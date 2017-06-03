EVERSPACE: хороший день, чтобы умереть

Рецепт создания хороших инди-игр предельно прост – подмешайте в любой жанр элементы roguelike RPG. В большинстве случаев получается неплохо, как в Into the Stars, иногда хорошо – Rebel Galaxy, реже отлично – Dead Cells. В случае EVERSPACE от немецкой студии ROCKFISH Games получилось просто гениально.

EVERSPACE Жанр action/RPG, космосим

Платформы Windows, macOS, HTC Vive, Oculus Rift, OSVR

Разработчик ROCKFISH Games

Издатель ROCKFISH Games

Сайты everspace-game.com , Steam

EVERSPACE – это космосим с элементами roguelike RPG. Точнее даже, не космосим, а скорее Zero-G shooter, он же 6 Degrees of Freedom shooter, наподобие классических Descent или Forsaken – упор в боевой части делается не на скорость и маневрирование, а на стрейф и уворачивание, как в шутерах. Впрочем, хотя вам и придется иногда летать внутри заброшенных космических станций и астероидов, EVERSPACE не превращается в лабиринтный шутер вроде Sublevel Zero. В первую очередь это игра об открытом космосе.

Главный герой приходит в себя в кабине космического истребителя в одной из систем скопления Бельтергрейд, известного так же как скопление №34. Некогда поле боя между флотами землян и оккара, теперь это демилитаризованная зона, в которой работают крупные космические корпорации. Впрочем, как демилитаризованная… Легкие флотилии корпораций, пиратов и оккара иногда сталкиваются здесь в яростных схватках, но линейные корабли в скопление не заходят, и то хорошо.

С большим трудом пилот вспоминает (ах, эта так любимая сценаристами амнезия), что его зовут Адам Рослин. Кроме того, он помнит, что ему жизненно необходимо добраться до определенной точки в скоплении №34. Чуть позже, по мере продвижения к цели, Адам вспомнит и другие детали своей предыдущей жизни. Сюжет игры нельзя назвать шедевром космической фантастики, но в целом он вполне неплох. Здесь нашлось место клонированию солдат, заговору генералов, интересам корпораций, дружбе и предательству.

Большую часть времени Адам общается с корабельным компьютером, HIVE, который вводит его в курс дела в скоплении №34 и комментирует те или иные игровые ситуации. Впрочем, большинство реплик HIVE приходятся на первую попытку прохождения, а пробовать добраться до цели, учитывая roguelike-структуру игры, вам придется не один раз. Умирать и начинать с самого начала с полученным багажом знаний и улучшенными характеристиками. Пока вы в одной из попыток не залетите дальше того сектора, в котором умерли в прошлый раз (свой сбитый корабль можно найти, а часть лута – подобрать), сюжет не сдвинется с места. Кстати, смерти и повторные прохождения здесь даже вполне логично, в духе sci-fi, объясняются.

По большому счету, EVERSPACE – Diablo в космосе. Вместо подземелий – сектора космоса, всего их шесть с грандиозной битвой в финале. Роль этажей играют планетарные системы, их по пять-семь на сектор. Из мобов, кораблей корпораций, оккара и пиратов, вываливаются деньги, ресурсы и лут – оружие и подсистемы, которые можно установить на свой истребитель или разобрать. В игре есть даже традиционные для roguelike бочки и сундуки – контейнеры, плавающие в космосе в районах заброшенных станций и потерпевших аварию кораблей. Плюс имеются и натуральные ресурсы, необходимые для крафтинга, их нужно «добывать» из газовых туманностей или астероидов.

С каждой из попыток вы зарабатываете деньги, которые можно потратить на прокачку параметров пилота и/или конкретного корабля. Всего в вашем распоряжении три модели космических истребителей. Легкий, буквально танцующий между ракет, колониальный Разведчик – его преимущество скорость, а недостаток – практически бумажные щиты и хлипкий корпус, в базовой комплектации с трудом выдерживающий взрыв пары мин. Тяжелая колониальная Канонерка имеет толстую броню, массу слотов для установки подсистем и турель для отстрела дронов противника. Недостаток Канонерки – ремонтных наноботов на нее не напасешься. Ну и самый сбалансированный класс – колониальный Перехватчик, разумный компромисс между маневренностью и прочностью. Если продолжить аналогии с Diablo: Канонерка – это Варвар, Разведчик – Охотник на демонов, а Перехватчик – наверное, Крестоносец.

