартала и Диагональ.

А вот узнать Винсента Д’Онофрио в роскошном парике и с окладистой бородой на самом деле очень непросто, хотя надо признать, Волшебник страны Оз из него получился колоритный. Такое впечатление, что он единственный в сериале относится к происходящему серьезно, остальные актеры не могут избавиться от проклятья фэнтези-фильмов. Они несколько удивлены происходящим и играют, кажется, для детской аудитории, хотя Emerald City — сказка вполне себе взрослая, со шлюхами, наркотиками и жестокой полицией/инквизицией, контролирующей магию.

Вообще, вот это несоответствие привычного с детства сказочного оригинала, мрачного мира стимпанка и интриг в стиле Джорджа Мартина вызывает наибольшее беспокойство. Emerald City вроде бы и интересный сериал, но полного доверия к происходящему на экране нет. Такая дикая смесь скорей вызывает даже некоторое отторжение. Еще одна проблема – невысокий темп, что вкупе с короткими сериями еще более замедляет повествование.

Пока что Emerald City кажется очень необычным, но странным сериалом, создатели которого еще не нашли правильный баланс между сказкой и драмой. Будем надеяться, что в оставшихся сериях сезона они смогут выбрать свой стиль.