Фоторепортаж с игровой выставки Gamescom 2017

Несколько дней назад закончилась игровая выставка Gamescom 2017 – крупнейшая в Европе и вторая в мире (если верить википедии, по количеству посетителей ее обгоняет лишь проходящая в Гонконге Asia Game Show). Выставка традиционно проводится в Кёльне, Германия, и город на несколько дней превращается в своеобразную игровую Мекку –тематические рекламные бигборды можно найти в самых неожиданных местах города, в транспорте то и дело мелькают узнаваемые бейджи, а в отеле любой постоялец на вопрос «вы приехали на геймском?» с практически 100%-ной вероятностью ответит «конечно, а на что еще?».

Выставка поражает своим размахом – в этом году она занимала целых 11 павильонов (часть из которых была к тому же двухэтажными), и на то, чтобы хотя бы пройтись по ним быстрым шагом, ни на что не отвлекаясь, надо было потратить минимум полдня. Как и в прошлые годы, Gamescom 2017 состоял из двух частей – развлекательной, в которой обычные посетители могли заглянуть на стенды любимых издателей, поучаствовать в каких-нибудь активностях и поиграть в еще не вышедшие игры (на самые громкие проекты выстраивались очереди по часу и более), и деловой, в которой в гораздо более спокойной обстановке «серьезные дяди» вели свои переговоры, а журналисты могли живьем пообщаться с разработчиками. Но, как и раньше, выставка эта все равно главным образом ориентирована на обычных геймеров – развлекательных павильонов было больше даже по количеству, про общую же площадь речь даже не идет, бизнес-зона была в несколько раз меньше по размеру.

Количество посетителей выставки поставило очередной рекорд и превысило 350 тыс. человек – для сравнения, у проходящей в Лос-Анжелесе Electronic Entertainment Expo (E3) этот показатель в 2017 году составил меньше 70 тыс. Согласно официальному отчету организаторов, в этом году был рост и по всем другим основным показателям – количеству участников, занимаемым площадям и так далее. В первый раз Gamescom, кстати, сумел перевалить через отметку «100» в «интернациональном зачете» — в 2017 на выставку приехали посетители из 106 стран. Неудивительно, что выставка имеет огромное значение для Кёльна (в котором, к слову, билет на выставку действует как проездной в городском транспорте) и для страны в целом – подтверждением чему стало участие в торжественном открытии канцлера Германии Ангелы Меркель (впервые в истории выставки). Ее фотографии на нескольких стендах и в окружении толпы косплееров (с подписями вроде «новая большая двадцатка») уже успели облететь интернет и даже получить некоторое количество фотожаб.

В виде сухого статистического отчета эти цифры, конечно, впечатляют, но когда наблюдаешь это все живьем, то поневоле радуешься, что по традиции первый день выставка работает с «полуоткрытыми дверями» — допуск на нее имеют только сами участники (которых в этом году набралось уже более 30 тыс. – еще один рекорд) и пресса. Это относительно спокойный день, когда можно обстоятельно рассмотреть самые эффектно оформленные стенды, пообщаться со старыми знакомыми и завести новых, а также без лишней суеты скупиться «сувениркой» в специально отведенном под торговлю различным мерчендайзом павильоне. На следующий же день двери выставки открываются для всех, после чего складывается впечатление, что все 350 тысяч посетителей пытаются пройти сквозь них одновременно.

Выставка начинает жить полноценной жизнью – на стенды выстраиваются многометровые очереди, переходы между павильонами выглядят как центральные станции метро в час пик, а в торговом павильоне пробиться к популярным магазинчикам становится просто невозможно. Характерная деталь: во время разговора с одним из знакомых разработчиков ему позвонили по телефону, после чего он извинился и сказал, что ему пора бежать, потому что «это жена, говорит, что подходит наша очередь в магазин Blizzard».

Как обычно, большие издатели мерялись друг с другом размерами стендов и их оформлением – кто-то пригонял сельскохозяйственную технику (да, у немецкого Farming Simulator появился конкурент – польский Pure Farming 2018), кто-то – уже привычные спорткары и просто дорогие машины (здесь отличилась Sony, у которой Audi R8 на стенде была не просто для модных селфи, а выступала в роли ультимативного «игрового кресла» для Gran Turismo Sport).

Танк у Wargaming.net найти было не очень просто, зато X-wing и TIE Fighter у Electronic Arts (кстати, их стенд был признан лучшим на выставке) можно было рассмотреть с другого конца павильона – как и установленные на огромные арки BMW M5 и Nissan Skyline (видимо, долженствующие изображать собой траекторию полета этих машин в Need For Speed: Payback).

