Есть ли инновации в классическом пикапе Mitsubishi L200?

В данном обзоре представлен не один автомобиль Mitsubishi L200, а сразу два: разная мощность и комплектации, отличия в деталях. Ведь тема непроста: Mitsubishi L200 – это не просто один из самых уважаемых и легендарных пикапов (вот здесь столь любимое пиарщиками слово «легендарный» звучит вполне заслужено); сегодня Mitsubishi L200 – это один из столпов, на котором строится будущее компании Mitsubishi Motors вообще. Потянет ли?

Позиционирование

«Рабочая лошадка», пикап среднего класса – таким Mitsubishi L200 был всегда с момента своего появления в 1978 году. Очень быстро автомобиль «оброс» версией с полным приводом, множеством двойников под разными марками (ранее – Chrysler и Dodge, сегодня – Fiat и RAM), да и в целом стал для Mitsubishi Motors одной из ключевых моделей: порой L200 занимал 3-е место в общих продажах компании!

В 1978 году Mitsubishi L200 начинался как пикап с задним приводом и бензиновым 1,6-литровым мотором. Но вскоре появились и полный привод, и турбодизель семейства 4D56, который дожил до наших дней. Нынешний Mitsubishi L200 – уже пятого поколения: он продается под разными именами (L200, Triton, Fiat Fullback, Ram 1200), в разных вариантах (тип кабины, привод, моторы), и в разных частях света (Европа, Азия, Восток, Австралия)

Для Украины предусмотрена наиболее универсальная комбинация: полноценная «двойная кабина», новейший турбодизель 4N15 в двух вариантах мощности, «механика» или «автомат», два типа полного привода, три комплектации. В обзоре представлены две версии Mitsubishi L200: синий пикап – средняя комплектация Intense AT и мотор 154 л.с.; серый пикап – максимальная комплектация Instyle AT и мотор 181 л.с. И, поверьте, между ними есть заметная разница.

Как едет?

Любой из тестовых Mitsubishi L200 едет как футбольный мяч: прыг-скок, вправо-влево, а теперь – по косой 62 градуса на юг и на 20 см вверх. Говорить о «легковой» точности поведения не приходится: к примеру, в ходовом повороте да на брусчатке зад пустого L200 подпрыгивает и переставляет с амплитудой под полметра.

Однако где же взять хорошие дороги для идеальной легковой управляемости, особенно в осенне-зимний период, на который пришелся тест L200? Под колесами – ямы, бугры, снег, лед – но я еду не особо снижая скорость: подвеска упруго отрабатывает все неровности, что на разбитом асфальте, что на заснежено-обледенелой грунтовке. Оба Mitsubishi L200 адекватно отвечают на поворот руля, хотя сам руль длинноват – почти 4-е оборота от упора до упора. Из-за этого руль приходится вращать больше привычно-легкового, плюс на нем мало усилия и обратной связи. Схожая ситуация с тормозами: нажал педаль тормоза – остановился; однако о легковой «детализации» говорить не приходится.

Но будем справедливыми: оценивать Mitsubishi L200 с легковой точки зрения – это как палить из пушки по воробьям. Сила Mitsubishi L200 – в возможности «валить ходом» там, где у других автомобилей отрываются колеса. Причем в таком режиме отмеченные прыжки-крены-отклонения практически не увеличиваются, начинаешь понимать, что для данных условий пикап очень даже «рулится», все под контролем!

В чем существенное отличие двух тестовых Mitsubishi L200 – так это в разгоне и в работе мотора. Средняя версия Mitsubishi L200 со 154-сильным мотором ускоряется нормально, темп разгона «достаточен» для города, шумит умеренно, мотор без проблем крутится до 3 500-4 000 об/мин, реакции на нажатие педали акселератора в целом линейны. А вот максимальный 181-сильный Mitsubishi L200 оказывается двуликим: до 2 000-2 500 об/мин. он умеренно тарахтит и разгоняется на уровне версии 154 л.с., но затем – БАХ на 2 500-3 000 об/мин. – прыжок в вскорости, отчаянный рывок в стиле «рвет жилы»! Попутно он рвет и ваши уши своим шумом: версия 181 л.с. мне показалась более шумной, чем версия 154 л.с. – не глобально, но заметно.

