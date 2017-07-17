Флагманский смартфон с лучшей камерой: выбирают читатели ITC.UA

Камера является одной из самых востребованных функций в смартфоне, поэтому неудивительно, что производители из года в год пытаются делать её лучше. Особенно когда речь идёт о флагманских моделях. Но какой из них лучше делает снимки? Мы решили провести сравнение камер топовых смартфонов, которые сегодня доступны для покупки в Украине. Нам удалось собрать семь моделей: Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8, Huawei P10 Plus, LG G6, Sony Xperia XZ Premium, Motorola Moto Z и Xiaomi Mi6. К сожалению, это не полный список устройств, который нам бы хотелось сравнить. Например, в нём нет OnePlus 5, а также мы не дождались новых флагманов Motorola и Meizu. Тем не менее, большинство топовых моделей этого года в нашем тесте есть, а выбрать лучшую камеру среди них предстоит вам, наши дорогие читатели. Посмотрев и сравнив тестовые снимки, вы сможете проголосовать за тот смартфон, камера которого, по вашему мнению, делает лучшие фотографии. А чтобы бренды не влияли на ваш выбор, мы скрыли название моделей, а также удалили данные Exif. После завершения голосования, которое продлится до четверга (20.07.2017), в пятницу (21.07.2017) мы опубликуем его результаты вместе информацией о смартфонах, а также фотографиями с Exif.

Немного о самом тесте

Тест камер мы делали максимально приближённым к обычному использованию. Съёмка велась на улице в разное время суток и только с рук, при этом использовались автоматические настройки камеры. Снимки при этом не подвергались дополнительной обработке, чтобы улучшить изображение.

Тестовые фотографии

Снимок №1

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №2

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №3

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №4

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №5

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №6

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №7

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №8

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Снимок №9

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Оригиналы снимков

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7

Голосование

Снимки с какого смартфона вы считаете лучшими? Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Смартфон №6

Смартфон №7 Показать результаты