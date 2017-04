Продюсеры Netflix обладают каким-то нечеловеческим чутьем на редкие темы, которое позволяет им заказывать для сервиса уникальные сериалы, снискавшие любовь как критиков, так и обычных зрителей. Причем это касается не только игровых сериалов, таких как 13 Reasons Why, Daredevil, Jessica Jones, но и документальных фильмов, вспомним хотя бы получивший «Оскар» The White Helmets или визуально завораживающий Abstract: The Art of Design. Five Came Back – еще одна документальная лента, на которую хочется обратить ваше внимание. Этот минисериал рассказывает о пяти выдающихся голливудских кинорежиссерах, ушедших на Вторую мировую войну и сыгравших важнейшую роль в освещении и фиксации исторических событий середины XX века.

Five Came Back / «Пятеро вернулись домой» Жанр документальный

Создатель Лоран Бузеро

В ролях Фрэнсис Форд Коппола, Гильермо дель Торо, Пол Гринграсс, Лоуренс Кэздан, Стивен Спилберг, Мэрил Стрип (голос за кадром)

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Число серий 3

Джон Форд – Stagecoach, The Man Who Shot Liberty Valance, The Grapes of Wrath, The Informer, How Green Was My Valley, The Quiet Man. 140 снятых фильмов, включая немые. Семь «Оскаров», четыре из которых за режиссуру.

Уильям Уайлер – Roman Holiday, How to Steal a Million, Ben-Hur, The Best Years of Our Lives, Mrs. Miniver. Четыре «Оскара», три из них он заработал как режиссер.

Джон Хьюстон – The Maltese Falcon, The Treasure of the Sierra Madre, The Asphalt Jungle, The Misfits, The Man Who Would Be King, Prizzi’s Honor. 15 номинаций на «Оскар», две победы, плюс Хьюстон режиссировал фильмы, принесшие «Оскары» его отцу и дочери.

Франк Капра – It Happened One Night, You Can’t Take It With You, Mr. Smith Goes to Washington, It’s a Wonderful Life. Шесть «Оскаров», три из которых за режиссуру.

Джордж Стивенс – A Place in the Sun, Shane, Giant, The Diary of Anne Frank. Три «Оскара», два за режиссуру.

Одно только перечисление пятерки режиссеров, которым посвящен минисериал Five Came Back, впечатляет. Не менее впечатляет и тот факт, что кроме успешной голливудской карьеры, эти люди принесли пользу своей стране на полях сражений. Что созданные ими документальные и художественные фильмы вдохновляли американских солдат и союзников, что они использовались как оружие, чтобы противостоять немецкой пропаганде, что, в конце концов, снятые этими людьми кадры стали частью доказательств преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе.

Стоит понимать, что в конце 30-х годов прошлого века Америка совсем не хотела посылать своих парней умирать на другой континент. Война была где-то там, далеко. Антивоенные настроения в обществе были сильны. Даже негативно изображать нацистов в довоенных фильмах было не принято, боссы киностудий не хотели потерять важный рынок проката – Германию. Five Came Back рассказывает, как менялось отношение к войне в Голливуде, в правительстве и в целом в США на протяжении 1939–1946 гг. Как правительство поняло важность пропаганды и контрпропаганды, как документальной, так и игровой.

Из Five Came Back вы узнаете, почему часть документальных фильмов на самом деле почти на 100% постановочные. Почему так важно было снять во время войны антирасистский фильм, направленный на чернокожих американцев. Почему некоторые из снятых в 40-ых годах фильмов были запрещены к показу в США до 80-х годов. Почему высадка в Нормандии так хорошо задокументирована. Как установить множество камер на боевой истребитель. И многое, многое другое.

А еще Five Came Back рассказывает о том, как пережитый во время войны опыт изменил голливудских режиссеров. Как одного из них сломал D-Day, а другого, считавшего себя трусом, заставил пройти всю Европу и снять просто ужасающие кадры в Дахау, которые использовались затем на процессе над нацистами. С какими физическими и моральными ранами пятерка режиссеров вернулась домой и какие фильмы они сняли уже после войны.

Кроме пяти заслуженных режиссеров-ветеранов, в Five Came Back есть еще шесть звезд. Военную историю Голливуда комментируют пять современных режиссеров, которые, в том числе, снимали и фильмы на военные темы. Это Стивен Спилберг, Фрэнсис Форд Коппола, Гильермо дель Торо, Пол Гринграсс, Лоуренс Кэздан. Текст за кадром озвучивает Мэрил Стрип. Неплохой актерский состав! Кстати, западные критики пеняют сериалу за такое решение, намекая, что авторам лучше было бы визуализировать дополнительные материалы из легшей в основу сериала книги Марка Харриса Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War, чем тратить экранное время на сентенции приглашенных звезд. Пожалуй, для США, где имена Форда, Уайлера, Хьюстона, Капры и Стивенса хорошо известны – это и справедливо, для зрителей же других стран привлечение внимания к сериалу с помощью современных режиссеров вполне логично и оправдано.

С визуальной точки зрения Five Came Back – это фантастическая мозаика из черно-белой и цветной (как много все-таки в США времен Второй мировой снято в цвете!) военной хроники, отрывков игровых и документальных фильмов героев сериала, интервью самих режиссеров разных лет, комментариев приглашенных звезд, документов военных времен. Трехчасовой сериал можно просмотреть буквально на одном дыхании, здесь нет неинтересных эпизодов и проседаний темпа. Великолепная работа, Netflix.

13 из упомянутых в сериале документальных фильмов, снятых Фордом, Уайлером, Хьюстоном, Капрой и Стивенсом, доступны на Netflix. Это The Battle of Midway, Prelude to War, The Battle of Russia, Undercover: How to Operate Behind Enemy Lines, Report from the Aleutians, The Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress, The Negro Soldier, Tunisian Victory, Know Your Enemy: Japan, The Battle of San Pietro, Nazi Concentration Camps, Let There Be Light, Thunderbolt. Посмотрите их, это действительно шедевры мировой документалистики.