Одна модель – но совсем разная: цвет, колесные диски, фары, накрытие кузова. Аналогично и с мотором: под капотом – одинаковы, на деле – два разных характера

«Автомат» мягкий и своевременный в переключениях, но ему просто не хватает передач, у него банально нет выбора: при разгонах в городе он нередко оказывается на третьей передаче; на трассе максимум есть пятая передача…

Но «автомат» есть и это уже благо в плане простоты управления. Пикап Mitsubishi L200 превращается в семейный автомобиль? В целом салон позволяет: спереди места достаточно, отделка в стиле «современный недорогой японец» (пластик жесткий, зато есть глянец и «хром»). Сзади – на удивление удобно: угол наклона спинки 25° (один из лучших среди конкурентов), есть подлокотник, хитрость с выемкой в потолке позволяет увеличить место над головой. Заметен высоковатый пол (из-за рамы), но в сравнении с пикапами из конца 1990-х или начала 2000-х новый Mitsubishi L200 – это лимузин!

А что с багажником? Традиционного багажника нет, есть кузов. Для того, чтобы защитить вещи от непогоды и воровства, можно использовать жесткую крышку с замком; но она лишает возможности возить негабарит, да и стоит немало (на тестовом коричневом L200 КУНГ стоит 115 тыс. грн). Другой вариант – мягкий верх, как на синем L200: дешевле и практичнее, но нет защиты от воришек с ножом.

Самая главная проблема Mitsubishi L200 как семейного авто – прыгающая задняя подвеска. И здесь важно настроение: жену откровенно мутит, она окрестила этот автомобиль «даже не деревянным, а чугунным»; ребенок подскакивает в такт неровностям, смеется и вспоминает батут летом… Проблема частично уходит в синем Mitsubishi L200: у него шины размером 245/70R16 против 245/65R17 у топ-версии (резина везде была одинаковой, давление проверял).

Просто салон пикапа: черный жесткий пластик, чуть глянца и «серебра». В средней версии – тканевое сиденье, в максимальной версии – «кожа» с электроприводом (жаль, нет памяти настроек). Сзади места достаточно, есть «тайник» за спинкой. Кузов вмещает в себя мешки-коробки-доски, но жесткая крышка ограничивает негабарит: к примеру, будь профиль на фото чуть длиннее (тут ровно 2 м) – его пришлось бы везти с окрытой крышкой. Плюсы КУНГа: жесткая крыша, 2-сторонний замок (защита от непогоды и воришек), освещение, газовые амортизаторы. Кстати, известный лайф-хак от пикаперов с опытом: небольшая нагрузка (200-300 кг) положительно сказывается на плавность хода, управляемости, проходимости

Наконец, несколько слов о проходимости. Пикап Mitsubishi L200 оправдано является одной из самых популярных «заготовок» для серьезного бездорожья. Даже стандартные Mitsubishi L200 на зубастых зимних шинах Bridgestone Blizzak DM-V2 ехали всегда и везде: по раскисшей грунтовке, в грязи по ступицу, на косогорах. Его не жалко – он создан для этого! Конечно, есть нюансы: к примеру, самая «база» обеспечивает лучший угол съезда ввиду отсутствия объемного заднего бампера; или демпфер-крюк на заднем мосту, который так и хочет зацепиться за корягу. С другой стороны, есть много плюсов, не отмеченный «на бумаге». К примеру, номинально здесь клиренс 205 мм, но это только в одном месте, под редуктором заднего моста. А реально – между узлами/деталями кузова и дорогой намного больше (см. мои фото ниже): передняя часть, крепления рычагов, защита двигателя – 25-30 см; крепления рессор сзади – около 35 см; передний бампер – 40 см; задний бампер, труба-усилитель – 45 см. Да, задний свес длинный; но его прикрывает запасное колесо, которое первым вступает в контакт с грунтом, защищая бампер и выхлопную трубу. Наконец, упомянутый выше демфер-крюк: он присутствует только на версиях с «автоматом», служит снижению вибраций и шума при быстрой езде; на версиях с «механикой» его нет вовсе. В целом – логично: покупатель версии с АКПП нацелен на больший комфорт; покупатель версии с МКПП выбирает «железо в руках» для серьезного бездорожья. В конце концов, дополнительную защиту редуктора никто не отменял.

Пару цифр: угол бокового крена – до 45 градусов; угол въезда – 30 градусов; угол съезда – 22-25 градусов (в зависимости от заднего бампера); угол рампы – 23-24 градуса (в зависимости от наличия/отсутствия подножек). Клиренс – 200-205 мм (в зависимости от шин) под задним редуктором, где расположен демпфер-крюк (только АКПП, на версиях с МКПП его нет); но другие узлы намного выше. Что все это значит? Что я ехал как хотел, где хотел, куда хотел. А когда останавливался – включал нужный режим в трансмиссии или блокировку «дифа» и ехал дальше

Есть ли инновации?

