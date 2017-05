Неожиданно для всех Guardians of the Galaxy стали главным событием Marvel Cinematic Universe, задвинув на второй план Мстителей — всех разом и поодиночке. Три года назад Guardians of the Galaxy Vol. 1 показал всем, как должны выглядеть правильные фильмы по комиксам и правильные космооперы. Сегодня Guardians of the Galaxy Vol. 2 демонстрирует, каким должен быть идеальный сиквел.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 / «Стражи Галактики. Часть 2» Жанр фильм по комиксам

Режиссер Джеймс Ганн

В ролях Крис Прэтт (Питер Квилл), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель), Вин Дизель (Малыш Грут), Брэдли Купер (Ракета), Майкл Рукер (Йонду Удонта), Карен Гиллан (Небула), Пом Клементьефф (Мантис), Элизабет Дебики (Аиша), Шон Ганн (Краглин Обфонтери), Сильвестр Сталлоне (Стакар Огорд), Курт Рассел (Эго) и др.

Студии Marvel Studios, Walt Disney Studios

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Меньше всего после просмотра Guardians of the Galaxy Vol. 2 хочется ковыряться в собственных ощущениях, разбирать фильм на составляющие и пытаться понять, что же на самом деле удалось сотворить Джеймс Ганну. А хочется тут же отправиться в кассу и купить билет на еще один сеанс, чтобы спокойно насладиться картиной. Внимательно пересмотреть вступительную сцену с танцующим малышом Грутом, в этот раз сконцентрировавшись на происходящем на заднем плане мордобое. Посмаковать неспешную прогулку Йонду по кораблю в самой красивой из сцен массового убийства в истории кинематографа. Еще раз послушать «Brandy (You’re a Fine Girl)» от Looking Glass и лирическую «Father and Son» от Yusuf / Cat Stevens. Рассмотреть безумный золотой костюм Аиши и спрятавшуюся за тяжелым гримом внутри него Элизабет Дебики. Снова досидеть до конца титров и найти все шутки, спрятанные среди стандартного перечисления сотрудников, принимавших участие в создании фильма. Еще раз увидеть все пять (!) сцен после титров, в том числе безумно смешной эпизод с Грутом-подростком.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 невозможно анализировать, в этот фильм влюбляешься сразу и бесповоротно. В последний раз такое было с гениальным The Fifth Element, который, кажется, можно пересматривать бесконечно, с любой временной засечки до любой. Как и из The Fifth Element, из Guardians of the Galaxy Vol. 2 нельзя выбросить ни один из эпизодов – все они работают на общее настроение и цепляются друг за друга как элементы одной большой головоломки. Выброси фрагмент, и картина останется незавершенной.

Скажем, можно было бы обойтись и без персонажа Сильвестра Сталлоне, тем более, кто это такой и почему он так важен для вселенной Guardians of the Galaxy, поймут, наверно, лишь самые преданные фанаты оригинального комикса. Но нет, без Сталлоне финальная сцена фильма, которая гарантированно не оставит вас равнодушным, была бы уже не той. Он нужен, он – еще один фрагмент пазла.

Можно было бы сократить несколько странный анимированный рассказ Эго о тяжелых буднях небожителей, но он многое говорит об этом своеобразном персонаже. Эта кривоватая анимация тоже необходима для реализации режиссерского замысла.

Можно было бы вырезать грубоватые шутки Дракса в адрес Мантис, но без них мы бы не почувствовали того настроения, что царит в команде Стражей, где своим прощается даже откровенная невежливость и троллинг. Это тоже фрагмент общей картины.

Да, если в Guardians of the Galaxy Vol. 1 команда Стражей была лишь сборищем неудачников и изгоев, почти случайно сбившихся в команду и чудом спасших Галактику, то в Guardians of the Galaxy Vol. 2 – это уже действительно семья, которая, как известно, превыше всего. Семья, готовая простить своих блудных дочерей, глупых сыновей и слишком скрытных родителей.

Джеймс Ганн в очередной раз подложил Marvel большую свинью. Мало того, что серия Guardians of the Galaxy заткнула за пояс всех этих Iron Man, Captain America и Avengers вместе взятых, так в Vol. 2 к тому же нет ни одной связки с другими фильмами Marvel Cinematic Universe. Никаких намеков на грядущую большую драку, объединение команд и т.д. Guardians of the Galaxy — сама по себе, и знать не знает остальные фильмы Marvel. Несколько неожиданно, учитывая все старания компании построить единую киновселенную.

Единственная претензия, которую можно, наверное, предъявить картине – уменьшение внимания на отдельных персонажей, в связи с увеличением размера команды, к которой внезапно прибавилось три члена. Что ж, это вечная проблема подобных картин, см. Avengers. К чести Джеймса Ганна, ему удается раскрывать характеры персонажей и нюансы взаимоотношений между ними буквально парой штрихов и фраз.

Чисто визуально Guardians of the Galaxy Vol. 2 – это двухчасовая дискотека 80-х, со смешными прическами, миниплатьями, собственным зеркальным шаром, светящимся танцполом и жгущим напалмом диджеем. Те же сцены со стрелой, множественными подпространственными прыжками или фейерверком – стопроцентно клиповые. Яркие, сверкающие и очень трогательные.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 смотрится на одном дыхании и сразу же после просмотра требует добавки. Увы, дата выхода Guardians of the Galaxy Vol. 3 еще даже не объявлена. Учитывая текущий график релизов, случится это, скорее всего, не раньше 2020 г. Зато известно, что режиссерское кресло снова займет Джеймс Ганн, которому из автора второсортных ужастиков, обладателя «Премии Бензопила» за наибольшее число трупов в одном фильме и «Золотых малин» за сценарий и режиссуру, создателя короткометражок с порноактрисами и «Глупейшего фильма для тинейджеров», удалось внезапно стать главным режиссером Marvel. Вот это действительно чудо!

P.S. Пока Guardians of the Galaxy Vol. 2 не добрался до цифровых релизов, рекомендуем пересмотреть первый фильм, почитать оригинальные комиксы (кстати, у Ракеты и Грута есть собственные серии) или поиграть в эпизодическую адвентюру Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Только учтите, что она по оригинальным комиксам, а не по фильму.