Флагманский смартфон с лучшей камерой: итоги голосования и выбор читателей ITC.UA

В понедельник на ITC.UA стартовало голосование за флагманский смартфон, камера которого делает лучшие снимки. Напомним, что для теста мы собрали семь моделей: Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8, Huawei P10 Plus, LG G6, Sony Xperia XZ Premium, Motorola Moto Z и Xiaomi Mi6. На каждый смартфон мы сделали девять тестовых снимков в разных условиях, при этом с автоматическими настройками, которые используются в устройстве «из коробки». Чтобы голосование проходило честно, мы скрыли название моделей и удалили данные Exif из фотографий. Читатели ITC.UA могли оставить свой голос за модель, снимки которой понравились больше всего, до 23:59 20 июля. А теперь настало время подвести итоги.

Результаты голосования

За время, отведённое на голосование, читатели оставили 2103 голоса. 620 голосов получил Смартфон №6, 524 голосов — Смартфон №7, 362 голосов — Смартфон №1, 309 голосов — Смартфон №5, 126 голосов — Смартфон №2, 82 голоса — Смартфон №3, 80 голосов — Смартфон №4.

За время голосования не было зафиксировано нарушений, смартфоны №6, №7 и №1 сразу выбились в тройку лидеров и сохранили свои позиции до закрытия голосования. Что отражается также в комментариях, в которых читатели сразу выделили эти три модели. Активнее всего читатели ITC.UA голосовали в первый день, оставив 1187 голосов.

Кто победил?

Настала очередь раскрыть главную интригу конкурса, какая модель стоит за каждым номером. Начнём с устройств, которые набрали меньше всего голосов.

Смартфон №4 — 80 голосов — Sony Xperia XZ Premium

Компания Sony выпускает одни из лучших модулей для камер в смартфонах, но её флагман Xperia XZ Premium занял последнее место в голосовании.

Тестовые снимки

Оригиналы

Смартфон №3 — 82 голоса — Xiaomi Mi6

Всего лишь с отрывом в два голоса предпоследнее место в голосовании занял флагман Xiaomi — Mi6.

Тестовые снимки

Оригиналы

Смартфон №2 — 126 голосов — Huawei P10 Plus

Пятое место P10 Plus стало одним из сюрпризов голосования, мы думали, что смартфон войдёт как минимум в первую тройку.

Тестовые снимки

Оригиналы

Смартфон №5 — 309 голосов — LG G6

На четвёртом месте в голосовании оказался LG G6, уже со старта смартфон боролся за третье место, но в итоге уступил его другой модели. Хотя разрыв оказался не большим — всего 2%.

Тестовые снимки

Оригиналы

Смартфон №1 — 362 голоса — Apple iPhone 7 Plus

Почётное третье место в голосовании занял флагман Apple. Хороший результат для модели прошлого года.

Тестовые снимки

Оригиналы

Смартфон №7 — 524 голоса — Motorola Moto Z

Главной сенсацией этого голосования стал флагман Motorola — Moto Z. Казалось, что прошлогодний смартфон будет в аутсайдерах, тем не менее, читателям ITC.UA понравились снимки его камеры. Теперь мы точно с интересом будем ждать релиза Moto Z2.

Тестовые снимки

Оригиналы

Смартфон №6 — 620 голосов — Samsung Galaxy S8

С заметным отрывом первое место в голосовании занял Galaxy S8. Результат заслуженный, камера флагмана Samsung в этом году действительно получилась отличной.

Тестовые снимки

Оригиналы

В итоге

Развитие камер в смартфонах на этом не останавливается, и мы надеемся, что в дальнейшем будем чаще проводить подобные сравнения, доработав их формат и увеличив количество участников. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании и всем, кто оставил свой отзыв в комментариях. Также благодарим компании Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony и магазин Mi.ua за предоставление смартфонов для теста.