В части вспомогательной электроники Mitsubishi L200 просто современен, но без откровений: есть комбинированные фары (ксенон для ближнего/дальнего света + LED-светодиоды для ходовых огней); есть безключевое открывание дверей и запуск двигателя кнопкой; плюс 2-зонный климат, датчик света и дождя. Хотя в ряде стран встречается и более интересное оснащение для Mitsubishi L200: к примеру, система контроля рядности движения или «стоп/старт» для двигателя. Жаль, но версии пикапа с подобным оснащением в Украину не поставляются.

Зато у нас есть мультимедийная система с сенсорным дисплеем, которая доступна для всех версий L200, кроме базовой. Здесь все сложно – каждый плюс наталкивается на минус и наоборот. К примеру, меню не локализовано (нет украинского или русского языка); в некоторых разделах меню виртуальные кнопки слишком уж маленькие, хотя вокруг них масса пустого места. В тоже время, есть голосовое управление аудиосистемой и телефоном, причем предусмотрен режим обучения, когда можно добавлять свои фразы. Далее – нет навигации, очень часто сбоит Bluetooth (7/10 случаев система не могла увидеть смартфон или видела его, но отключалась спустя менее минуту времени). В тоже время, вместе с системой мультимедиа получаешь и камеру заднего вида (четкая картинка, цветные маркеры).

Система мультимедиа – «лед и пламень»: хорошая картинка с камеры, голосовые команды и удобное управление на руле; но нет локализации и навигации, маленькие «виртуальные» кнопки в меню. Максимальный L200 получает свои фары: би-ксенон (ближний/дальний), LED (дневной ходовой свет); у «среднего» L200 фары проще, а дневной свет в «противотуманках». Из других мелочей – разный климат-контроль

Однако сила Mitsubishi L200 совсем не в его электронике, а в его железе – правда? Во-первых, здесь новый мотор 4N15: 4 цилиндра, 2 442 куб. см., непосредственный впрыск топлива, турбина, интеркулер. Два разных крутящих момента и две разные мощности фактически получены из одного мотора, однако банальным «надуванием турбины» тут не обошлось. Важнейшее отличие более мощного 181-сильного мотора – наличие MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control): фирменной системы регулирования фаз газораспределения. Подобные системы работают с впускными (чаще) и выпускными клапанами (реже), позволяют регулировать время или величину открытия клапана, либо все вместе. Суть одна – создать наилучшие условия попадания топливовоздушной смеси в цилиндр при данных оборотах. Кстати, встречаются системы с плавной или ступенчатой регулировкой. Здесь эта «роковая ступень» переключения MIVEC, кажется, находится на 2 500-3 000 об./мин.

Диаграммы момента и мощности двух моторов: явно заметны пики на 2 500-3 500 об/мин., которые превращаются в тот самый отчаянный «рывок» – это и есть работа системы MIVEC. В остальном прослеживается предшественник с пошаговым улучшением каждого пункта: схожая рама; новый кузов из высокопрочных сталей; независимая передняя подвеска с дисковыми тормозами; задняя – рессорная с «барабанами». Главная «эволюция» – полный привод Super Select 4WD II: круглый селектор (ранее – ручка), центральный дифференциал Torsen (ранее – вискомуфта), распределение момента «перед/зад» в пропорции 40/60 (ранее – 50/50)

Может потому, что «от добра добра не ищут»? Ведь полный привод Super Select 4WD уникален для пикапов такого класса – он дает возможность езды в 4-х режимах: 2H (задний привод); 4H (постоянный полный привод); 4HLc (полный привод с заблокированным центральным дифференциалом); 4LLc (добавляется пониженный ряд с отношением 2,56 вместо 1,9 в модели прошлого поколения). В базовой версии Mitsubishi L200 используется подключаемый полный привод Easy Select 4WD, который фактически лишен режима «4Н» из прошлого перечня – на обычной дороге следует ехать только на заднем приводе. В случае с Easy Select 4WD полный привод подключается жестко (как в режиме 4HLc): фактически передние и задние колеса связаны между собой без дифференциала, что означает либо сильный износ шин и трасмисии, либо сложности управления автомобилем в повороте, либо все вместе. И вся соль в том, что большинство конкурентов Mitsubishi L200 предлагают привод типа Easy Select 4WD (т.н. part-time 4WD): номинально – это полный привод; но это не постоянный полный привод (т.н. full-time 4WD), который можно использовать круглый год на разных типах дорог и бездорожья. На этом фоне продвинутая трансмиссия Super Select 4WD, которая решает данный вопрос, позволяя эксплуатировать пикап в режиме постоянного полного привода на обычных дорогах – это огромное конкурентное преимущество: действительно «супер»!

