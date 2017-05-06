Expeditions: Viking – набег данов на Британию

Четыре года назад маленькая копенгагенская студия Logic Artists порадовала любителей необычных компьютерных развлечений проектом под названием Expeditions: Conquistador. Игра, несмотря на некоторые недостатки и неудобства, отличалась и уникальным сеттингом, и примечательным сочетанием пошаговой тактической стратегии с RPG, и редким объёмом текстов с описанием событий и диалогов между персонажами. При этом авторы не скрывали, что первое слово в названии намекает на целую грядущую серию исторических (более-менее) ролевых стратегий, – и во второй части закономерно обратились к своему отечественному наследию, не менее богатому на боевые экспедиции, нежели прошлое испанских конкистадоров. Причём получилось это у них просто отлично: сохранив и развив самые интересные задумки предшественника, Expeditions: Viking прибавила практически во всём – и в зрелищности, и в масштабности, и в комфортности.

Expeditions: Viking Жанр пошаговая тактическая RPG / стратегия

Платформы Windows

Разработчик Logic Artists

Издатель Logic Artists / IMGN.PRO

Сайт, Steam

В отличие от конкистадоров ХVI века, скандинавские воины-мореходы времён Средневековья, а тем более соответствующая мифология в целом совсем не редко встречаются в качестве тематики компьютерных игр, – зато на этот раз нам предстоит отправиться в довольно слабо изученную, отдалённую и тёмную эпоху. На дворе 789 год – самое начало эры викингов, которым только предстоит ещё познакомить мир Европы со своими нравами и боевыми навыками. Наш герой – а может, и героиня, поскольку Logic Artists по-прежнему политкорректны сверх всякой исторической меры, – наследник тэна племени данов (будущих датчан), правителя Скьерна, небольшой местности в Западной Ютландии. В начале игры мы присутствуем на похоронах своего отца – как вождь он оставил по себе не самую лучшую память, проводя время в дальних походах, как видно, не увенчавшихся особым успехом. А потому и переход власти к сыну или дочери может оказаться не самым гладким.

Хотя наиболее сложной задачей станет для нового тэна приведение в порядок всех дел Скьерна, несколько подрастерявшего своё былое могущество и благосостояние: соседние кланы не дремлют и развлекаются мелкими рейдами, чтобы иметь основание поставить на следующем альтинге – древнескандинавском вече во главе с конунгом данов – вопрос о переходе нашего наследственного владения под другую, более достойную руку. А значит, не миновать нам собственного дальнего похода – за море, в Британию, в поисках славы, богатств и могущественных союзников. Expeditions: Viking разделена на две неравномерные кампании – датскую и британскую, вписанные в строгие временные рамки – от 15 февраля до 17 марта и от 27 апреля до 19 сентября соответственно: не успеешь достичь всех своих целей до дня осеннего солнцестояния – проиграешь!

Помимо пола, своему герою можно будет выбрать имя с отчеством, внешность и характеристики (или же воспользоваться одним из предустановленных девяти классов: «воин», «берсерк», «охотник», «скальд» и др.); не пугайтесь трёхмерной модели на экране создания персонажа: портрет выбирается отдельно, а модель эту в игре не особо придётся разглядывать вблизи во всех её угловатых подробностях. В техническом плане графика почти не изменилась по сравнению с Expeditions: Conquistador: камера смотрит сверху вниз, её можно перемещать и поворачивать, но, к сожалению, не наклонять; зато палитра, столь сумрачно передававшая красоты Центральной Америки, наконец-то заиграла куда более яркими и сочными цветами. Особенно симпатичными получились те самые портреты ключевых персонажей, отображающиеся при беседах с ними: стильные, детализированные и характерные. Кстати сказать, очень хорошее впечатление оставляет по себе и музыка, настраивающая на нордический лад и создающая атмосферу простой и суровой эпохи.