Параметры пилота, которые можно повысить после каждого прохождения, влияют на получение денег (то есть опыта), шанс выпадения редкого оборудования, стоимость и скорость ремонта, шанс и множитель критического урона, количество ресурсов, необходимых для крафтинга и т.д. Каждый из кораблей имеет свои характеристики – количество слотов для оборудования, прочность корпуса, емкость энергоядра и скорость его восстановления (один из самых важных параметров) и т.д. Впрочем, кроме усиления характеристик своего корабля, каждое новое прохождение даст вам опыт, что важнее.

Несмотря на то что скопление перед каждым прохождением генерируется заново, основные строительные блоки остаются прежними. А вы уже знаете, что в полых, как швейцарский сыр, астероидах можно найти ресурсы и парочку брошенных контейнеров. Что прежде чем разбираться со штурмовиками Вольницы, стоит уничтожить противоракетные дроны или дроны подпитки щита. Что в местах крушений кораблей всегда можно найти что-то интересное, а в энергетическую туманность, с ее грозами, лучше не соваться на Разведчике. Вы узнаете, как прятаться от звездного шторма, чего ожидать от локальной сингулярности и стоит ли связываться с корветом оккари. И самое главное — где взять топливо для следующего прыжка.

В одном прохождении примерно 2-3 часа геймплея от старта до финиша, в зависимости от вашей внимательности и въедливости. Вот только с первого раза вы вряд ли дойдёте до титров. И со второго тоже. Да и с третьего маловероятно. Мне удалось добраться до последнего уровня, Лаборатории, только с десятого раза, потратив около 15 часов, но титры я все равно не увидел, финальный бой состоит из нескольких волн противников, а ресурсов, чтобы починить корабль или собрать новые ракеты или усилители щитов, там особо и нет.

Да, крафтинг — одна из основ геймплея в EVERSPACE. Кроме того, что это космический шутер, это еще и симулятор выживания. Наноботы, местная лечебная микстура, на вес золота, значит, нужно не допускать повреждения корпуса и структур корабля. Поверьте, даже поломка простых инерционных компенсаторов очень сильно усложнит вам жизнь. А поврежденные сенсоры сделают вас почти слепым. А это значит, усиливаем оружие, прокачиваем щиты, собираем расходуемые предметы для усиления урона, подпитки щитов, восстановления энергоядра и т.д. Оружия из врагов выпадает достаточно много, как и в том же Diablo (мы сегодня не избавимся от этой ассоциации), часть из него имеет модификаторы, плюс оружие можно усилить модами, как камнями в сами-знаете-чем. Так что перед тем, как покинуть систему, тщательно обшаривайте все подозрительные точки, ресурсы вам пригодятся. Время от времени в космосе встречаются ремонтные базы и нейтральные торговцы, но рассчитывать на них не стоит.

EVERSPACE построен на движке Unreal Engine 4 и выглядит действительно отменно. Да, этот космос не имеет ничего общего с реальностью, но система частиц, драматическая трассировка лучей в космической пыли, туманности, астероидные поля и очень необычная цветовая гамма делают игру фантастически привлекательной. После каждого прыжка пару секунд тратится не на анализ тактической обстановки, а на любование местными красотам. А уж снимать здесь скриншоты – одно удовольствие, для этой статьи я нащелкал три сотни картинок. Слава богу, здесь есть функция замораживания игры, позволяющая спокойно выбрать ракурс в самой напряженной боевой обстановке. Да что там говорить – смотрите на скриншоты, только поверьте, в динамике все это выглядит еще лучше. Отдельное спасибо композитору – динамическая музыка отлично соответствует каждому конкретному моменту игры и создает правильный настрой.

В игре присутствует как аркадный вид от третьего лица, так и вид из кабины или с «бампера». Мало того, EVERSPACE поддерживает большинство современных VR систем – HTC Vive, Oculus Rift и OSVR (Open-Source Virtual Reality for Gaming). К сожалению, нам не удалось попробовать VR-версию, но судя по динамике кораблей, геймплею и графике, это должно быть по крайней мере интересно.

Roguelike-элементы пришлись очень к месту в космическом шутере. Несмотря на некоторую повторяемость геймплея, особенно в стартовых секторах, умирать и перепроходить уровни заново в EVERSPACE совсем не обидно, наоборот, появляется здоровая злость и желание в этот раз улучшить свои результаты, зайти дальше, собрать больше денег, выполнить дополнительные задания. Чем-то это похоже на пресловутый Dark Souls.

EVERSPACE – отличная игра. Очень грамотно спроектированная в геймплейном плане, аддиктивная и очень красивая. Всем любителям космических симов/шутеров – крайне рекомендуется. Будем надеяться, что авторы добавят в игру новые фракции, сектора и истории, благо построенный ими мир позволяет сделать это без особых проблем.

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