Некоторым актерам дозволено просто все. Все доступные награды собраны, признание критиков и любовь зрителей завоеваны, непокоренных вершин не осталось. Теперь они могут позволить себе сниматься в плохих фильмах, импровизировать, откровенно дурачиться в кадре. Что Морган Фриман, Алан Аркин и Майкл Кейн и делают все 96 минут Going in Style — картины о том, как красиво уйти на покой.

Going in Style / «Уйти красиво» Жанр комедия

Режиссер Зак Брафф

В ролях Морган Фриман (Уилли), Алан Аркин (Альберт), Майкл Кейн (Джо), Кристофер Ллойд (Милтон), Энн-Маргрет (Энни), Джон Ортис (Иисус), Мэтт Диллон (Хамер), Питер Серафинович (Мерфи), Джои Кинг (Бруклин) и др.

Студии New Line Cinema, Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Уилли, Альберт и Джо – пенсионеры. Их жизнь незамысловата и однообразна. Просмотр вечерних телешоу и старых фильмов, неспешные игры, проведение досуга в кругу друзей. Но в один не самый прекрасный день Джо, пришедший в банк по не очень приятному поводу, оказывается свидетелем ограбления. И чтобы поправить свое финансовое положение, он решает повторить лихой налет на местный банк, привлекая к этому безумному мероприятию своих закадычных друзей.

Бесспорно, сюжет со стариками-разбойниками избит донельзя и сказать что-то новое в этом герметичном жанре совершенно нереально. Тем более, что новый Going in Style – это на самом деле ремейк одноименного фильма 1979 г. с Джорджем Бёрнсом, Артом Карни и Ли Страсбергом. Вот только оригинальная лента была совсем не об ограблении, хотя оно там, безусловно, присутствовало, да и заканчивалась она на совершенно иной ноте.

Новый же Going in Style, кажется, собрал все существующие штампы фильмов про ограбления. Все до одного. Здесь нет интриги, нет напряжения, нет хитрых сюжетных ходов и интересных технических приемов. Это. Просто. Фильм. Об. Ограблении.

А вот с юмором получается забавно. Вроде бы и шутки все, мягко говоря, бородатые, а порой и откровенно глупые, и гэги более чем предсказуемые, но все равно смешно. Все дело в магии актеров.

Морган Фриман, Алан Аркин, Майкл Кейн, Кристофер Ллойд. Четыре «Оскара» на четверых, а уж всякие «Эмми» и прочие мелкие награды никто и не считает. Обезоруживающие улыбки и просто мегатонны харизмы. Они могут, наверное, зачитывать с экрана налоговую декларацию, это все равно будет ярко и незабываемо. Да, видеть любимых актеров, на фильмах которых ты вырос, постаревшими – невообразимо грустно. Но это жизнь, никто не может сопротивляться времени. Всем бы нам выглядеть так, как они выглядят в свои 320 на четверых. А уж Энн-Маргрет, которой исполнилось всего-то 75, в этом фильме посексуальней большинства тридцатилетних актрис.

Going in Style, в отличие от оригинального фильма, заканчивается классическим голливудским хэппи-эндом. Иначе и быть не могло – иные времена, иные нравы. Этот фильм не призван поднимать на флаг актуальные социальные вопросы, он не несет никакой сверхидеи, кроме как достаточно банальной «поменять свою жизнь можно в любом возрасте». Смотреть Going in Style стоит только из-за актеров – постаревших, но все еще чертовски симпатичных и обаятельных. Стоит ли для этого идти в кинотеатр – решать вам.