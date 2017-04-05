Эмотиконы, эмодзи и стикеры — почему без них сегодня трудно представить интернет-общение?

Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз активно чатились с кем-то, не используя эмотиконы и эмодзи? Согласно статистике Swyft Media, ежедневно люди отправляют друг другу 41,5 млрд сообщений, из которых 6 млрд — это смайлики и стикеры. Похожие результаты показало исследование Emogi: выяснилось, что эмодзи и эмотиконами пользуется 92% пользователей интернета.

Но в чем заключается причина популярности этих графических средств общения? Забегая наперед, ответ на этот вопрос довольно прост: использование «значков» делает наше общение более насыщенным.

В чем разница между эмотиконами и эмодзи?

Впрочем, для начала нам следует уяснить разницу между эмотиконами и эмодзи.

Первыми на свет появились эмотиконы, они же смайлики. Причиной их появления послужил тот факт, что алфавитная система письма располагает весьма ограниченным набором графических средств обозначения экспрессии — только вопросительным (?) и восклицательным (!) знаками.

Хуже того, смысловой потенциал этих знаков сводится к лишь уточнению интонационной окраски сообщения, они неспособны передавать человеческие эмоции во всем их разнообразии. Именно поэтому человечество в конечном счете пришло к более совершенному графическому средству отображения эмоционального настроя — смайликам.

Их появление на свет состоялось в далеком 1982 году. Автором первых смайликов является ученый Скотт Фалман, который предложил использовать эмотиконы на локальном онлайн-форуме университета Карнеги — Меллона, чтобы отличать серьезные сообщения от шуток. Для этой цели он порекомендовал задействовать «:-)» и «:-(«.

«Предлагаю использовать вот такую последовательность символов для обозначения шутливых сообщений: «:-)» Читать следует сбоку. Впрочем, учитывая нынешние события, нынче более уместно выделять сообщения, которые шутками НЕ являются. Для этого используйте «:-(«, — было написано в сообщении Фалмана.

За короткий промежуток времени предложение ученого вышло далеко за пределы университетского форума, покорив ARPANET и USENET (первые прототипы будущей Всемирной путины). Тогдашняя интернет-культура быстро адаптировала эти символы вследствие их простоте и легкости написания, поскольку их можно изобразить обычными клавиатурными символами.

Сегодня мы воспринимаем эмотиконы — «специфическую репрезентация выражения лица, сформированная при помощи клавиатурных символов» — как нечто само собой разумеющееся (например, с недавних пор эмотиконы позволили Facebook разбавить стандартные лайки).

Эмодзи (Emoji) — это японский стиль смайлика, который буквально переводится как «письмо + лицо». Пиктограммы, которыми мы пользуемся сегодня, в большей мере основаны именно на них.

В отличие от эмотиконов, эмодзи не представляют собой попытку передать эмоцию. Это скорее своего рода графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, имеющие куда больший диапазон употребления.

Эмодзи впервые были разработаны в конце 90-х японской коммуникационной компанией NTT DoCoMo с целью облегчения электронного общения в сети i-mode — более продвинутой версии WAP. Первый набор из 172 символов эмодзи размером 12×12 пикселей стал характерной особенностью, отличающей эту платформу от других служб. К слову, именно поэтому некоторые символы эмодзи и сегодня имеют специфическое значение, присущее японской культуре: например, кланяющийся бизнесмен, иоритэн, белый цветок, обозначающий «блестяще выполненное домашнее задание», или группа символов для обозначения популярной еды: рамэн, данго, онигири и суши.

Через некоторое время свои варианты эмодзи представили уже три крупнейших японских оператора связи. И хотя первоначально эмодзи был доступен только в Японии, некоторые наборы его символов были включены в Юникод, что позволило использовать их и в других странах. Так, затем, в 1997 году, Николя Лауфрани, обратив внимание на рост популярности эмотиконов в мобильных технологиях, решил создать новый, усовершенствованный тип красочных значков, использование которых позволило бы сделать цифровое общение более интерактным. Тогда же он нарисовал первые свои эмодзи и разбил их на отдельные категории: «Классические», «Эмоции», «Флаги», «Праздники», «Развлечения», «Спорт», «Погода», «Животные», «Еда», «Национальности», «Профессии», «Планеты», «Зодиак», «Младенцы». В 2000 году «Каталог эмотиконов», созданный Лауфрани, стал доступен в Интернете для скачивания пользователями на сотовые телефоны через сайт smileydictionary.com, на котором было собрано более 1000 графических эмотиконов-смайликов и их ASCII-версий.

С развитием социальных сетей эмодзи стали буквально вездесущими: они доступны на всех операционных системах, ими предлагают пользоваться большинство популярных приложений для мгновенного обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Telegram, Hangouts и ВКонтакте. Так, в 2014 году, исходя из статистики FiveThirtyEight, эмодзи в виде сердечко был использовал в 342 миллионах Twitter-сообщений.

По мнению большинства экспертов в области филологии, на сегодняшний остановить «эпидемию» использования и эмотиконов, и эмодзи практически невозможно. Человечестве издревле неустанно развивало и совершенствовало способы передачи информации, чувств, мыслей и намерений, и сегодня эмотиконы и эмодзи являются новой вехой в развитии языка.