Жизнь тэна викингов столь же проста и сурова: простой деревянный дом, разве что побольше, чем у прочих сельчан, скудные пожитки – и море ответственности за судьбы клана, которую можно и нужно будет делить с соратниками-хускарлами, именуемыми по местной терминологии хирдманнами. Хотя, как можно догадаться, последние примерно наполовину будут состоять из представителей прекрасного пола; впрочем, в отношении викингов, несмотря на явный исторический анахронизм, такое явление смотрится всё же не так несуразно, как в случае с женщинами, массово пополняющими собой ряды испанских конкистадоров: как-никак, своих дев-воительниц древнегерманская и скандинавская мифология знает немало. Некоторые из спутников предзаданы нам сюжетом – подруга детства, друг-соперник, с которым придётся разбираться уже в прологе, ученица местной ведьмы, даже харизматичный и не зря вынесенный на обложку игры берсерк с бородой в форме львиной гривы, знакомство с которым начнётся с доброй драки; других членов дружины можно будет выбрать самостоятельно, подбирая нужные характеристики и классы. Хотя едва ли не самые важные их показатели окажутся скорее случайными и не всегда будут соответствовать избранному амплуа – это черты характера вроде «оптимистичный», «жадный» или «суеверный». В лучших традициях «партийных» ролевых игр, любое осмысленное действие неминуемо скажется на повышении или падении духа соратников с соответствующими склонностями, – их отношение к своему тэну варьируется в пределах от полной преданности до бунта. Всего в свой хирд можно будет включить до тринадцати человек – хотя на поле боя за редкими исключениями разрешается брать не более пяти.

Боёв этих стало определённо больше: за каждым углом может скрываться подвох, и случайный встречный, пригласивший нас выпить мёда в честь памяти нашего покойного отца, может оказаться коварным предателем, готовящим нападение врасплох. Битвы проходят в пошаговом режиме на полях из шестиугольников – каждое из которых, надо заметить, уникально по своему дизайну и по ассортименту расположенных на нём препятствий, стратегически важных объектов и прочих укрытий от дистанционных атак. Вне зависимости от выбранного изначально класса, любого хирдманна, включая самого тэна, можно вооружить оружием как ближнего, так и дальнего боя – мечом или топором, щитом, копьём, позволяющим наносить удар с расстояния в две или даже три клетки, луком или пращой; приятно разнообразят процесс и превращают почти что каждую стычку в тактическую задачу, особенно на высоких уровнях сложности, многочисленные дополнительные умения, которых теперь насчитывается несколько десятков. Развивают их очками опыта, получаемыми не столько за банальные убийства, сколько за выполнение заданий и успехи в глобальной политике, а с их помощью можно, скажем, научиться оглушать или дразнить противника, повысить урон, наносимый бойцам другого пола, увеличить расстояние передвижения за ход или точность выстрела и т.д. Традиционно выгодно окружить кого-нибудь из неприятелей, выставив по разные стороны от него двух своих бойцов для усиленного удара; а вот чего следует избегать, так это прохождения по клетке, смежной с противником – неосторожный боец сразу станет целью внеочередной «свободной атаки».

«Погибнуть» в битве член нашего хирда не способен – лишившись всех очков жизни, он или она падает без чувств и в конце боя благополучно поднимается; но чем больше времени придётся провести в положении лёжа, тем выше риск получить в результате битвы ранение той или иной степени тяжести. Раненый остаётся в строю, но действия его сопровождаются различными штрафами, как во время боя, так и вне его; лечиться можно у ведьм и знахарей в поселениях – или же у своих собственных товарищей, во время привала. Как можно помнить по Expeditions: Conquistador, режим управления лагерем – одна из изюминок серии: по мере странствия по глобальной карте персонажи имеют склонность уставать и голодать; для удовлетворения этих базовых жизненных потребностей карта эта изобилует чётко обозначенными местами для пикника, то есть разбивки лагеря. Чтобы сделать привал, нужно не только раздать всем присутствующим сухой паёк или порцию жареного мяса, но и распределить обязанности каждого на четыре смены: две из них следует непременно посвятить здоровому сну, чтобы можно было встать наутро со свежими силами, а другие – разнообразным занятиям, от охоты и разведки местности до ремонта снаряжения или сотворения ловушек, снадобий, колючек и прочих полезных боевых принадлежностей. Кстати сказать, многие из мест стоянки будут заняты посторонними лицами – и их придётся предварительно зачищать.

Разумеется, «Viking» не была бы «Expeditions», если бы сосредоточивалась исключительно на ведении боевых действий: многие текущие задачи можно решить альтернативными, мирными способами – включая дипломатию, подкуп или давление авторитетом. Правда, всем не угодишь – там, где «миролюбивые» и «великодушные» члены дружины воспрянут духом, «агрессивные» и «независимые» получат лишний повод усомниться в мужестве или адекватности своего предводителя, – да и викинги по определению не были странствующими рыцарями, стремящимися бескорыстно помочь каждому встречному или хотя бы поубивать за плату чудовищ. Тем не менее, очень радует, что и разграбление варварами-язычниками всех монастырей в куда более культурной Англии, и вообще следование образу дикаря-викинга, совершающего разбойничий налёт на прибрежные районы окрестных земель, с целью затовариться ценным движимым имуществом и рабами-траллами, по большей части опциональны и отведены на усмотрение игрока.

