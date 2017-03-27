Geotel Note: обзор доступного смартфона

Geotel — это новый китайский игрок на рынке смартфонов. Пока в арсенале компании не густо, всего три продукта, но все интересные и с демократичной ценой. Сегодня будем знакомиться с одним из них — это Geotel Note. Слоган компании гласит — выдающийся как снаружи так и внутри. Давайте разберемся не расходятся ли слова с делами и не затеряется ли аппарат среди себе подобных?

Комплектация, дизайн и эргономика

В небольшой коробке, кроме смартфона, находится: зарядка с кабелем, краткое руководство и прозрачный пластиковый чехол бампер с прорезями под функциональные элементы.

Дизайнеры Geotel ничего выдумывать не стали и взяли за основу внешний вид флагмана 2014 года — LG G3. Получилась не точная копия, но облик смартфона может многим прийтись по вкусу. Компания предлагает на выбор покупателя два вида расцветки: «призрачный синий» и «благородное золото». Каких-то кардинальных отличий во внешнем виде между рендерами с официального сайта и смартфоном в реальности нет, хотя этим часто грешат малоизвестные китайские бренды. В дизайне есть немного архаичного налета, но несмотря на это смартфон выглядит симпатично.

На фронтальной панели разместился 5.5-дюймовый дисплей, заботливо прикрытый защитной пленкой. В верхней части, справа от сетки динамика, расположены датчики приближения и освещения, слева — фронтальная камера и индикатор событий. Боковая рамка слегка возвышается над стеклом, кладя на столешницу смартфон спинкой кверху, можно не переживать нанести мелкие повреждения лицевой панели.

Переднюю и тыльную стороны разделяет пластиковая рамка, выделяющаяся на фоне превалирующего глянца своей матовой поверхностью. На верхнем торце корпуса находится гнездо для наушников, а также разъем Micro-USB. За время тестирования смартфона, к такому расположению гнезда для зарядки я так и не привык. Подключая шнур, рука автоматически тянется к противоположному торцу. Это можно назвать пустой придиркой, но все же — если нужно ответить на звонок во время зарядки и вы не желаете отсоединять кабель, то такое расположение доставит неудобство.

Снизу негусто — только отверстие для разговорного микрофона. На левой грани тоже пусто, на правой — кнопка включения и блокировки и разделенные кнопки управления громкостью. Клавиши хорошо различимы тактильно и имеют комфортный отклик.

Тыльная часть корпуса сделана из глянцевого пластика по технологии MetalPrint. Обработанный специфическим образом, он, переливаясь на свету, создает симпатичный узор имитирующий шлифованный алюминий. В верхней части панели расположился модуль камеры и светодиодная вспышка. Оба элемента объединены в выступ и визуально напоминают фирменный блок смартфонов LG с клавишами Rear Keys. Здесь же находится элемент в форме полукруга с центрическим узором, имитирующий сканер отпечатка. Первое время палец так и норовит попасть на симпатичный выступ, но не получив обратную реакцию появляется неприятное ощущение обмана. Немного ниже можно встретить симпатичный принт логотипа бренда.

В нижней части задней панели находится прорезь для основного динамика, она расположена не лучшим образом, если посмотреть на это с точки зрения симметрии.

Смартфон Geotel Note получил разборный корпус, сегодня это редкость. Крышку можно снять привычным способом, поддев ногтем небольшую выемку сбоку. Внутри находятся слоты для карты памяти и двух SIM, доступ к ним закрыт съемным аккумулятором.

Качество сборки аппарата на хорошем уровне. Корпус не скрипит и не поддается кручению даже при прикладывании значительного усилия. Несмотря на то, что новинка из недорогих, создается впечатление монолитности конструкции — это на руку смартфону.

Аппарат, даже по нынешним меркам не маленький, его габариты (153 × 76.8 × 8.7 мм) нельзя назвать компактными, но небольшой вес в 147 г и неплохая эргономика позволяют Geotel Note удобно держать в руке. Вопросы остаются только к заимствованному и уже немного устаревшему дизайну, а также к неудачному расположению разъема Micro-USB.

