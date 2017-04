Дату выхода в Украине картины Hidden Figures, рассказывающей о чернокожих женщинах математиках, программистах и инженерах, работавших в NASA в конце 50-х – начале 60-х гг., переносили несколько раз. Вначале с декабря 2016 г. на февраль 2017 г., затем на апрель, а после фильм и вовсе пропал с радаров. Что ж, картина уже доступна в Сети, в том числе и на Youtube, а это как раз тот фильм, который не стоит пропускать, если вы интересуетесь космическими исследованиями и историей науки.

Hidden Figures / «Скрытые фигуры» Жанр биография

Режиссер Тед Мелфи

В ролях Тараджи П. Хенсон (Кэтрин Джонсон), Октавия Спенсер (Дороти Вон), Жанель Монэ (Мэри Джексон), Кевин Костнер (Эл Харрисон), Кирстен Данст (Вивьен Митчелл), Джим Парсонс (Пол Стэффорд), Махершалалхашбаз Али (полковник Джим Джонсон), Глен Пауэлл (Джон Гленн) и др.

Студии Fox 2000 Pictures, 20th Century Fox

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Конец 50-х – начало 60-х годов прошлого века – это не только Холодная война, Карибский кризис, космическая гонка. Для США это еще и переломный этап борьбы афроамериканцев за свои права. Впрочем, в NASA сегрегация закончилась несколько раньше, чем показано в фильме Hidden Figures. И, несмотря на весь расовый и феминистский подтекст, это, как мне кажется, в первую очередь фильм об ученых, инженерах, математиках, всех тех сотнях, тысячах людей, которые сделали полеты в космос возможными.

Да, авторы ленты акцентируют внимание на фигурах чернокожих женщин, которые действительно много сделали для того, чтобы NASA стала местом равных возможностей для людей любого пола и цвета кожи, сделали в первую очередь своим примером. И эта мотивирующая составляющая очень важна для современных девочек, выбирающих свои жизненные цели. Как говорила офицер Джуди Хопс из Zootopia: «Каждый может быть кем угодно!». NASA, мастера PR, задолго до премьеры стали использовать идею фильма для собственных роликов Modern Hidden Figures о женщинах, работающих в агентстве сегодня – инженерах, исследователях, астронавтах.

Тем не менее, это фильм не только о женщинах в NASA. Он и о Казимире Чарнецки (в фильме Карл Зилински), вдохновившем Мэри Джексон пойти учиться на инженера и ставшим на долгие годы ее научным партнером. О Роберте Р. Гилруте (в фильме Эл Харрисон), директоре Space Task Group. Инженерах IBM, настраивавших первый космический компьютер. Наконец, о легендарном астронавте Джоне Гленне, с которым мы простились всего четыре месяца назад.

Хотя некоторые эпизоды фильма выглядят немного надуманными, например, тайное изучение Дороти Вон FORTRAN или требование Джона Гленна, чтобы расчеты компьютера проверила именно Кэтрин Джонсон, на сам деле они исторически верны. Другое дело, что авторы фильма для большего драматизма сместили некоторые события в жизни Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон на несколько лет, сделав весну-лето 1961 г. необычайно насыщенными. На самом деле Дороти Вон руководила группой счетчиков еще с 1949 г. Сегрегационные столовые и туалеты исчезли из NASA в 1958 г. В этом же году Мэри Джексон уже получила диплом инженера. Кэтрин Джонсон повторно вышла замуж в 1959 г. Предположим, такие изменения объяснимы логикой картины, но зачем нужно было повышать мужа главной героини, лейтенанта Джеймса Джонсона, до звания полковника? Это несколько нечестно по отношению к реальному человеку. Впрочем, все эти несоответствия вы найдете, только если заинтересуетесь темой и решите почитать о героинях фильма и показанных в нем событиях чуть подробней.

Ценность Hidden Figures, как и таких фильмов как The Imitation Game и The Theory of Everything или грядущего сериала Genius об Альберте Эйнштейне, в том, что они показывают не выдуманных, а настоящих героев. По большому счету, на месте Юрия Гагарина или Алана Шепарда после непродолжительных тренировок мог оказаться любой военный летчик. Впрочем, это нисколько не умаляет смелости первых космонавтов и астронавтов. Но так просто заменить Сергея Королева, Мстислава Келдыша, Вернера фон Брауна, скорее всего, не получилось бы. А ведь кроме гениев, стоявших у руля космических программ СССР и США, были и сотни простых инженеров и техников, без которых исторические полеты не состоялись бы. Вот они-то и есть настоящие герои космической гонки, этот фильм о них. Тех самых скрытых фигурах, которые заслуживают нашего огромного уважения. И среди них — три чернокожие женщины, пробившие путь в чисто мужской мир для других девушек, решивших связать свою жизнь с наукой.

И пусть Hidden Figures не взял ни одного «Оскара», на которые был номинирован. Пусть временами сценаристы путают даты. Пусть в некоторых эпизодах картина получилась слишком уж приторной и показушной. Это все равно отличный фильм с очень правильным посылом. Фильм об очень интересном времени и интересных событиях. Настоятельно рекомендуем его всем, кто болен космосом.

P.S. А еще здесь отличный актерский состав, очень сочная картинка и потрясающе красивые платья и автомобили 60-х годов.