В принципе, в игре можно даже улучшать благосостояние родного Скьерна занятиями торговлей – текущий запас ценностей (конвертируемых в пенсы), шкур, древесины, обломков для ремонта оружия и брони, тех же траллов и т. д. выводится в правой нижней части экрана, а в любом уважающем себя поселении, особенно в крупных городах вроде Эофорвика (ныне Йорк) или Перта, всегда можно встретить и кузнецов, и прочих почтенных коммерсантов. У первых можно затовариться снаряжением или даже попросить сделать что-нибудь особое на заказ, а вторые обеспечивают, прежде всего, ресурсы для стратегических улучшений нашей ютландской малой родины: строительство крепости и частокола, усовершенствование кузницы, развитие ферм и др. не только увеличат репутацию тэна в глазах сограждан, но и послужат весомыми аргументами в потенциальных случаях недружественных визитов соседей. Хотя все эти режимы ещё более опциональны – и игру можно пройти, ни разу не совершив ни единой торговой сделки.

Зато любители квестов останутся довольны – разумеется, таковых здесь на порядок меньше, нежели в чистопородной ролевой игре, но по качеству и количеству своих текстов Expeditions: Viking способна поспорить с любой игрой подзабытого жанра Interactive Fiction. Многие из встречных пейзан если и не выдадут нам задание, то непременно побеседуют – подчас на весьма глубокие темы, вплоть до философского вопроса о природе богов, как в случае с одним необычным путником на привале. Да и побочные задания встречаются весьма интересные – можно будет и расследовать тёмное дело с жертвами баргестов, и найти пристанище для погорельца, и даже посотрудничать с эофорвикской «гильдией воров», проникая в дома добропорядочных англов для тайного завладения их имуществом.

Что же касается основного квеста и главной сюжетной линии, то она также весьма интересна и изобилует нелинейными ситуациями решающего выбора. Политическая ситуация в Северной Британии столь же туманна и запутанна, как и местечковые споры тэнов Западного Ютланда, так что в поисках потенциальных военных союзников и торговых партнёров придётся не раз взвесить все возможные варианты – прежде чем решиться, скажем, встать на сторону изгнанного бывшего короля Нортумбрии Этельреда I в его борьбе с нынешним узурпатором Осредом II, – или же помочь королю соседнего государства Константину объединить под своим условным скипетром племена пиктов и гэлов-скоттов. В конце концов, можно повести и войну сразу на два фронта – и восстановить историческую справедливость, создав настоящий Данелаг и взяв под свою волосатую руку и Оркнейские острова, и Пиктавию, и Нортумбрию!

Отдельно можно порадоваться тому, что на этот раз всё обилие игровых текстов сразу представлено на нескольких языках, включая русский, – причём перевод весьма и весьма недурен, хотя в нём пока ещё и встречаются некоторые заглушки-погрешности, оперативно исправляемые патчами. Если же выискивать во второй работе Logic Artists недостатки, то к ним стоит отнести всё такую же бестолковую мини-карту, лишённую как направлений для ориентации, так и возможности наносить на неё собственные пометки; вызывать же карту глобальную при нахождении в какой-либо из локаций почему-то не дозволяется. Кроме того, как и любая игра с обилием нелинейных и необязательных действий, Expeditions: Viking не лишена багов, искоренить которые не помогло и почти что открытое бета-тестирование, так что тупики и зависания ещё могут встретиться на пути доблестного викинга, – однако разработчики не сидят сложа руки и оперативно выпускают обновления. Игровой и ролевой баланс не то чтобы безупречен, – некоторые битвы могут показаться слишком тяжёлыми, а другие слишком лёгкими практически на любом уровне сложности, – но, по крайней мере, он здесь намного лучше, чем в первой игре. А вот для того, чтобы наслаждаться всем этим, потребуется весьма приличная конфигурация ПК.

Неспешное прохождение сюжетной линии приключений тэна из Скьерна вкупе с некоторыми побочными миссиями может занять около двадцати часов; в принципе, выполнить только основные задания, уклоняясь от всего опционального, включая необязательные драки, можно, наверное, раза в четыре быстрее, и финал кампании может показаться несколько поспешным, – но смысл игры очевидно не в установке скоростных рекордов. На тщательное же изучение всех уголков Ютланда и Северной Британии потребуется часов так сорок, и на этот раз как удобство управления, так и интерес, который способны вызвать квесты и персонажи, такому исследованию вполне благоприятствует. А значит, остаётся лишь порекомендовать познакомиться с этим проектом всем любителям не только своеобразного жанра ролевых пошаговых стратегий, но и оригинальных исторических сюжетных игр.

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