For Honor: бой как искусство

For Honor — это тот случай, когда не стоит судить о книге по обложке. На первый взгляд кажется, что в Ubisoft сделали стопроцентную голливудскую клюкву — серьезно, что может быть попсовей драк рыцарей с самураями и викингами, этих парней разделяют сотни лет и тысячи километров. Но стоит присмотреться, и становится ясно, что перед нами один из самых неординарных и технически совершенных файтингов современности.

For Honor Жанр Action, fighting, hack and slash

Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Ubisoft Montreal

Издатель Ubisoft

Сайт, Steam, Uplay

Сразу отметим, это не Chivalry и не многопользовательский Dark Souls, несмотря на внешнее сходство. По механике For Honor больше напоминает какой-нибудь Soul Calibur — бои здесь целиком и полностью строятся на таймингах, а на смену закликиванию противника приходят парирования, контратаки и вовремя примененные комбо.

Разработчики называют боевую систему For Honor “The Art of Battle” — смело, но вполне заслуженно, это действительно искусство, хоть на бумаге все и выглядит предельно просто. Атаковать, равно как и защищаться, нужно с трех направлений — спереди, справа и слева, удары можно наносить сильные, слабые и пробивающие броню. Освоились? Не терпится отправиться крушить черепа представителям вражеский фракций? Остудите-ка пыл, это только начало, вам еще предстоит освоить уклонения, оглушения, контрудары, финты, парирования, броски, неблокируемые удары, непрерываемые удары, убийства с помощью окружения и, разумеется, различные комбо, благо хоть брутальные добивания делаются в одно нажатие клавиши (и то, при соблюдении определенных условий). И не забывайте, что у каждого из 12 доступных героев свои слабые и сильные стороны, радиус атаки, запас здоровья и стамины, сила и скорость удара и персональный набор умений в довесок.

В общей сложности, если учитывать оба бета-теста, я провел в For Honor порядка 60 часов, и нужно признаться, что до сих пор имею весьма смутные представления о том, как правильно играть большей частью представленных в игре героев. Вам потребуется буквально пара часов, чтобы постичь азы боевой системы игры, но оттачивать мастерство придется бесконечно долго.

При первом запуске игры вам предложат определиться с тем, за какую из сторон конфликта вы намерены выступать — долго не думайте, в любом случае вам будут доступны все герои, да и сменить фракцию можно в любой момент. Конечно, есть искушение с головой погрузиться в PvP — игроков ждут дуэли и парные поединки с другими игроками, сражения 4 на 4 с воскрешениями и без, и захват территорий вражеских фракций, местная вариация режима захвата точек, влияющая на распределение сил на глобальной карте. Но не спешите, без должной подготовки вы легко лишитесь как самой головы, так и львиной доли удовольствия от игры. For Honor не терпит спешки, буквально, — здешние поединки это в равной степени противостояние отточенных рефлексов и хладнокровной выдержки, а менеджмент выносливости тут не менее важен, чем умение вовремя парировать или провести комбо.

К счастью, в любом из доступных игровых режимов можно играть против ботов — достаточно сложных, но все-таки предсказуемых, что позволяет заучить основные серии ударов каждого героя и приспособиться к ним. Как только вы поймете, как обезвредить вихрь берсерка, а размашистые удары кэнсэя и защита завоевателя перестанут быть проблемой — добро пожаловать, нет, не в PvP, а в режим кампании, где можно не только отточить полученные навыки, но и столкнуться с некоторыми нестандартными пока еще ситуациями, вроде сражений с несколькими героями одновременно.

О том, что кампания — это всего лишь растянутый на восемь часов дополнительный туториал, говорит все, от невнятного и примитивного сюжета до того факта, что большинство здешних героев называют не по именам, а по классам, к которым они принадлежат. Этим безликим манекенам сопереживать не очень получается, да и, откровенно говоря, некогда — пока освобожденный из заключения ороти вещает что-то про подло убитого императора, все внимание игрока сосредоточено на том, чтобы не последовать примеру правителя самураев раньше времени, — вон, с трех сторон наседают, ироды, только успевай уворачиваться.

История For Honor проста до неприличия — случившийся давным-давно катаклизм лишил земли викингов, рыцарей и самураев ресурсов, так что те были вынуждены сражаться за скудные остатки. Технологическое и культурное развитие остановилось. Когда тысячелетняя война сменилась хрупким миром, на сцену вышла Аполеон, предводительница Легиона Черного Камня. В стремлении отделить сильных от слабых она принялась стравливать фракции между собой, а те, в свою очередь, легко поддались на провокацию, положив начало новому конфликту.

И так непритязательная история выглядит еще более нелепой на фоне безумно красивого, но совершенно пустого мира. Игровые локации совершенно безлюдны, все эти замки, длинные дома и гусуку выглядят давно покинутыми, забытыми. Быт? Нет, не слышали. Кажется, здесь никто не снимает доспехов, земли не возделываются, а провизия материализуется из воздуха, сразу упакованная в бочки, чтобы викингам удобнее было грабить. Животные, очевидно, вымерли, кроме иногда появляющихся на экране лошадей и почему-то слона. Слоны, конечно, изредка завозились в Японию, но долго прожить там не могли и уж точно не участвовали в военных конфликтах. Одним словом, в мертвый мир кампании For Honor вы вернуться вряд ли захотите, разве что ради получения украшений для доспехов и упущенных мешочков со сталью — здешней валютой.

Собственно, сбор стали — одна из основных причин играть в кампанию, деньги здесь в дефиците — бесплатно игроку доступны только три героя авангарда, за найм остальных придется платить. Деньги понадобятся и для покупки комплектов экипировки. Конечно, есть небольшой шанс получить что-то полезное просто по окончании матча, но за все время таким образом мне ни разу не выпали ни действительно хороший высокоуровневый доспех, ни мощное оружие, да и денежное вознаграждение за победу выглядит довольно жалким на фоне стоимости обмундирования. Разумеется, для самых нетерпеливых в игре предусмотрен магазин, предлагающий купить как внутриигровую валюту, так и экзотические комплекты доспехов или разблокировать сразу все умения персонажей.

Бустеры с экипировкой в For Honor покупаются пачками, частично ради того, чтобы заполучить вещь с нужными характеристиками, но в гораздо большей степени ради шанса выпадения редкого и красивого предмета, потому что настройка внешнего вида персонажа в For Honor возведена в ранг фетиша. Настройке поддается буквально все — шлемы, нагрудники, наплечники, поножи, щиты, топоры, мечи и алебарды. Каждую часть доспеха можно перекрасить, снабдить гербом или придать ей вид вещи из другого комплекта. У оружия изменяются гарды, рукояти, клинки и древка. Количество комбинаций заоблачное, а что касается внешнего вида… Скажем так, в For Honor самые детализированные доспехи из тех, что мне доводилось видеть в видеоиграх.

For Honor не идеальна, кампания откровенно скучна, сетевой код не оптимизирован и игроков может выбрасывать из матча, игра довольно сложна в освоении и частенько у вас в команде будут попадаться люди, не умеющие ничего, кроме проведения рядовых атак, и, хотя в игре номинально присутствует подбор по уровню, на деле он работает очень плохо. Но все эти минусы с легкостью перекрываются плюсами — великолепная боевая механика, шикарная картинка и богатые возможности кастомизации персонажа это то, ради чего я буду возвращаться в For Honor еще очень долго.