Выбор режимов работы трансмиссии – круглым селектором; отображение – на панели приборов. В наличии и блокировка заднего «дифа», которая активируется кнопкой. При включении режимов 4HLc/4LLc и блокировке дифференциала – отключаются системы ESP и ABS (при пробуксовках на бездорожье они начинают «сходить с ума» и тормозят невпопад). Переключение режимов 2H-4H-4HLc возможно на ходу (до 100км/ч), включение 4LLc – только при остановке

Конкуренты

Рынок пикапов в Украине не слишком велик – если отбросить дешевые китайские и российские пикапы за 500-600 тыс. грн. да эксклюзив из США вроде Ford F-150 Raptor, то мы получим 4-е модели «среднего класса»: Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford Ranger, VW Amarok.

Как уже отмечалось в начале, пикап Mitsubishi L200 доступен в Украине только с полноценной двухрядной кабиной и 2,4-литровым турбодизелем. Но дальше начинается буйство фантазии в выборе версий, комплектаций, цен. Базовая версия Mitsubishi L200 Invite МТ за 772 тыс. грн. ($29 тыс.) предлагает 154-сильный мотор, «механику», полный привод Easy Select 4WD, принудительную блокировку заднего дифференциала. В оснащении – ABS и ESP, система помощи буксировки прицепа, две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод стеклоподъемников, магнитола с USB-портом. Следующая версия – Intense MT за 865 тыс. грн. ($32 тыс.) – предлагает дополнительно: полный привод Super Select 4WD II, боковые и коленную подушки безопасности, 16-дюймовые легкосплавные колеса, хром-пакет (зеркала и ручки дверей), боковые подножки и развитый задний бампер, противотуманные фары, климат-контроль, круиз-контроль, систему мультимедиа (сенсорный дисплей и голосовое управление), камеру заднего вида. Далее следует Mitsubishi L200 Intense АT за 916 тыс. грн. ($34 тыс.) – помимо ожидаемого «автомата» здесь также добавлена система безключевого доступа в салон и запуск двигателя кнопкой. Наконец, максимальная версия – Mitsubishi L200 Instyle AT за 1,03 млн. грн. ($38 тыс.) – снова имеет заметные отличия: более мощный мотор (181 л.с. и 430 Нм), 17-дюймовые колеса, кожаный салон, 2-зонный «климат», ксеноновые фары и светодиоды дневного света, датчик дождя и света.

Теперь кратко взглянем на конкурентов. Пикап Toyota Hilux также доступен в 4-х версиях и у него два сравнимых турбодизеля: 150-сильный (2,4 л) или 177-сильный (2,8 л). Базовая версия похожа на L200: дополнительно Toyota предлагает 17-дюймовые колеса, боковые подушки и шторки безопасности, но лишена окрашенного переднего бампера (он черный) и аудиосистемы. Базовый пикап Toyota Hilux выходит и заметно дороже – от 850 тыс. грн. Средняя комплектация с АКПП обойдется уже в 1,05 млн. грн.: здесь и мотор мощнее (177 л.с.) и «автомат» 6-ступенчатый; но за 1 млн. грн. можно взять максимальный Mitsubishi L200, которому Hilux уступает в оснащении. Наконец, топ-версия Hilux (177 л.с., АКПП, «кожа», безключевой доступ, «климат») сравнима в оснащении, но обходится почти в 1,2 млн. грн., что заметно дороже L200.

Пикап Ford Ranger предлагает полуторную или двойную кабину и сравнимые цены; но у него только один 160-сильный мотор и «автомат» доступен лишь в максимальной версии ценой почти 1 млн. грн. Наконец, VW Amarok просто очень дорог: начальные версии (140 л.с. и МКПП) оцениваются почти в 1 млн. грн.; версии с мощным мотором (180 л.с. и 420 Нм), «автоматом», с хорошей комплектацией оценены в 1,1-1,3 млн. грн.

Главный «вечный» конкурент Mitsubishi L200 – пикап Toyota Hilux, который чуть больше в размерах и часто предлагает на 1-2 пункта больше в оснащении. Но он и ощутимо дороже – примерно на 100-150 тыс. грн. в сравнимых комплектациях. Также конкурентами в Украине выступают Ford Ranger и VW Amarok

Стоимость содержания

Невзирая на обещанный паспортный расход, в городе Mitsubishi L200 потреблял 10-12 л топлива на 100 км: около 10 л и даже чуть меньше – если ехать неспешно и без пробок; 11 л – есть чуть нажать и будут пробки; 12 л и чуть выше – если попытаться ехать «на все 180 лошадей». Трассовый расход радует: при 80 км/ч в среднем вышло 6 л на 100 км; при скорости 120 км/ч в среднем вышло 9-9,5 л на 100 км. Разница в расходе топлива между двумя версиями мотора практически отсутствует; разница в расходе топлива при езде в режиме 2H и 4H составляет от 0,5 л/100 км (равномерная езда по трассе) до 1-2 л на 100 км (в городе, пробки и разгоны).

