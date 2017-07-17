Флагманский смартфон с лучшей камерой: выбирают читатели ITC.UA
Камера является одной из самых востребованных функций в смартфоне, поэтому неудивительно, что производители из года в год пытаются делать её лучше. Особенно когда речь идёт о флагманских моделях. Но какой из них лучше делает снимки? Мы решили провести сравнение камер топовых смартфонов, которые сегодня доступны для покупки в Украине. Нам удалось собрать семь моделей: Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8, Huawei P10 Plus, LG G6, Sony Xperia XZ Premium, Motorola Moto Z и Xiaomi Mi6. К сожалению, это не полный список устройств, который нам бы хотелось сравнить. Например, в нём нет OnePlus 5, а также мы не дождались новых флагманов Motorola и Meizu. Тем не менее, большинство топовых моделей этого года в нашем тесте есть, а выбрать лучшую камеру среди них предстоит вам, наши дорогие читатели. Посмотрев и сравнив тестовые снимки, вы сможете проголосовать за тот смартфон, камера которого, по вашему мнению, делает лучшие фотографии. А чтобы бренды не влияли на ваш выбор, мы скрыли название моделей, а также удалили данные Exif. После завершения голосования, которое продлится до четверга (20.07.2017), в пятницу (21.07.2017) мы опубликуем его результаты вместе информацией о смартфонах, а также фотографиями с Exif.
Немного о самом тесте
Тест камер мы делали максимально приближённым к обычному использованию. Съёмка велась на улице в разное время суток и только с рук, при этом использовались автоматические настройки камеры. Снимки при этом не подвергались дополнительной обработке, чтобы улучшить изображение.
Тестовые фотографии
Снимок №1
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №2
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №3
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №4
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №5
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №6
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №7
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №8
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7
Снимок №9
Смартфон №1
Смартфон №2
Смартфон №3
Смартфон №4
Смартфон №5
Смартфон №6
Смартфон №7