Европейская презентация Samsung: QLED телевизоры серии Q9, Q8 и Q7, универсальный пульт, «невидимый» кабель и The Frame

Компания Samsung провела в Париже презентацию новой линейки с дисплеями на основе металлических квантовых точек (QLED), в число которых входят модели серии Q9, Q8 и Q7. Кроме этого, компания показала The Frame — необычное устройство, созданное совместно с известным дизайнером Ивом Бехаром (Yves Béhar). По словам Эйч Эс Кима (HS Kim), президента подразделения Visual Display в Samsung Electronics, сегодня телевизор должен не только обеспечивать отличное качество изображения, но и гармонично вписываться в интерьер. Поэтому именно дизайну новых телевизоров была отведена львиная доля презентации.

Телевизоры Q9, Q8 и Q7 с металлическими квантовыми точками

Новая линейка флагманских телевизоров Samsung будет включать сразу 12 моделей с диагональю от 49 до 88 дюймов:

Q9F (88”, 65”)

Q8C (75”, 65”, 55”)

Q7C (65”, 55”, 49”)

Q7F (75”, 65”, 55”, 49”)

Все они имеют дисплеи с разрешением 4К (3840×2160) и технологией металлических квантовых точек, детальнее о которой можно почитать в нашей статье. Основные отличия между сериями Q9, Q8 и Q7 заключаются в дизайне, уровне яркости и производительности.

Samsung Q9F — это флагман серии QLED, который будет доступен с диагональю 65 и 88 дюймов, у него плоский дизайн, а яркость дисплея достигает 2000 нит (кд/м2).

Кроме этого, Q9F оснащается 4-ядерным процессором с частотой 1,7 ГГц, 3 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. В телевизоре используется Smart TV на основе платформы Tizen. При этом операционная система телевизора интегрируется с такими сервисами, как Netflix, Amazon Prime Video, Google Play Movies и позволяет совершать сквозной поиск по видео, которое есть в их библиотеках.

Из беспроводных опций есть Wi-Fi с Wi-Fi Direct и Bluetooth. Телевизор поддерживает как трансляцию со смартфона через DLNA, так и передачу видео на смартфон.

Разъёмы вынесены на отдельную приставку, которая подключается к телевизору. Благодаря ей, в Samsung Q9F есть 4 порта HDMI, 3 USB, интерфейс RS232C, цифровой оптический аудио выход, Ethernet, а также RF-разъём.

Звуковая система телевизора имеет мощность 60 Вт и поддерживает технологии Dolby Digital Plus и DTS Premium Sound 5.1. При этом можно напрямую подключать Bluetooth наушники или колонки.

Модели Q8C, Q7C и Q7F отличаются от флагмана большим количеством доступных диагоналей, а также версиями с изогнутым экраном. Их дисплеи тоже используют технологию QLED, но с меньшей максимальной яркостью, которая всё равно составляет впечатляющие 1500 нит (кд/м2). Кроме этого, в Q7C и Q7F установлена менее мощная звуковая система на 40 Вт.

Все QLED телевизоры Samsung поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 и могут отображать любой оттенок с яркостью 100%. При этом цвета, которые формируют металлические квантовые точки, не меняются под углом, что очень важно для телевизора. У всех телевизоров серии Q9, Q8 и Q7 яркость экрана может регулироваться автоматически, подстраиваясь под условия освещения.

Ещё одной интересной особенностью моделей Q9, Q8 и Q7 является поддержка стандарта HDR10. HDR (расширенный динамический диапазон) является новым трендом среди производителей телевизоров, и по важности это нововведение не уступает появлению высоких разрешений. Дело в том, что HDR улучшает изображение, в котором есть как очень светлые, так и очень темные участки, в них не теряются детали и сохраняются цвета.

Например, отношение наиболее яркого к наименее яркому, но не чёрному, цветам для стандарта sRGB составляет порядка 3 000:1, а в реальности динамический диапазон яркости может быть больше 1 000 000:1. Таким образом, для того, чтобы дисплей телевизора мог показывать более детальную картинку, он должен иметь высокую яркость и расширенный цветовой охват. По стандарту HDR10 яркость такого экрана должна быть 1000 нит (кд/м2). Но так как QLED телевизоры Samsung имеют яркость 1500-2000 нит (кд/м2), то в компании заявили, что кроме HDR10 модели Q9, Q8 и Q7 поддерживают HDR10 Plus.

В целом, как видно, основные нововведения в оснащении новых флагманских телевизоров Samsung касаются качества изображения. А оценить прогресс Smart TV за последние 5 лет поможет эта инфографика:

Универсальный пульт для всех

Пульт, который может заменить большинство или даже все пульты управления электроникой в доме — это отличная идея, и в Samsung решили к ней вернуться, выпустив One Remote Control.

Этот пульт поставляется в комплекте с моделями серии Q9, Q8 и Q7, при этом он может работать с любыми устройствами, которые поддерживают управление через Bluetooth.

Новые телевизоры Samsung автоматически определяют, какие устройства к ним подключены через каждый порт, поэтому с One Remote Control можно управлять ими как напрямую, так и через телевизор.

