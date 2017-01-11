Где лучше всего получить контент легально: вторая попытка
Эта статья — логическое продолжение материала, вышедшего на ITC.UA год назад — Переходим на светлую сторону или где лучше всего смотреть онлайн-видео ЛЕГАЛЬНО. Прошел год, и на рынке легального контента произошли некоторые изменения. Мы поговорим о том, насколько они изменили общую картину возможности отказаться от пиратского видео.
Для начала, давайте поговорим об изменениях. Главным «потрясением», пожалуй, стало закрытие двух самых крупных ресурсов с пиратским видео в Украине — EX.UA и FS.TO . Эти события, безусловно, не полностью перекрыли «краник» для пиратского контента, но, вне сомнения, сделали его получение намного сложнее.
Также, на рынке легальных игроков видеоконтента появились «новички» — украинский телеканал 1+1 запустил свой сайт Ovva.tv с контентом как самого канала, так и тем, права на который они покупают (привет, Шерлок!). Кроме того, на украинский рынок вышел еще один большой международный игрок Amazon Prime Video. Для оценки видеосервисов мы избрали такой метод: выбрали список фильмов, который обычная украинская семья может захотеть посмотреть на новогодних праздниках, а именно фильмы, сериалы, мультфильмы и мультсериалы.
Наш выбор, безусловно, может не совпадать с вашими предпочтениями, но при желании, вы тоже можете провести подобное сравнение на вашей «выборке». Мы старались выбрать контент, который на слуху у большинства и который достоин просмотра.
Оценка ресурсов будет происходить по подобной шкале:
0 баллов — искомый контент отсутствует;
1 балл — контент присутствует на английском языке;
1,5 балла — контент присутствует на руссом языке;
2 балла — контент присутствует на украинском языке.
Дополнительные «бонусы»:
0,1 балла Присутствуют русские субтитры;
0,2 балла — присутствуют украинские субтитры.
Раунд 1. Фильмы
В выборку мы включили как те фильмы, которые мы могли пропустить в кинопрокате за 2016 год, так и вечную классику, которую мы вдруг захотим посмотреть на выходных. Из реальных игроков проката легальных фильмов (если вы выбираете не что-либо, а конкретные картины) наибольший выбор представлен Megogo, ivi.ru, iTunes, Google Play (благодаря веб-версии доступен и с компьютера), YouTube.
|Фильмы
|Megogo
|ivi.ru
|Google Play
|iTunes
|YouTube
|1
|Фантастические звери и где их искать (2016)
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Дэдпул (2016)
|2,2
|1,5
|1,2
|2,2
|1,2
|3
|Реальная любовь (2003)
|0
|1,5
|0
|0
|0
|4
|Незламна (2015)
|2,3
|1,5
|0
|2
|2
|5
|Марсианин (2015)
|2,2
|1,5
|1
|2,3
|1,5
|6
|Дом странных детей Мисс Перегрин (2016)
|2,1
|1,5
|1,1
|1,6
|1,2
|7
|Джейсон Борн (2016)
|0
|1,5
|0
|0
|0
|8
|Отряд Самоубийц
|2,1
|1,5
|1,1
|2,1
|1,2
|9
|Один Дома (1990)
|1,6
|1,5
|1,1
|1,6
|1,2
|10
|Бен-Гур (2016)
|1,1
|1,5
|1
|2,2
|1,3
|13,6
|13,5
|6,5
|14
|9,6
Как мы видим из таблицы, очень неожиданно для нас в лидеры по балам вырвался iTunes (14 баллов) с 7 фильмами из 10, но при этом 5 из них были доступны в украинской озвучке, что больше чем где-либо. Похоже, именно Apple больше всего заботиться об украиноязычном зрителе. Сразу же за ним с таким же количеством фильмов идет украинский Megogo, уступив Apple немного за счет меньшего количества украинских локализаций. Лидером же по количеству доступных легальных фильмов из нашей выборки стал российский ivi.ru с 9 доступными фильмами из десяти, правда о наличии украинских локализаций или даже субтитров там, похоже не слышали… Как, впрочем и о том, что валюта в Украине не российские рубли. Что интересно, на YouTube тоже доступно 7 фильмов из нашей выборки, правда, в основном, на языке оригинала с субтитрами. Также нам стало понятно, что ожидать скорого появления новинок в онлайн-кинотеатрах не стоит, несмотря на то, что «Фантастические твари» уже прошли во всех наших кинотеатрах, посмотреть их легально онлайн все еще невозможно.