Эмотиконы позволяют нам точнее передать свои мысли

Мы, люди, — существа социальные. Причем настолько социальные, что, лишившись возможности общаться друг с другом, у нас могут развиться серьезные физические и психологические проблемы. Можно сказать, что мы самоидентифируем самих себя, исходя из обратной связи, которую получаем от окружения.

По словам антрополога Кристал Д`Коста из Scientific American: «Будучи социальными существами, мы зависим от необходимости постоянно убеждаться в том, какое место мы занимаем в социуме. Без этого, без возможности оценивать наши взаимоотношения с окружающими, наше общество попросту бы разрушилось — мы должны уметь оценивать состояние наших отношений с другими людьми».

Стоит отметить, что в общении друг с другом мы используем интонацию, жесты и мимику, чтобы оживить обмен информацией и точнее передать ее смысл. Но что делать, когда диалог проходит в Internet, через ICQ, mIRC или e-mail? Как выразить радость или огорчение от услышанного, свое одобрение или протест?

Помните ли вы, что значит «флейм»? По мнению ученых, во многом флейм связан с пропуском социальных сигналов. То же самое происходит и в случае электронных писем.

Допустим, вы получили письмо следующего содержания: «Привет. Я уверен, что вы подумали, что это смешно. Но это не так. Морально я унижен». Можете ли вы точно сказать, что имел ввиду автор? Написано ли это в серьезном тоне? Или же в иронично-саркастическом? Шутил ли автор или же действительно обиделся на вас?

По мнению ученых, так происходит потому, что люди сильно переоценивают нашу возможность четко общаться по электронной почте. Мы ориентируемся на самих себя и собственные мысли и не учитываем то, как другие люди воспринимают мир, а также то, в каких условиях было написано данное письмо. В конечном счете это приводит к несогласованности сообщений.

Тут-то на сцену и выходят эмотиконы, которые помогают нам исправить это и выразить смысл и контент того, что говорит автор.

Дабы проверить, как смайлики обогащают нашу переписку, исследователи взяли группу людей и дали им ряд заданий, которые необходимо разрешить вместе. При этом одна группа имела доступ к шести смайликам, а вторая — нет.

Исследователи выяснили, что когда смайлики были доступны, люди почти всегда предпочитали их использовать. Кроме этого, использование эмотиконов также дало участникам группы большее чувство удовлетворения процессом решения задач.

Таким образом, заключают ученые, так же, как невербальные сигналы используются в общении, мы используем смайлики, чтобы помочь уменьшить неоднозначность и усилить или уменьшить наше эмоциальное выражение. Другими словами, потребность выразить свои эмоции частично удовлетворяется при помощи эмотиконов.

Сделать людей социально более близкими

Хорошее общение требует социальной близости. Мы делаем ее, увеличивания частоту общения и раскрывания свои личные данными. Когда-то это считалось невозможным, но сегодня социальная близость вполне возможна и широко распространяется при помощи опосредованной компьютерной связи/

Впрочем, чтобы приблизиться к другому человеку, вовсе недостаточно просто делиться фактами о себе. Мы также должны делиться своими чувствами и эмоциями с другим человеком — именно это является неотъемлемой частью строительства и поддержвания тесных отношений с другим человеком. Эмотиконы, в свою очередь, помогают нам делать это более искренне и свободно.

Причем речь идет не просто о наличии самого эмотикона, но и замысла, который он выражает.

Мы осознаем, что кто-то потратил время, чтобы найти и выразить определенную эмоцию при помощи эмотикона. Использование смайликов не только делает нас ближе с этим человеком. Большая часть нашей социальной близости во многом зависит от мимики.

Хотя многие из нас этого не осознают, при разговорах лицом к лице мы фактически имитируем выражения и эмоции друг друга. Это такое себе эмоциональной заражение, без которого наша социальная связанность нельзя было бы построить.

Но причем здесь смайлики? Неужели с их помощью мы можем эмоционально друг друга заражать? Как ни странно, но так и есть! Исследования показывают, что когда мы видим определенные эмотиконы, наше настроение меняется. Например, мы неосознанно изменяем выражение лица, чтобы соответствевовать эмоции смайликика. Короче говоря, мы подражаем мимимике эмотиконов.

Каким образом простое использование эмотикона имеет на нас такое влияние?

Исследователи токийского Университета Денки обнаружили, что чем более наглядны эмотиконы, тем сильнее нам мозг отвечает на них. И чем менее эмотиконы становятся менее абстрактными (и более человеческими), тем мозг реагирует на них соответствующим образом.

Чем более очеловечены эмотиконы, тем сильнее активируется наша височная извилина, которые, предположительно, обрабатывает биологические движения. Таким образом, когда кто-то посылает вам « «, вашему мозгу легче увидеть в этом подмигивание, нежели в случае «;)».

Нашему мозгу не нужно заполнять пробелы, чтобы распознать подмигивание, что позволяет нам лучше представить, что это произошло. Но, несмотря на это, и эмотиконы, и графические эмотиконы распознаются и обрабатываются нашим мозгом как невербальная информация. Происходит активация правой лобной извилины, и мы начинаем воспринимать эмотиконы как самая настоящую эмоцию.

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Таким образом, заключают ученые, смайлики позволяют нашему виртуальному общению приблизиться по показателю эмоциональности к общению лицом к лицу. Эмотиконы помогают тогда, когда недостаточно слов, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы когда-нибудь в будущем мы вдруг перестали ими пользоваться.

Источник: Crew.co