Blizzard не привезла на выставку никаких новинок (как обычно, компания приберегает все самые интересные анонсы для собственного ивента – BlizzCon, который в этом году пройдет в первых числах ноября), зато «оккупировала» чуть ли не половину огромнейшего павильона, где организовала массу игровых зон для всех своих проектов, сцену для различных конкурсов и активностей и, по традиции, расставила по всей площади потрясающие скульптуры персонажей своих игр.

Мелкие издатели и разработчики, естественно, не могли соревноваться в масштабности с «зубрами» игровой индустрии, однако и они ухитрялись пусть и гораздо более скромными средствами, но привлекать к себе внимание посетителей – так что и к ним тоже зачастую стояли длинные очереди желающих опробовать новый проект за несколько месяцев до его выхода.

Я не был на Gamescom три года, и за это время тут произошли некоторые изменения (что, впрочем, и неудивительно) – помимо увеличения в размерах (в этом году выставка занимает на пару павильонов больше, чем в 2014), здесь стало много VR-игр, причем это уже не просто «на нашем стенде можно посмотреть, что такое виртуальная реальность» и пара шлемов, в которых крутятся стандартные VR-демо. Виртуальную реальность продолжают развивать, и в этом году на многих стендах VR-шлемы уже использовались как составная часть какого-нибудь интерактивного развлечения – в первую очередь, понятно, это были различные автосимуляторы, но помимо их, встречались и роллеркостеры (в «тележке» с обратной связью), и виртуальные «страйкболы» и «лазертаги» — при этом на стоящих рядом экранах демонстрировалось для всех ожидающих своей очереди, что же, собственно, видят игроки в данный момент, как они прячутся за невидимыми укрытиями и стреляют в виртуального противника. Что ж, если популярность Oculus Rift, HTC Vive и иже с ними в качестве домашнего развлечения все еще под большим вопросом, то возможно, в аркадных залах они смогут занять свою нишу.

А вот торговый павильон, кажется, претерпел минимальные изменения за прошедшие три года. Здесь все так же царит дух немного бестолкового рынка с массой торговых площадок, предлагающих всевозможнейшую околоигровую и анимешную (куда же без этого) атрибутику. Футболки, фигурки, парики, платья, плюшевые игрушки, сумки, кепки – и все это с абсолютно любой символикой, которая только может прийти в голову, включая и все популярные интернет-мемы последних лет.

Немного особняком здесь стояли торговые площадки игровых издателей, на которых можно было купить официальную сувенирную продукцию – причем отличались они не только товаром, но и оформлением. Ubisoft, Bethesda Softworks, Square Enix, Blizzard – на их сувенирку можно было просто любоваться, а сами магазинчики выглядели скорее продолжением стендов в других павильонах. Хотя, разумеется, торговля у них при этом тоже шла более чем бойко.

Неизменный атрибут любой игровой выставки – косплееры, присутствовали и на Gamescom. В павильонах можно было встретить массу косплееров, как профессиональных, представляющих тот или иной стенд, так и любителей (для которых здесь даже создали специальную Cosplay Village в рамках павильона Family&Friends с развлечениями для большой компании, причем совсем необязательно – электронными).

Любопытно, что профессиональный косплей (aka легендарные booth-babes) выглядит в основной массе достаточно строго и целомудренно – мода на полуголых барышень, завлекающих посетителей на стенды, явно уходит в прошлое, теперь интереснее (и, похоже, выгоднее) отличаться качественным исполнением костюма и вживанием актеров в роль (отряд орков из Middle-Earth: Shadow of War был абсолютно прекрасен и в моем личном рейтинге стал лучшим косплеем выставки).

Когда человек, не особо пристально следящий за игровой индустрией, узнает, что ты побывал на Gamescom, он обязательно спрашивает: «и что там интересного анонсировали?». После чего, получив ответ «да, собственно, ничего» — сразу же в выставке разочаровывается. И действительно, на нынешнем «Геймскоме» из громких новостей можно отметить разве что анонс Age of Empires IV да портирование на ПК Final Fantasy XV – мягко говоря, негусто, особенно по сравнению с проходящей буквально на пару месяцев раньше американской E3. Но дело в том, что Gamescom никогда не был «выставкой анонсов». Здесь издатели не делают громких заявлений «когда-нибудь в будущем мы выпустим вот такие потрясающие игры», показывая при этом пару-тройку видео (причем не факт, что с реальным геймплеем). Gamescom – это «выставка игр». Здесь на большинстве стендов стоят игровые системы, где каждый желающий может лично пощупать игру, выходящую в обозримом будущем (в большинстве случаев еще в этом году), или поучаствовать в мини-чемпионатах уже вышедших проектов, которые продолжают поддерживаться разработчиками и получают актуальные обновления контента.

Если честно, Gamescom интереснее посетить лично, чем читать о нем отзывы в интернете – так что нашим читателям, которые еще ни разу не были на этой выставке, я могу порекомендовать в следующем году выкроить 3-4 дня в августе и съездить в Кёльн – впечатлений будет масса.