В период с 1975 по 1979 гг. режимом Красных Кхмеров в Камбодже было уничтожено от 1 до 3 млн. человек (точные цифры неизвестны) — около четверти населения страны на тот момент. First They Killed My Father – попытка взглянуть на страшные события тех лет глазами пятилетней девочки.

First They Killed My Father / «Сначала они убили моего отца» Жанр историческая драма

Режиссер Анджелина Джоли

В ролях Сарум Среймок (Лун), Пхунг Компхек (Па), Свенг Сочеата (Ма), Тарот Сам (лидер Красных Кхмеров) и др.

Студии Jolie Pas, Netflix

Год выпуска 2017

Волосы становятся дыбом от чтения сухой статьи Википедии, посвященной геноциду в Камбодже, от описания издевательств, пыток, невероятно жестоких убийств, ставших обыденностью. Невозможно представить, что пережили граждане страны, изгнанные из своих домов, собранные в трудовые лагеря, обреченные на голодную смерть. Дети, старики, женщины, мужчины. Лун Ун, американской писательнице и общественному деятелю камбоджийского происхождения, было всего пять лет во время падения Пномпеня и изгнания людей из городов. Она пережила эвакуацию, страшный трудовой лагерь, военный лагерь, где маленькую девочку учили ставить мины и стрелять из автомата, бежала во Вьетнам и в итоге попала в США. В 2000 г. Лун Ун выпустила мемуары, основанные на своих детских воспоминаниях – «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи».

Сюжет книги лег в основу сценария одноименного фильма, First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, пятой режиссерской работы Анджелины Джоли. Фильм изначально снят на кхмерском языке и выдвинут на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Камбоджи. Премьера фильма для англоязычных зрителей (только титры) состоялась на сервисе Netflix.

У Анджелины Джоли особое отношение к Камбодже. Она множество раз бывала в этой стране, как по работе, так и в качестве посла доброй воли ООН, мало того, первый приемный ребенок Джоли, Мэддокс Шиван, родился в Камбодже. Так что актриса и режиссер не понаслышке знает о проблемах и истории этой страны.

First They Killed My Father не пытается шокировать зрителя намеренной демонстрацией жестоких убийств и пыток, хотя один из финальных эпизодов фильма, на минном поле, может вызвать отторжение у впечатлительных особ (стоит учесть, что автор книги Лун Ун является членом международного движения за запрет противопехотных мин). Скорее этот фильм о безысходности, о неспособности одного человека противостоять безумию, которое овладевает массами.

Фильм не объясняет ни причин возникновения движения Красных Кхмеров, ни деталей их идеологии, не акцентирует внимание на вине Запада в замалчивании фактов геноцида, не раскрывает причин вмешательства Вьетнама в события в Камбодже. Лун Ун здесь бессловесный наблюдатель, зачастую не понимающий происходящего, а просто фиксирующий творящиеся вокруг ужасы с непосредственностью ребенка. Ребенка, который видел смерть и которого учили убивать.

В First They Killed My Father очень мало слов, разве что приказы надзирателей да лозунги пропагандистов. Большую часть фильма молчит и Лун Ун. И эта вынужденная немота — не сболтнуть бы лишнего, не показаться подозрительным, не привлечь к себе внимание охраны — еще один важный элемент фильма.

А еще в First They Killed My Father просто потрясающая операторская работа. В картине очень много крупных планов, фиксирующихся на глазах исполнительницы главной роли, безоговорочно талантливой Сарум Среймок, действительно похожей на Лун Ун в детстве. Плюс режиссер немного злоупотребляет съемками с дронов, которые должны показать всю ничтожность попыток сопротивления узников лагерей смерти.

Защитники Красных Кхмеров обвиняют Лун Ун в том, что маленький ребенок не мог запомнить происходившее с ним в таких подробностях, что многие детали ее автобиографии вызывают вопросы и она якобы преувеличивает зверства режима. В Камбодже, в том числе в среде студенчества, появилось мнение, что Пол Пот, организатор геноцида 1975-79 гг. – один из величайших людей Камбоджи. Что ж, может быть, Лун Ун и ошибается в деталях своего страшного детства, но такие фильмы как First They Killed My Father необходимы хотя бы для того, чтобы жители Камбоджи и других стран мира не забыли, кто виновен в ужасных преступлениях против человечности, творившихся на территории маленькой азиатской страны в период правления коммунистов.