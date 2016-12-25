Final Fantasy XV: бромантика большой дороги

Final Fantasy XV добиралась до нас целых десять лет, причем не без проблем. Изначально игра носила название Final Fantasy Versus XIII, и неспроста — в пику коридорной линейности и натянутому, из рук вон плохо работающему драматизму номерной части, Versus XIII должна была стать мрачной и кровавой историей с открытым миром и боями в реальном времени.

Final Fantasy XV Жанр Open world action JRPG

Платформы PlayStation 4/Xbox One

Разработчик Square Enix

Издатель Square Enix

Официальный сайт

Руководил проектом именитый Тетсуя Номура, за плечами которого, среди сорока прочих проектов, числились великолепные 7, 8 и 10 серии цикла. Но разработка Final Fantasy XIII шла не по графику, из-за чего часть команды Номуры вынуждена была переключиться на более приоритетный для Square Enix проект. Шло время, Final Fantasy XIII не выстрелила, а ее спинофф превратился в самостоятельную игру с цифрой 15 в названии. В помощники Номуре назначили ничем не примечательного Хадзиме Табату, в портфолио которого в основном игры для PlayStation Portable и мобильных устройств. Вскоре Табата полностью перенял бразды правления, оставив за бортом как самого Номуру, так и большинство его идей. Для примера — памятный трейлер с Е3 трехлетней давности, срежиссированный лично Номурой, с игрой не имеет ничего общего, кроме дизайна локаций и внешнего вида действующих лиц.

Под руководством Табаты Final Fantasy XV из самой многообещающей части серии за последние пятнадцать лет превратилась просто в хорошую Action RPG от Square Enix, которых, будем откровенны, пруд пруди. Не поймите неправильно, это не провал, игра шикарно выглядит и умеет затягивать так, как мало кому удавалось в последнее время, а в ее огромном мире скучно уж точно не будет, но упущенные возможности здесь заметны невооруженным взглядом, а сюжет выглядит настолько кастрированным, что даже как-то неудобно. Нам десять лет обещали “fantasy based on reality”, а в итоге предлагают заезженную историю о добром королевстве и злой империи, в которой немногие драматические моменты, за исключением, пожалуй, двух, происходят натурально за кадром. Представьте себе будто, Лея Органа в Новой Надежде не наблюдает за уничтожением Альдераана лично, а узнает о нем из разговора проходящих мимо штурмовиков, после чего заходит перекусить в ближайшую кантину и отправляется искать редкие детали для Тысячелетнего Сокола. И случаются подобные вещи в Final Fantasy XV, к сожалению, не единожды.

Нет, реальности в этой фантазии, конечно, достаточно, тут нас не обманули. Вот только Номура явно вкладывал в этот слоган немного не тот смысл, который реализовал Табата. У Табаты получился несколько странный мир, к которому нужно привыкнуть — американская глубинка шестидесятых с вкраплениями готики и ренессанса, технологии XXI века с элементами магии, божественные титаны, покоящиеся на окраинах морковной фермы, ездовые чокобо (теперь с тюнингом!) обгоняющие маслкары на шоссе, каноничные для серии монстры, выискивающие что-то у подножия базовой станции сотовой связи, и местные жители, воспринимающие этот дурдом с обезоруживающим равнодушием. Эй, Ноктис, а принеси-ка мне салат с грядки, бургеров хочу приготовить, только ты ночью не ходи — там, это, демоны размером с дом из земли вылазят, лучше поутру, ладно?

Причем неоднородным оказывается не только игровой мир, но и, собственно, геймплей. Первая половина игры — роуд-муви во всей красе, где наследный принц Ноктис с тройкой неразлучных друзей колесит по миру на роскошной Регалии, ввязывается в авантюры, сражается с монстрами, исследует заброшенные руины и мрачные пещеры, и все это по пути к своей суженой. Леди Лунафрейю Ноктис любит с детства, но жениться, судя по его времяпровождению, как-то не спешит. Отослав с почтовой собакой очередное любовное послание, принц отправляется рыбачить, на гонки чокобо, в дорогой прибрежный ресторан или ближайшее болото с монстрами. Куда угодно, но только не к невесте. Впрочем, принца где-то можно понять, на исследование королевства Люцис у меня ушло более сорока часов, и я однозначно вернусь сюда еще после окончания кампании — не вся рыба выловлена, не все монстры убиты, а на перевязи моего чокобо недостает медалей. Да и знаменитая гигантская черепаха Adamantoise все еще сотрясает землю, что не дает мне покоя. Кстати, помните, разработчики говорили, что на ее убийство нужно будет потратить не то 72, не то 15 часов реального времени? Это, конечно, неправда, разобраться с боссом, как показывает практика, можно “всего” за 45 минут.