Стоит также сравнить стоимость просмотра/этих фильмов на разных сервисах. Так, стоимость просмотра всего набора (для тех фильмов где возможно, бралась цена за прокат) составит:
|Сервис
|SD качество
|HD качество
|Megogo (7/10)
|461 грн.
|521 грн.
|ivi.ru (9/10)
|724 грн.
|1050 грн.
|Google Play (6/10)
|455 грн.
|455 грн.
|iTunes (7/10)
|1186 грн.
|1267 грн.
|YouTube (7/10)
|438 грн.
|626 грн.
К сожалению, остальные видеосервисы оказались в аутсайдерах — на Amazon Prime Video, Netflix, OLL.tv, Ovva.tv мы не нашли ни одного фильма из нашего списка.
Отдельно стоит упомянуть сервис Divan.tv который построен на другой модели потребления контента — там каждую неделю доступно 2500 фильмов из эфира всех телеканалов, которые транслирует Divan.tv. И всего за 89 гривен в месяц. Поэтому если вам не критично смотреть конкретные фильмы — это, пожалуй самое бюджетное предложение. Правда, какие именно фильмы будут доступны каждую неделю — своеобразная лотерея. Так, например, на дату составления нашей выборки, из нашего списка был доступен к просмотру лишь «Дэдпул».
Итоги: Больше всего контента — ivi.ru, больше всего локализованного для Украины контента- iTunes, оптимальное по количеству и цене — Megogo.
Раунд 2. Полнометражные мультфильмы и фильмы для детей.
В нашу выборку мы взяли как громкие мульт-новинки последних лет, так и классический первый фильм серии о «Гарри Поттере», а также «Холодное сердце». Кроме этого, поместили в выборку новый украино-русский фильм «Бременские Разбойники».
|Megogo
|Google Play
|iTunes
|ivi.ru
|1
|Тайная жизнь домашних животных (2016)
|0
|1
|0
|1,5
|2
|Зверполис (2016)
|2
|0
|2,2
|0
|3
|Аисты (2016)
|2,1
|0
|2
|1,5
|4
|Головоломка (2015)
|2
|0
|2
|0
|5
|Дом (2015)
|1,5
|1,2
|2,2
|1,5
|6
|Гарри Поттер и философский камень (2001)
|1,5
|1,1
|1,7
|1,5
|7
|Холодное сердце (2013)
|2,2
|0
|2
|0
|8
|В поисках Дори (2016)
|2,1
|0
|2
|0
|9
|Тролли (2016)
|2,2
|1,3
|1,6
|1,5
|10
|Бременские разбойники (2016)
|1,5
|0
|0
|1,5
|17,1
|4,6
|15,7
|9
Тут ситуация близка к картине с фильмами, правда, неожиданностью для нас стал прорыв Megogo. Видимо, детскому контенту они уделяют особое внимание.На Megogo доступно 9 из десяти фильмов, из которых 6 в украинской озвучке. Респект. Догоняет его снова iTunes с 8 мультфильмами, 6 по-украински. ivi.ru отстает с 6 позициями, и Google Play на 4 месте с 4 фильмам без русскоязычного контента для детей вовсе (но у нас же все дети учат английский, разве не так?).
|Сервис
|SD качество
|HD качество
|Megogo (9/10)
|515 грн.
|619 грн.
|Ivi.ru (6/10)
|458 грн.
|697 грн.
|Google Play (4/10)
|290 грн.
|290 грн.
|Itunes (8/10)
|1483 грн.
|2023 грн.
Итоги: Однозначный лидер — Megogo, за ним — iTunes. Правда, цена на iTunes в три раза выше.