Дисплей

Новинка получила 5.5-дюймовый экран с разрешением HD (1280×720). Для такой диагонали экрана разрешение не самое оптимальное, но для неискушенных пользователей его будет достаточно. Сенсор отзывчивый и поддерживает до пяти одновременных касаний. Для оптимизации характеристик экрана использовалась технология TruView, которая делает цвета более сочными, насыщенными и яркими.

Качество экрана не самое лучшее, но для такой ценовой категории вполне сносное.

В выключенном состоянии проявляется особенность — экран не черный, а с фиолетовым оттенком. Утверждать не буду, но допускаю возможность, что так проявляется свойство поляризационного или цветного фильтра. Откорректировать цвета дисплея под себя можно в настройках MiraVision.

Показатели яркости экрана находятся в пределах от 18,8 кд/м² до 449 кд/м². Максимального значения вполне достаточно для комфортной работы в яркий солнечный день, а вот любителям почитать ночью минимальное значение может не понравиться. Автоматическая регулировка яркости работает плавно. Уровень контраста 1:611, что неплохо, как для недорогого устройства.

Аппаратная платформа и автономность

Смартфон основан на базе 64-битного 4-ядерного процессора MediaTek MT6737 работающего на частоте 1.3 ГГц, видеоадаптер Mali T720. Одним из преимуществ среди конкурентов будет наличие 3 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти — 16 ГБ, расширить которую можно с помощью карт памяти microSD. Чтобы удивить результатами в бенчмарках этого будет недостаточно, но приличное количество оперативки добавляет комфорта в повседневной эксплуатации — интерфейс работает плавно, приложения запускаются быстро.

Аппаратная платформа не ориентирована на любителей поиграть в требовательные игры, так что чудес ждать не стоит. К приятным особенностям следует отнести поддержку двух диапазонов Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также 4G LTE. Поиск спутников, работа Wi-Fi и в сети 3G не вызвала вопросов.

Громкость разговорного динамика высокая, ее достаточно для того, чтобы разобрать речь собеседника в шумном месте, нареканий на работу микрофона нет. Мультимедийные функции результатом своей работы не удивят. Рассчитывать на то, что смартфон порадует басами не стоит, запас по громкости не очень большой, но его вполне хватает. Видео в разрешении 1920×1080 с высоким значением битрейта может воспроизводиться с небольшими рывками.

В аппарат установлена съемная батарея емкостью 3200мАч. В тесте PCMark смартфон проработал 5 часов 14 минут, что на первый взгляд, является невысоким показателем, но объективно автономности хватает на день работы при нагрузках выше среднего. Если использовать телефон как звонилку, периодически проверяя почту, то смартфон без проблем протянет два дня.

Операционная система

Работает Geotel Note под управлением чистого Android 6.0 — это можно отнести к плюсам смартфона. Если раньше потребители делали выбор среди симпатичных самобытных интерфейсов с широкими возможностями кастомизации, то сейчас современных пользователей, в том числе и гиков, больше интересует стабильная работа ОС, без вмешательств в прошивку. Фирменные оболочки зачастую достаточно тяжеловесны, отчего смартфон работает не так шустро и плавно, а кроме того, потребляет большее количество энергии и не может выдержать столько же часов автономной работы, как смартфон на голой ОС.

Сторонних программ здесь нет, только самые необходимые от Google. К особенностям можно отнести присутствующую в настройках опцию Смарт Wake, после ее активации можно запускать жестами отдельные приложения на погасшем экране без разблокировки смартфона.

Камеры

В Geotel Note установлен 8 Мп модуль основной камеры, со значением диафрагмы f2.0. Интерфейс камеры понятный, в настройках разобраться будет не сложно. В идеальных условиях камера делает среднего качества снимки.

С ухудшением условий освещения качество заметно падает, но это типично для недорогих аппаратов. Фотографические возможности меня не разочаровали, учитывая стоимость смартфона большего бы требовать не стал.

Фронтальный модуль отличается широкоугольной оптикой и стандартным качеством съемки.

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