Общая гарантия на автомобиль – 3 года или 100 тыс. км. Техобслуживание нужно проводить каждые 15 тыс. км. Минимальная цена стандартного ТО – 3 700 грн. Однако ввиду необходимости замены охлаждающей и тормозной жидкости; необходимости замены масла в АКПП, дифференциалах, раздаточной коробке; ввиду различного чередования этих замен, итоговая стоимость ТО сильно отличается по пробегу: ТО 30 тыс. км. – 5 400 грн.; ТО 45 тыс. км. – 5 200 грн.; ТО 60 тыс. км. – 6 900 грн.; ТО 75 тыс. км – 5 200 грн.; ТО 90 тыс. км – 7 300 грн. Цены указаны на декабрь 2016 года без учета различных скидок и бонусов при покупке авто или его обслуживании на сервисе.

В итоге

В целом Mitsubishi L200 обречен на успех, что тут не пиши: у него хорошая техника (Super Select, «бодрый» дизель, много полезных «мелочей»); у него удачные комплектации и адекватные цены; у него один из самых удобных и просторных салонов для своего класса. А на счет идеального L200…

Максимальная версия Mitsubishi L200, казалось, создана как заявление «вот, что может Mitsubishi»: мощный мотор, больше оснащения, «продвинутые» фары, огромные колеса; фирменный КУНГ и классные колесные диски делают из L200 «крутого мачо». Однако все это никак не влияет на рессорную заднюю подвеску и количество передач в «автомате». Но влияет на цену: тестовый Mitsubishi L200 с учетом опций (КУНГ – 115 тыс. грн., колесные диски – 10 тыс. грн., защита двигателя и КПП – 8 тыс. грн.) почти достиг цены в 1,2 млн. грн. А это уже уровень Mitsubishi Pajero Sport, полноценного внедорожника совершенного другого класса: пружинная задняя подвеска, 8-ступенчатая АКПП, лучше отделка салона.

Мне кажется, что дорогой коричневый Mitsubishi L200 – это не естественная форма данного автомобиля. А вот синий Mitsubishi L200 в средней комплектации – «самое то»! Для 80% покупателей вполне хватит его мощности и оснащения, он чуть комфортнее и намного дешевле. От него не требуется удивлять и шокировать, от него требуется быть надежной и выносливой «рабочей лошадкой» – такой, которая будет работать на благо своего владельца и имиджа компании Mitsubishi: этот потянет!

Плюсы:

+ Ощущения на бездорожье: клиренс, проходимость, запас по «подвеске»

+ Широкий выбор и оптимальные версии: мотор/коробка/трансмиссия/комплектация

+ Приятные современные мелочи: безключевой доступ, ксенон и LED, управление голосом, камера заднего вида, двухзонный «климат»

+ В итоге по соотношению цены/оснащения/конструкции – пожалуй, снова лидер класса

Минусы:

— Ощущения в городе: управляемость, комфорт езды, шум мотора

— «Автомат» мягко переключает, но ему просто не хватает передач

— Не доработана система мультимедиа: нет навигации и локализации, сбои Bluetooth

Технические характеристики:

Кузов – пикап; двойная кабина; 5 мест

Габариты – 5,29 х 1,82 х 1,78 м; база 3 м

Багажник – кузов; длина 1,52 м; ширина 1,47 м; высота бортов 0,48 м

Грузоподъемность – около 1 000 кг (зависит от комплектации)

Минимальная снаряженная масса – 1 840 кг (зависит от комплектации)

Мотор – турбодизель; 2,4 л; 154 л.с. при 3 500 об/мин; 380 Нм при 1 500-2 500 об/мин.

Мотор – турбодизель; 2,4 л; 181 л.с. при 3 500 об/мин; 430 Нм при 2 500 об/мин.

Трансмиссия – полный привод, 5-ст. АКПП

Динамика и скорость – «0-100 км/ч» за 14,5 с, максимум 177 км/ч (мотор 181 л.с.)

Расход топлива (паспортный), л/100 км – город 8,9 л; трасса 6,7 л (оба мотора, АКПП)

Автомобили предоставлены – Mitsubishi Motors Ukraine