Gigantic: контролируемый хаос

Из трех вышедших за последний год MOBA/Hero шутеров закрепиться на рынке удалось лишь двум – Overwatch и Paladins: Champions of the Realm. Третий конкурент, Battleborn, потерял аудиторию буквально в течениие месяца. Что ж, посмотрим, как покажет себя новичок, Gigantic от студии Motiga, создатели которой должны были учесть ошибки Gearbox Software.

Gigantic Жанр MOBA/Hero Shooter

Платформы Windows, Xbox One

Разработчик Motiga

Издатель Perfect World Entertainment

Сайты gogigantic.com , Steam

Первое правильное решение, которые приняли в Motiga Inc. – ориентация на Free-to-Play рынок. Как показал опыт той же Battleborn, игроки не готовы платить за MOBA/Hero Shooter, если на нем не красуется логотип Blizzard. Так что Gigantic абсолютно бесплатна и доступна как с сайта Perfect World Entertainment, так и через Steam. Монетизация здесь традиционная для подобных игр – разблокирование героев (пять из них находятся в бесплатной ротации), продажа обликов, защитников и внешнего вида оружия. Играть в Gigantic можно и без дополнительных денежных вливаний, открывая героев по мере зарабатывания внутриигровой валюты.

Второе правильное решение разработчиков – упрощение геймплея. Да, в Gigantic много элементов MOBA, но не так много, как в злосчастной Battleborn. Игровой режим только один, крипов нет, прокачка быстрая, правила интуитивно понятны.

Третий удачный ход – ускорение всей игры. Здесь и сами герои перемещаются в режиме турбо, и матчи длятся всего лишь 15-20 минут.

Бои в Gigantic происходят на симметричных аренах в режиме 5 на 5. Для победы команды должны нанести три раны огромным Стражам противников, находящимся в противоположном конце уровня. В обычное время Страж неуязвим и соваться к нему не стоит, всего парой ударов он может прибить любого героя. Чтобы сделать гиганта уязвимым, вам необходимо набрать определенное количество очков, выдаваемых за значимые действия на поле боя: убийство героев и существ противника; призыв существ-охранников, их развитие до следующего уровня, сбор эссенции в точках размещения охранников. После получения 100 баллов ваш Страж устремляется на базу противника и скручивает Стража врага, подставляя его уязвимое место под удар. Тут уж все живые игроки вашей команды должны собраться и прорваться к обездвиженному монстру, чтобы нанести ему ранение. Соответственно, защищающая сторона должна перехватить противников и не дать им нанести ущерб Стражу, а лучше вообще уничтожить всех игроков конкурентов, занятых атакой на Стража. Если разрыв по очкам достаточно большой, а Страж уже получил какие-то серьезные повреждения во время предыдущей попытки атаки, ранение может наноситься автоматически. Звучит немного мудрено, но на самом деле в правилах разбираешься буквально за пару минут.

На поле есть определенное количество точек силы, в которых вы можете призывать своих существ, охраняющих их и добывающих эссенцию. Существа первого уровня размещаются бесплатно, а вот за их прокачку необходимо платить очками фокуса, теми же, что уходят на применение ультимативной способности персонажа, так что здесь придется выбирать, на что их лучше потратить. Площадки призыва существ становятся естественными точками притяжения игроков, именно за них и происходит основная драка.

У каждого из героев, а всего их в игре на текущий момент девятнадцать, по четыре основных умения и одно ультимативное. Каждое из умений имеет по два уровня и во время развития персонажа для каждого из них можно выбрать одно из двух базовых улучшений. И хотя число комбинаций здесь кажется достаточно существенным, на деле большинство игроков не заморачивается с самостоятельным развитием персонажа, выбирая рекомендуемые игрой умения. В бой можно взять набор из пяти персонажей, это своеобразный драфт как в Dota, из них в лобби нужно выбрать одного в зависимости от героев ваших партнеров по команде.

Персонажи традиционно делятся на классы, и в Gigantic такое дробление значительно подробней, чем в других подобных играх, хотя в целом героев можно разделить на четыре группы. Бойцы первой линии предпочитают рукопашную, наносят массу урона и имеют толстую шкуру. Стрелки и маги действуют издалека и в целом мало отличаются друг от друга, просто волшебники чаще наносят урон по площади. Персонажи поддержки лечат и усиливают союзников, параллельно ослабляя соперников. В дополнение в Gigantic имеется пара убийц, предпочитающих нападать из тени. Некоторые герои имеют двойную специализацию, а те же бойцы первой линии значительно отличаются по стилю игры.

Традиционно для MOBA/Hero Shooter, играть стрелками/магами намного проще, чем персонажами, идущими на сближение с противником. Одна из причин такой ситуации – обилие эффектов от применяемых способностей в особо жаркие моменты боя. Из-за выбранного мультяшного графического стиля (похоже, это уже стандарт жанра!) и плотности событий на единицу времени, ориентироваться во время схваток перед поверженным Стражем или возле точек вызова существ действительно сложно. Взрывы, падающие с небес камни, горящая земля, ауры персонажей, эффекты ударов и попаданий. Потерять ориентацию очень легко. И если стрелку в этом хаосе выбрать цель можно хотя бы по силуэту и подсветки имени, то бойцам первой линии приходится тяжко. Но не стоит думать, что все стараются оставить себе героев стрелков. Многие уже очень неплохо освоили персонажей убийц, танков и бойцов, что они не преминут доказать вам в бою.

По темпу игры, по чередованию нападений/отступлений, по микроконтролю, по дракам возле контрольных точек и синхронизации умений, Gigantic очень напоминает Dota 2. Заставить противника совершить ошибку, заманить его под удар нескольких героев, оглушить и добить несколькими ультами одновременно – излюбленная тактика хороших команд. Ну а дальше, воспользовавшись численным преимуществом, можно попытаться убить вражеское существо и захватить точку.

Бои в Gigantic очень динамичные, ситуация меняется буквально каждую секунду. Думать нужно быстро, реагировать еще быстрей, при этом никогда не стоит пренебрегать командным взаимодействием. В одиночку здесь в состоянии действовать только ассасины, да и то не против всех героев. Партия длится в среднем 15-20 минут, а ход боя можно переломить и в самый последний момент, если собраться и перестать игнорировать команду. Пока что в игре только один режим на трех разных, но в целом равносильных картах. Финальную часть матча игроки проводят на уменьшенной площадке, трансформирующейся, как только у Стража останется одна жизнь.

В качестве мета-игры нам предлагается выполнять задания с Fortune Card, местного аналога ежедневных миссий, оформленного как карточная коллекция. Новые карты можно тянуть раз в день или открывать за рубины, вторую внутриигровую валюту, приобретаемую за реальные деньги. Собранная коллекция карт приносит неплохой доход опять-таки в рубинах. Карты нарисованы очень стильно и делятся на общие и персональные, привязанные к конкретным героям.

Gigantic неплохо стартовала на Steam, показав в выходные пик в 8 тыс. игроков онлайн, через неделю число играющих упало до 5,5 тыс. В то же время, Paladins: Champions of the Realm, с которым Gigantic будет конкурировать за аудиторию, до сих пор привлекает около 40 тыс. игроков ежедневно. А вот Battleborn можно уже смело списывать со счетов, сейчас в игре редко бывает больше 100 человек.

Найдет ли Gigantic своего игрока? Сможет ли закрепиться рядом с Paladins и Overwatch? Это станет ясно в течение ближайших двух недель. Если вам нравятся два названных выше шутера, вы любите дух соревнования и MOBA – дайте Gigantic шанс, она этого достойна.

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