Раунд 3. Сериалы
К сожалению, ситуация с сериалами оказалась самой плачевной. В Украине НЕТ легальной возможности смотреть своевременно мировые сериалы. Разве что, если вы готовы их заменить «Сватами» (3-4-5) или сериалом «Маруся». Ни один из онлайн кинотеатров не предоставляет возможность посмотреть сериалы 2016 года, да еще и с переводом. Единственное исключение — «Шерлок», права на показ которого купил 1+1 и самую свежую его серию вы можете посмотреть бесплатно на ovva.tv . Предыдущие же сезоны этого сериала можно смотреть на ivi.ru за 132/176 грн за сезон. Некоторые авторские сериалы стали доступны благодаря приходу на наш рынок западных сервисов — The Grand Tour доступен с русскими субтитрами на Amazon PrimeVideo (за три евро в месяц на первые полгода), а «Черное зеркало» в оригинале — на Netflix (от 8 евро в месяц). Там же, надо отдать должное, тоже присутствует «Шерлок», но снова без нового сезона. Но топовые и самые популярные сериалы прошлого года — «Молодой Папа» и «Мир Дикого Запада», к сожалению, украинскому зрителю остается лишь «пиратить».
|Сериалы
|ivi.ru
|Netflix
|Ovva.tv
|Amazon Prime Video
|1
|Молодой Папа
|0
|0
|0
|0
|2
|Шерлок
|0,8
|0,8
|0,2
|0
|3
|Гранд Тур
|0
|0
|0
|1,1
|4
|Мир Дикого Запада
|0
|0
|0
|0
|5
|Черное зеркало
|0
|1
|0
|0
Итоги: Смотреть мировые сериалы последних лет в качественных переводах в Украине действительно негде. Если владеете английским — можно подписаться на Netlix, но и там выбор будет не очень богатый.
Раунд 5. Детские мультсериалы
Как отец двоих детей, мультсериалы занимают немалое время в нашем еженедельном телепросмотре. Моей старшей дочери 7, и она в последнее время предпочитает «Леди Баг и Супер Кот» и «Драконы и всадники Олуха», младший же (3 года) ярый фанат «Щенячьего патруля» и «Робокара Поли». Кроме этого, иногда, он с интересом смотрит «Фиксики». Прежде всего, всех родителей спасает бесплатный YouTube, на котором присутствуют практически все серии этих мультфильмов. Правда, у «бесплатности» есть свои негативные стороны — скоро ваши дети будут лучше вас знать, чем лечить диарею или насморк — вездесущая видеореклама будет преследовать вас повсюду. Снова таки, есть большой вопрос о легальности этого видеоконтента, но этот вопрос пусть решает Google 😉 На онлайн кинотеатрах некоторые из данных мультиков также присутствуют, но не все, и не всегда. Ну и украинских переводов данных мультсериалов мне не удалось найти, по сути, нигде.
|Мульсериалы
|Megogo
|ivi.ru
|YouTube
|1
|Фиксики
|1,6
|1,5
|1,5
|2
|Леди Баг и СуперКот
|0
|0
|1,5
|3
|Щенячий Патруль
|0
|1,5
|1,5
|4
|Робокар Поли
|1,5
|1,5
|1,5
|5
|Драконы и всадники олуха
|0
|1,5
|1,5
|3,1
|6
|7,5
Итоги: YouTube всему голова — там есть практически все, а лидером по мультсериалам снова оказался ivi.ru
Не телевизором единым…
В этом году кроме видеоконтента также захотелось добавить еще две категории — музыку и книги. Если уж переставать «пиратить», то во всем.
Музыка
С легальной музыкой в наших краях с недавнего времени стало все хорошо. Выход на рынок двух сервисов подписки на безлимитную легальную музыку от Google и Apple снял как таковую задачу «где искать музыку». И если вы только не ищете какую-то эксклюзивную раритерную концертную запись, с вероятностью 99% искомая вами самая свежая музыка (в том числе и украинская) будет доступна в сервисах от IT гигантов. Не отстает от них и российский сервис «Яндекс.Музыка», который тоже оперативно пополняет свою базу музыки.
Для выборки мы брали популярные (и не очень) украинские группы, последние альбомы «Земфиры» и «Крематория», рождественский альбом популярной в США группы Pentatonix, а также №1 в американских топ-чартах этой недели песню от Daft Punk и The Weeknd — Starboy.
|Музыка
|Google Play Music
|Apple Music
|Яндекс.Музыка
|1
|Один в Каное
|1
|1
|1
|2
|Океан Ельзи — Без Меж
|1
|1
|1
|3
|Крематорий — Люди Невидимки
|1
|1
|1
|4
|DakhDaughters — If
|1
|1
|1
|5
|Pentatonix
|1
|1
|1
|6
|Земфира — Маленький Человек
|1
|1
|1
|7
|Daft Punk и The Weeknd — Starboy
|1
|1
|0,5
Как мы видим, практически все сервисы нашли всю искомую музыку, разве что «Яндекс» предложил видео Daft Punk вместо аудио.