Пульт хорошо работает, например, с Apple TV и с Xbox One. Кроме этого, он поддерживает голосовое управление и позволяет запускать приложения и контент на телевизоре, а также управлять его функциями.

Телевизор, как часть интерьера

Одной из основных проблем всех современных телевизоров является то, что их внешний вид особо не меняется, и они не всегда хорошо вписываются в интерьер. Для флагманской линейки телевизоров в Samsung эту проблему попробовали решить за счёт новых подставок. Например, телевизор можно превратить в подобие мольберта. Эта подставка получила название Studio Stand.

Либо же выбрать вариант под названием Gravity Stand, подставку, на которой телевизор может вращаться.

Впрочем, как рассказали на презентации представители Samsung, около 80% покупателей хотели бы вешать телевизоры просто на стену, но в реальности делают это только около 20%. Всё дело в креплении, которое сложное в установке и не позволяет вешать телевизор близко к стене. Поэтому в компании придумали новое решение No Gap Wall-Mount (настенное крепление без зазоров), которое проще и позволяет крепить телевизор практически вплотную к стене.

Дело в том, что при таком варианте крепления телевизор устанавливается и защёлкивается в специальные пазы, а не прикручивается к стене. В демо-зоне после презентации компания показывала такой вариант установки, и он занял буквально 15 минут.

Но всё эти варианты крепления не приносят много пользы, если и дальше приходится иметь дело с ворохом кабелей, которые соединяют телевизор с другими устройствами. Эту проблему в Samsung предлагают решить с помощью «невидимого» оптического кабеля Invisible Connection.

Он соединяет телевизор с док-станцией, на которую вынесены основные разъёмы. Таким образом, к самой панели нужно подключать только питание и такой вот «невидимый» кабель. Благодаря тому, что он прозрачный, а его толщина составляет 1,8 мм, то с расстояния несколько метров и правда кажется, что телевизор вообще ни к чему не подключён. При этом Invisible Connection обеспечивает скорость передачи данных 75 Гбит/с, его стандартная длина составляет 5 метров, но отдельно можно будет приобрести версию на 15 метров. К сожалению, питание через такой кабель не пустишь, и к телевизору всё равно нужно подключать ещё электричество. Если телевизор вешается на стену, то это можно сделать прямо из неё, кроме этого, в новых подставках для моделей Q9, Q8 и Q7 также есть возможность скрыть кабель питания.

The Frame

Из концепта, The Frame, созданный Samsung совместно с дизайнером Ивом Бехаром (Yves Béhar), превратился в реальный продукт. И это действительно один из самых удивительных проектов за последние несколько лет. Во-первых, нужно отметить, что The Frame оснащается дисплеем с диагональю 55 и 65 дюймов с разрешением 4К, но без квантовых точек, и формально не относится к линейке QLED. Во-вторых, когда устройство висит на стене, а рядом с ним несколько крупных картин, то с расстояния сложно сразу сказать, где там The Frame.

Основная идея The Frame собственно и заключается в том, чтобы создать телевизор, который можно вписать в практически любой интерьер. Достигается это за счёт экрана, который может постоянно быть активным в режиме «Art Mode» и показывать фотографии или картины с характерной для таких композиций окантовкой. Для загрузки этих изображений будет даже отдельный сервис под названием Art Store, где будут собраны коллекции художественных работ известных мастеров.

Деревянная рамка, которая формируется из отдельных панелей, соединяющихся с корпусом через магниты, помогает окончательно замаскировать The Frame под обычную рамку для картины.

Подобные рамки Samsung планирует выпускать в разных цветах, при этом будут варианты, которые пользователи смогут сами покрасить и разрисовать. И так как система крепления на магнитах, то при желании, вероятно, можно сделать себе персональную рамку с резьбой и завитушками.

Дисплей The Frame регулирует яркость автоматически, поэтому изображение на «картине» будет подстраиваться под внешнее освещение, и она, например, не должна светиться ночью. Кроме этого, в устройстве есть датчик движения, поэтому оно может отключаться, когда в комнате никого нет.

К сожалению, в Samsung не поделились детальными характеристиками The Frame, кроме 4К разрешения, но судя по всему, кроме экрана, они на уровне флагманских серий с QLED. По крайней мере, эта модель также поддерживает пульт One Remote Control и подключение через Invisible Connection.

Одно можно сказать точно, стоимость The Frame не будет дешевле других флагманских телевизоров Samsung. Компания позиционирует модель как эксклюзивное решение и будет работать с известными дизайнерами интерьеров для его продвижения.

В итоге

Новые QLED телевизоры Samsung выглядят хорошим решением для обустройства домашнего центра развлечений. Они предлагают отличное качество изображения, возможность подстроить дизайн под свой интерьер, а также один пульт для управления совместимыми устройствами с Bluetooth. Но пока всё это прерогатива топовых моделей, которые будут по карману далеко не всем покупателям. Безусловно, в ближайшие несколько лет телевизоры с QLED могут стать доступнее. Но пока Samsung можно спокойно «собирать сливки», ведь инженеры компании действительно проделали отличную работу.