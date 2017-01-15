Faeria: живые карты

Faeria, необычная смесь коллекционной карточной игры и пошаговой стратегии, появилась в Раннем доступе Steam еще в марте прошлого года. В августе 2016 г. игра перешла на Free-to-Play модель, а сейчас практически готова к релизу, который должен состояться в ближайшие месяцы. Faeria уже полностью играбельна и это действительно уникальная карточная стратегия, с которой стоит познакомиться.

Faeria Жанр карточная игра / пошаговая стратегия

Платформы Windows, Linux, macOS

Разработчики Abrakam SA

Издатель Abrakam SA

Сайты faeria.com , Steam

На первый взгляд, у Faeria много общего с Duelyst, о которой мы рассказывали ранее. Вы точно так же собираете колоду карт заклинаний и существ, которых после вызова можно перемещать по полю. Разница в том, что гексагональное боевое поле строят и изменяют каждый ход сами игроки, и конфигурация земель существенно влияет на стратегию атаки и обороны.

Для использования заклинаний необходимо владеть определенным количеством соответствующих земель. Существа, которые традиционно делятся по цветам, можно призывать только на свои земли соответствующего цвета. Синих существ — на пруды, красных — в горах, зеленых — в лесах, желтых — в пустынях. Если вам удастся поставить свою землю в непосредственной близости от Сферы противника, это даст вашим существам возможность угрожать вражескому богу сразу же после вызова, что заставит вашего визави перейти к обороне, потеряв инициативу. Размещение земель и существ возле источников маны позволит вам собрать ресурс для использования более дорогих карт. И т.д.

Правильное размещение земель на старте влияет на всю партию. Так, некоторые игроки предпочитают агрессивное начало, буквально на второй ход подбираясь к сфере противника. Другие же, с более медленным колодами, сначала расставляют земли вокруг своей сферы и источников маны, укрепляя оборону и накапливая ресурсы. Выбор тактики во многом зависит от колоды и карт, пришедших вам в руку. Кроме начального размещения земель, вы можете менять свои нейтральные поля на любые цветные земли и даже, с помощью специальных карт и сооружений, перемещать земли, в том числе с существами на них.

В отличие от традиционных карточных игр, здесь особенности существ непосредственно влияют на их перемещение по полю. Так, летающие звери могут передвигаться над первичным океаном, а не только по суше. Стрелковые юниты простреливают все поле по диагоналям. Блокирующие существа (способность Насмешка) не дают созданиям противника двигаться. Войска с особенностью Штурм могут проходить несколько гексов. Прыгающие создания — соответственно, перепрыгивать клетки и препятствия. Водные перемещаются только по прудам. И т.д.

Карты различных цветов традиционно подразумевают разную стратегию. Зеленые ориентированы на быстрый рост количества лесов и вызов мощных существ, получающих бонусы от таких земель. Красные существа — одни из самых недорогих и быстрых, в этой колоде много карт, наносящих прямой ущерб, в том числе и вашему игровому аватару. В запасе у желтых достаточно летающих существ. Синие, как обычно, любят хитрить и быстрее других накапливают ману. Плюс есть еще серые и многоцветные карты. Естественно, некоторые карты имеют специальные способности, срабатывающие при их выкладывании, гибели существ либо при других игровых событиях. Комбинации порой получаются весьма изощрённые, и такие комбо могут существенно изменить ситуацию на поле. Всего в Faeria больше 200 карт, которые достаточно неплохо сбалансированы и позволяют использовать разнообразнейшие игровые тактики.

Новые карты вы, как и в других подобных играх, получаете из бустеров-сундуков или можете собрать самостоятельно из кристаллов. Те, кто успел приобрести платную версию Faeria, получили в качестве компенсации за переход на Free-to-Play модель 30 сундуков, то есть 150 случайных карт. Дополнительные сундуки можно приобрести за внутриигровую валюту или реальные деньги в местном магазине или получить за выполнение ежедневных заданий, прохождение одиночной кампании или сражения в режиме Пандора.

Одиночная кампания состоит из серии дуэлей с противниками-ботами, вооруженными разными колодами и придерживающимися разных тактик. Кроме того, в кампании имеется изрядное число этюдов-головоломок, от достаточно простых до очень изощренных, требующих применения умений существ, способностей карт и особенностей земель. Головоломки – отличный способ разобраться в том, как работают те или иные игровые механики, и какие интересные комбинации карт возможны в Faeria. Вообще, одиночная кампания – хороший способ научиться играть и заработать немного сундуков с картами и денег.

Сундуки понадобятся вам для создания новых колод, которые можно использовать в одиночной игре или в режиме Битвы с живыми противниками. Здесь, как в той же Hearthstone: Heroes of Warcraft, есть сезонный рейтинг игроков, зависящий от числа побед. Само собой, после игр с AI живые игроки удивят вас нестандартными тактиками и неочевидными решениями.

Еще один игровой режим – Пандора, аналог Арен в других карточных играх. Заплатив за участие, вы должны собрать драфт-колоду из выпадающих случайно карт и сражаться с другими игроками до трех поражений. В Пандоре, кроме стандартных карт, используются и т.н. артефакты, особо сильные уникальные заклинания. Причем, пока вы, вместе с противником, не вытащите из своих колод пять артефактов, открывающих ту самую Пандору, эти карты работать не будут. После открытия Пандоры перестают работать и колодцы маны, а приход ресурсов в начале хода увеличивается. Как я уже неоднократно отмечал в обзорах других карточных игр, режим Арены — наиболее честный по отношению к игрокам и не зависит от количества средств, вложенных в карты.

У Faeria очень интересный графический стиль, как в плане оформления игровых меню и боевых полей, так и рисунков на картах. Есть в нем что-то мультяшное, но бесконечно милое. Некоторые иконки существ и карты просто вызывают умиление. Чем-то это напоминает иллюстрации к детским сказкам, но в отношении фэнтезийного мира в этом, как мне кажется, нет ничего плохого.

Разработчики продолжают полировать игру, регулярно выпуская патчи и общаясь с комьюнити. И если с балансом все уже в целом нормально, небольшое количество ошибок, в том числе связанных с потерей связи с сервером, все еще имеется. Кроме того, авторы проводят регулярные турниры среди приглашенных прогеймеров за небольшие денежные призы.

В планах разработчиков в ближайшем времени выпустить Faeria 1.0. Вероятней всего, это случится одновременно с релизом планшетной версии игры для iOS и Android. Впрочем, ждать релиза необязательно, Faeria уже полностью играбельна, и хотя число игроков в Сети не очень велико, поиск партии редко занимает более 30 секунд. Одним словом, если вы любите сложные и многовариантные стратегии и карточные игры – обратите внимание на Faeria.



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