Поэтому, единственным критерием выбора остается, пожалуй, только цена. Самый дешевый пакет у Google — Google Music All Access стоит 59 гривен в месяц (первый месяц бесплатно). За ним идет «Яндекс.Музыка» с ценой 66 грн в месяц или 610 грн в год (почему-то идут в рублях даже на yandex.ua). Ну и завершает тройку по цене Apple Music с ценой в 131 грн в месяц (после трех бесплатных месяцев).
Итоги: С музыкой все прекрасно, от 60 грн в месяц вы можете получить неограниченный доступ практически ко всей мировой музыке в прекрасном качестве и с возможностью прослушивания даже оффлайн.
Книги
Если вы смогли «трансформироваться» и начать читать электронные книги, вместо пиратских ресурсов появились сайты, где вы можете покупать книги, иногда даже в удобном для вас формате. Правда, цены на книги различаются достаточно сильно. Самым крупным украинским магазином электронных легальных книг считается Bookland (ранее известный как Obreey) от компании-производителя электронных читалок PocketBook. В России лидером считается Litres.ru, в ассортименте которого 750 000 электронных книг на русском и иностранных языках, среди которых около 25 000 бесплатных книг. Еще одним значимым игроком на этом рынке в последнее время стал Google, который предложил огромную библиотеку русско- и украиноязычной литературы по весьма привлекательным ценам. Клиенты Google Play Книги есть и под Android и под iOS, также есть возможность читать онлайн в браузере. Единственный минус, практически нет возможности читать книги с Google Play на электронных E-Ink читалках (за редким исключением). В нашу выборку мы включили как украинские бестселлеры, так и мировые книжные хиты разных лет.
|Книги
|Google Play (грн)
|Litres (грн)
|Bookland (грн)
|1
|Подстрочник «Жизнь Лилианы Лунгиной»
|103,84
|133,58
|131,58
|2
|Адам Робертс «Стеклянный Джек»
|103,84
|133,58
|—
|3
|Ким Робертсон «Красный Марс»
|86,47
|111,25
|—
|4
|Сергей Лойко «Аэропорт»
|—
|—
|60
|5
|Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»
|57,07
|66,57
|66,57
|6
|Митник «Призрак в сети. Мемуары величайшего Хакера»
|76,4
|98,29
|—
|7
|Эшли Венс «Илон Маск»
|84,84
|222,94
|—
|8
|Нил Гейман «Американские Боги»
|69,11
|88,91
|87,57
|9
|Елена Стяжкина «Один Талант»
|57,07
|66,57
|66,57
|10
|Софія Андрухович «Фелікс Австрія»
|39,84
|—
|35
|678,48
|921,69
|447,29
Огромным удивлением для нас стало то, что победителем вышел Google Books — мало того, что в этом магазине мы нашли 9 из 10 искомых книг, так и цены на эти книги были самыми низкими. На Литресе нашлось 8 книг, на Bookland — только 6.
Итоги: Если вы читаете электронные книги на смартфоне или планшете — ваш выбор однозначно Google Play Книги. Если же вы привыкли читать на «читалке» на электронных чернилах, тогда вам подойдет Litres. К сожалению, сервис Bookland можно рекомендовать лишь для покупки отдельных, редких книг.
В результате, за последние пару лет у нас с вами появилась возможность легально и за адекватные деньги слушать музыку и читать электронные книги. Также намного лучше стала ситуация с новинками кинопроката — большинство фильмов появляются онлайн в хорошем качестве спустя пару месяцев после кинотеатров и даже иногда с украинской озвучкой. Правда, цена просмотра таких новинок дома часто превышает стоимость билета на ниж же в кинотеатре — но тут уж выбирать вам, либо сейчас и дорого, либо через полгода брать напрокат за вполне адекватные деньги. Детский контент тоже вполне реально найти онлайн, но лишь на русском языке. Хуже всего ситуация с новинками мировых телесериалов — смотреть их реально негде. Разве что вас устроят российские ситкомы или сериалы трехлетней давности.