Гибрид Kia Niro: украинская презентация и первые впечатления за рулем

Гибридный кроссовер Kia Niro – это будущий «хит продаж» или нишевая модель вроде Toyota Pruis? Достаточно мощности? Едет ли на электромоторе? Сколько стоит? И что в нем интересного, кроме гибридного привода? Сейчас постараюсь ответить…

Kia Niro: что это?

Во-первых, это компактный кроссовер, находящийся на стыке классов В-С: длина 4,355 м; высота 1,545 м; ширина 1,805 м; но база – впечатляющие 2,7 м. К примеру, Kia Niro длиннее Soul и короче Sportage; но его колесная база больше, чем у любого из них. Во-вторых, это всегда гибрид с передним приводом. Сегодня Kia Niro предлагается с гибридной силовой установкой общей мощность 141 л.с. и крутящим моментом 265 Нм. Основа – бензиновый 1,6-литровый мотор Kappa 1.6 GDI; в паре с ним работает электромотор (32 кВт, 44 л.с.) и 6-ступенчатая КПП DCT (робот, 2 сцепления). Также используется литий-ион полимерный аккумулятор на 1,56 кВтч. В будущем ожидается версия Plug-In Hybrid: то есть гибрид с увеличенным аккумулятором и возможностью подзарядки от розетки. Это позволяет обеспечить «городские» поездки (обычно 20-30 км) исключительно на электротяге. Однако данная версия появится ближе к 2018 году; пока не ясно, какой аккумулятор будет использован и каков будет запас хода.

Третье – кроссовер Kia Niro интересен не только гибридным силовым агрегатом, но и тщательной проработкой других мелочей, направленных на снижение расхода топлива. К примеру, здесь оптимизирована аэродинамика (каналы в переднем бампере для отвода воздуха и активные жалюзи решетки радиатора), использованы шины с пониженным сопротивлением качению. В итоге обещанный расход – «от 3,8 л/100 км» в смешанной цикле; но «до» сколько в реальности дойдет расход топлива – без детального теста говорить не берусь.

Четвертое: Kia Niro является носителем целого комплекса передовых технологий от корейцев. Здесь и активный круиз-контроль, и система слежения за «мертвыми зонами» зеркал заднего вида, и экстренное торможение АЕВ, и система мониторинга рядности движения. В максимальных версиях – есть вентиляция сидений, аудио JBL, беспроводная зарядка для смартфона.

Цена Kia Niro – от 670 тыс. грн. ($24,5 тыс.) до 829 тыс. грн. ($30 тыс.) за максимальную версию. С таким ценником Kia Niro оказывается заметно дороже начальных Kia Soul (от 425 тыс. грн.) и Kia Sportage (от 546 тыс. грн.). Конечно, оговорим, что речь идет о простеньких 1,6-литровых бензиновых версиях; новинка Kia Niro «сделает» их по мощности/динамике и расходу топлива благодаря гибридному силовому агрегату. Но суть в том, что базовый Kia Niro дороже даже дизельных версий Kia Soul и Kia Sportage. И если Kia Soul – это дизель на 128 л.с. и 265 Нм в паре с «механикой», то Kia Sportage – это 684 тыс. грн. за версию с дизелем на 141 л.с. и 340 Нм в паре с 7-ст. КПП DCT. А за «800 с небольшим» (максимальный Kia Niro) можно взять Kia Sportage в средней комплектации, с полным приводом, 2-литровым дизелем (185 л.с. и 400 Нм), 6-ст. АКПП.

Но компания «ФАЛЬКОН-АВТО», дистрибьютор Kia в Украине, верит в успех Kia Niro. План на ближайший год – порядка 400 автомобилей; причем первые машины уже проданы клиентам. Если эти планы воплотятся в реальность, то Kia Niro войдет в ТОП-5 продаж марки в Украине и, пожалуй, имеет все шансы стать самым популярным гибридом в наше стране.

Kia Niro: первые впечатления за рулем

Kia Niro является гибридом, но трогается на электромоторе. Если нажимать педаль акселератора плавно, то на «электрике» можно разогнаться вплоть до 30-40 км/ч; если нажать сильно – то ДВС подключится к электромотору уже на 20 км/ч. Отдельно управлять режимами езды или рекуперации невозможно; возможность выбора режима езды (только электромотор или гибрид) появится у версии Plug-In. Пока на приборах можно лишь отслеживать расход или рекуперацию энергии, а на дисплеях – ее потоки: от ДВС к колесам, от электромотора к колесам, от колес к электромотору и дальше на зарядку АКБ (при рекуперации), пр. По-умолчанию при выборе режима «D» (Drive) в коробке DCT гибрид Kia Niro едет в режиме «ЕСО» – на уровне компактного кроссовера со 120-сильным мотором. Но если перевести рычаг влево – то включается режим Sport: здесь «максимально-динамичные» настройки, при переключении передачи «робот» чуть злобно дергает, при начале движения (еще до включения ДВС) чувствуется возросшая отдача электромотора. Кто сказал, что гибрид – это скучно? В режиме «Sport» Kia Niro очень даже бодро едет на свои 140 лошадей.

А в остальном – это просто автомобиль: на втором ряду вдоволь места, есть «достаточный» багажник, удобный «климат», камера заднего вида. Плюс чуть увеличенный клиренс и защитные пластиковые накладки по периметру кузова – необходимый минимум для столь любимого класса «городского кроссовера». Да и в содержании это «просто компактный кроссовер Kia»: стандартная гарантия на 5 лет или 150 тыс. км без исключений для АКБ; периодичность ТО аналогична другим моделям марки (1 раз в 15 тыс. км.), а цена ТО – на уровне Rio, Ceed, Soul, дешевле ТО для Sportage.

В этом сила Kia Niro – он по-современному гибридный и по-кроссоверовски практичный. В свое время гибрид Toyota Prius был модным у звезд: эко-френдли автомобиль, причем сделанный так, что «эко» сразу видно. Сегодня Kia Niro повторяет подобный опыт – это всегда только гибрид: Kia прикладывает большие усилия в его продвижении и узнаваемости. В тоже время, Kia Niro выступает в другом формате – более практичный, удобный, вместительный кроссовер. Да и цена для гибрида назначена адекватная. Конечно, даже в модельном ряду Kia можно найти альтернативы за аналогичные деньги; но переплата за «гибрид» теперь уж не столь велика и потенциально может окупиться расходом топлива. А сам гибрид не требует жертв в просторе салона и объеме багажника.

Толи еще будет, когда выйдет подзаряжаемый от розетки Kia Niro. Хотя и к нынешнему вопросы остались. Каков реальный расход топлива в городе и на трассе? На сколько хватит АКБ? А что будет с динамикой, если полностью разряжен аккумулятор и нет добавки от электромотора? Словом, вопросов много. А потому к теме Kia Niro мы постараемся еще вернуться – уже в виде детального обзора.