GIGABYTE представила в Украине материнские платы AORUS

Для самых требовательных любителей поиграть нужны максимально производительные и функциональные решения. Такие компоненты компания GIGABYTE будет предлагать под брендом AORUS. Название созвучно с именем Horus, которым в древнеегипетской мифологии нарекали бога неба, войны и охоты. Теперь высшие силы будут помогать игрокам в борьбе за виртуальное господство.

Около двух лет назад компания начала использовать бренд AORUS для игровых ноутбуков и сопутствующей периферии. Эксперимент с сегментацией оказался успешным, потому производитель расширил ассортимент устройств, объединенных игровой тематикой. В частности теперь под брендом AORUS предлагаются функциональные материнские платы и производительные видеокарты. По этому поводу украинское представительство GIGABYTE организовало презентацию, предлагая ознакомиться с возможностями новинок.

Серия плат AORUS включает модели для платформы LGA1151, основанные на чипсете Intel Z270, а также версии на AMD X370 для процессоров AMD Ryzen.

С базовым характеристиками устройств можно ознакомиться на представленных слайдах. Типичные возможности оснащенных плат на Intel Z270 хорошо знакомы, к тому же одна из моделей – GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 5 – уже успела побывать у нас на тестировании.

Возглавляет линейку GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 9. Это максимально оснащенная модель формата E-ATX с 22-фазной подсистемой стабилизатора питания процессора и оригинальным водоблоком от известной компании EKWB для охлаждения силовых элементов.

В духе времени платы линейки AORUS оснащаются многозонной RGB-иллюминацией с различными режимами работы подсветки, возможностью подключать дополнительные светодиодные ленты и синхронизировать освещение с таковым для других устройств.

Тематику внешней декорации продолжают сменные подсвечивающиеся панели с различными узорами и слоганами. Персонализация на марше.

Интересная особенность GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 9 – использование дополнительного моста PEX8747, позволяющего увеличить количество доступных линий PCI Express 3.0 с 16 до 32. В такой конфигурации платформу можно зарядить четырьмя видеокартами, причем используя адаптеры с чипами NVIDIA или AMD (4-Way SLI/CrossFire).

Полноформатные слоты PCI Express x16 плат AORUS укреплены металлическими кожухами, увеличивающими прочность разъемов.

Все модели игровой серии оснащаются портами U.2 c пропускной способностью до 32 Гб/c для подключения скоростных накопителей. SSD с подобным интерфейсом откровенно подзадержались в категории «перспективных». Ассортимент таких устройств до сих пор очень невелик. Надеемся, что вскоре накопители с U.2 можно будет увидеть не только на демонстрационных стендах. Пока же, при желании использовать производительный SSD, можно использовать компактные устройства формата M.2. Платы AORUS на базе Intel Z270 оснащены парой разъемов M.2 x4 на тот случай, если одного накопителя окажется недостаточно или возникнет желание ускориться с помощью Intel Optane.

Отдельное внимание производитель уделил интегрированной аудиоподсистеме. Старшие модели AORUS оснащаются четырехъядерными процессорами Creative Sound Core3D, а платы попроще используют новые кодеки Realtek ALC1220 c программной обвязкой Sound Blaster X-Fi MB5 и сменные операционные предусилители.

Большинство моделей серии AORUS для платформы LGA1151 уже доступны в Украине. Часть устройств появятся на нашем рынке позже (Z270X-Gaming 8 и Z270X-Gaming K7), тогда как платы для чипов AMD Ryzen ожидаются в самое ближайшее время.

Бренд AORUS также используется для видеокарт. На текущий момент здесь представлена одна модель – GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G.

Оригинальный адаптер с существенным заводским разгоном для которого дополнительно отбираются GPU с хорошим частотным потенциалом.

Видеокарта оснащается 2,5-ярусной системой охлаждения WINDFORCE Stack 3x с массивной радиаторной кассетой, композитными тепловыми трубками, крупным медным теплосъемником и тремя 100-миллиметровыми вентиляторами. Последние имеют оригинальную двухуровневую компоновку, увеличивающую зону обдува, а также позволяющую при наличии трех вентиляторов диаметром 100 мм предложить видеокарту общей длиной менее 300 мм. Для повышения надежности вентиляторы оснащаются шарикоподшипниками.

Из оригинальных технических решений можно отметить тыльную пластину с дополнительной медной вставкой имеющей небольшое оребрение. По заверению производителя, такой элемент позволяет снизить нагрев GPU на 3 градуса.

Первопроходцам виртуальной реальности может оказаться полезна еще одна нестандартная разработка производителя. На заднем торце видеокарты размещено два дополнительных видеовыхода HDMI, которые можно использовать для подключения VR-шлемов. Это позволяет решить проблему в случае, если для вывода изображения уже используется экран, подключенный по HDMI, а на интерфейсной панели лишь один такой выход.

Для использования выходов AORUS VR Link понадобится переходник с дополнительными портами, который можно разместить на передней панели корпуса в отсеке 5,25” или на тыльной стороне корпуса.

GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G оснащена RGB-подсветкой, а также имеет на верхней кромке отдельный индикатор Fan Stop, который загорается во время остановки вентиляторов при невысокой нагрузке. Сигнальные светодиоды также размещены рядом с разъемами 12 В и оповещают о подключении дополнительного питания.

Производитель предлагает владельцам видеокарт AORUS увеличенный период сервисного обслуживания. Стандартный 3-летний срок гарантии можно расширить до 4 лет, пройдя регистрацию на сайте производителя.

В ближайшее время линейка графических адаптеров AORUS пополнится моделями GeForce GTX 1070 и недавно представленным флагманом GeForce GTX 1080 Ti.

GIGABYTE планирует активно расширять ассортимент устройств для игроков. Кроме ноутбуков и ключевых комплектующих ПК, под брендом AORUS будут появляться системы охлаждения, блоки питания, корпуса, самые различные периферийные устройства и аксессуары.