Больше всего эта часть игры похожа на попытку поиграть в хорошую MMORPG в одиночку — тонна заданий, как интересных, так и стандартных фетч-квестов, постоянное возрождение противников, мощные боссы, прокачка персонажей, сбор ингредиентов, обязательные походы в подземелья за лутом, простая ролевая система и несложная боевка. Забудьте о сложных комбинациях умений, пошаговости или таймингах из предыдущих частей: бои здесь, по сути, трехкнопочные. Круг для атаки, квадрат для уклонения, треугольник для телепортации. Иногда кнопку нужно нажать вовремя, чтобы блокировать сильный вражеский удар и контратаковать. Заклинания можно создавать, комбинируя силу стихий и различные предметы, но запасы этой самой силы невелики, так что постоянно бросаться огненными шарами не выйдет, придется искать точки перезарядки. По заполнению специальной шкалы можно активировать спецудары напарников, изредка выпадает возможность использовать суперсилу королевской семьи и еще реже — призвать сверхмощного союзника. Все. Из-за примитивности боевой системы все бои происходят по одной схеме — выбираем подходящий под противника тип оружия, чередуем атаки и увороты, телепортируемся из боя, чтобы восстановить здоровье и ману, которая, кстати, тратится не только на заклинания, но и на уклонения, отпиваемся целебными эликсирами и обратно в бой. Напарниками на этот раз управлять нельзя, в отличие от других игр серии, персональные умения они применяют реже чем хотелось бы, да и заклинания Ноктиса почему-то наносят вред не только врагам, но и друзьям, что очень неудобно. Зато спутники могут отвлечь врагов на себя и подлечить смертельно раненого Ноктиса, и пользы от этого гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Но полезны они не только в бою — здоровяк Гладиолус, благодаря навыку выживания, находит во время путешествия полезные предметы, весельчак Промпто периодически делает фото происходящего и показывает их друзьям во время привала (игра предлагает поделиться этими фото в социальных сетях, но при этом снабжает их копирайтом и использует такое отвратительное сжатие, что делать этого не хочется), умник Игнис не только садится за руль, когда вы его об этом попросите, но и готовит на всю компанию. Еда, кстати, в Final Fantasy XV играет не последнюю роль. Есть у японцев такое понятие, как Meshi-Tero, что-то сродни американскому food porn. Meshi-Tero примерно можно перевести как пищевой терроризм, а его суть заключается в том, чтобы в самое неподходящее время, обычно под конец рабочего дня, публиковать в социальных сетях чрезвычайно аппетитные фото еды, чтобы помучить подписчиков. Final Fantasy XV терроризирует игрока едой постоянно, ведь здешние блюда не только на время улучшают характеристики персонажей, но и выглядят при этом до неприличного реалистично и чертовски аппетитно.

Эос — не самый большой из существующих игровых миров, но размеры королевства Люцис все равно впечатляют. Отдельно разработчиков хочется поблагодарить за возможность быстрого перемещения между уже посещенными локациями — десятиминутные поездки между городами вынесет не каждый, несмотря на всю красоту окружающего мира. В Final Fantasy XV нашлось место и бескрайним пустыням, и дремучим лесам, и горным кряжам, небольшие джунгли — и те присутствуют. Полноценных городов, увы, мало, да и попадаем мы в них ближе к развязке, когда на смену свободе открытого мира приходят душные рельсы сюжетных заданий. Причем переход этот настолько резкий, а динамика настолько отличается от первой половины игры, что ты чувствуешь себя так, будто тебя вырвали из одной игры и насильно поместили в другую. Позже появляется возможность вернуться на просторы Люциса, но она не совсем очевидна и позиционируется как возвращение в прошлое, что серьезно влияет на восприятие и без того примитивной истории.

Персонажи тоже не особо помогают раскрытию сюжета. Большинство здешних героев либо безликие статисты, либо появляются настолько редко, что привязаться к ним не успеваешь, да и характеры четверки друзей никак не развиваются по ходу действа. Знакомые с детства, Ноктис, Гладио, Промпто и Игнис, кажется, обсудили уже все, что можно обсудить, поэтому в дороге говорят в основном о погоде, о том, как жутко выглядят вон те развалины и каких неприятных монстров они положили вчера в подземелье. Несколько раз за игру друзья будут отводить Ноктиса в сторонку с претензиями или предложениями, но на этом все. Так что настоятельно рекомендуем перед началом игры ознакомиться как с пятисерийным мультфильмом Brotherhood: Final Fantasy XV, так и с полнометражным Kingsglaive: Final Fantasy XV, чтобы больше проникнуться происходящим. Но даже в этом случае вопросы останутся. Больше всего раздражает то, что определенные моменты были из игры вырезаны буквально по живому, причем с явным намерением продавать их в качестве дополнительного контента. В определенный момент времени Гладио заявляет, что у него дела, и уходит, чтобы молча вернуться спустя пару часов, остальные воспринимают это совершенно безразлично. Чуть позже пропадает Промпто, а потом на какое-то время Ноктис и вовсе оказывается в одиночестве. Худший подход к концепции DLC придумать сложно, на ум приходит разве что Dead Space 3, где за деньги продавали настоящую концовку.

Но, несмотря на все свои минусы и очень непривычную для серии механику, Final Fantasy XV однозначно заслуживает внимания. Причем получилась она именно такой, как обещают заглавные титры — это Final Fantasy как для тех, кто с серией давно, так и для новичков. Первые найдут здесь множество фансервиса и отсылок к прошлым частям, вторые же смогут начать знакомство с циклом, не опасаясь споткнуться о не самую простую боевую систему. Да, потенциально она могла быть гораздо лучше, и главная ее проблема как раз не в откровенно слабом сюжете, а в том, что игроки слишком долго ждали шедевр от Номуры, и, не получив ожидаемого, начали придираться к игре даже там, где не следовало бы. Табата же на этот раз явно прыгнул выше головы, это факт. А сейчас простите, гигантская черепаха сама себя не убьет.

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