HoloLens: смешанная реальность по версии Microsoft

В то время как виртуальная реальность постепенно прокладывает себе дорогу в жизнь (VR-шлемы вроде HTC Vive и Oculus Rift, не говоря уже о сотнях различных вариаций Google Cardboard, продаются достаточно давно и уже успели собрать свою группу энтузиастов), дополненная и смешанная реальности все еще остаются скорее в стадии экспериментов. Google Glass был закрыт 2 года назад, а другие подобные проекты по большей части все еще «варятся в собственном соку» и за пределами своей ниши практически неизвестны — в итоге, например, самым громким проектом, использующим смешанную реальность, стала… игра Pokémon Go.

На этом фоне Microsoft HoloLens – коммерческий продукт, доступный любому покупателю (готовому выложить за него немаленькую сумму) — выглядит особенно необычно. Поэтому, когда мне представилась возможность лично потрогать «голографическую Windows 10», я ей с готовностью воспользовался.

HoloLens существует в двух версиях — более дорогой Commercial Suite, ориентированный на конечных потребителей, и предназначенный для разработчиков Development Edition, который стоит почти вдвое дешевле ($3000 против $5000). В мои руки попала вторая версия (которая, впрочем, ни по характеристикам, ни по внешнему виду от первой ничем не отличается).

Пожалуй, сразу стоит прояснить ситуацию с терминологией, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы. «Дополненная реальность» — это технология, в которой поверх изображения реального мира накладывается слой с дополнительной информацией, никак не привязанной к реальным объектам. «Смешанная реальность» — технология, добавляющая в изображение реального мира виртуальные предметы, которые по мере сил и возможностей технологии взаимодействуют с окружающей действительностью. Таким образом, смартфон, снимающий на камеру вашу комнату и добавляющий на стол рядом с монитором виртуального котенка (которого вы можете обойти вокруг и рассмотреть со всех сторон), демонстрирует «смешанную» реальность. А концептуальное лобовое стекло автомобиля, на котором водитель видит текущую скорость, карту и температуру асфальта — показывает реальность «дополненную». И в Microsoft HoloLens используется именно смешанная реальность — этим они отличаются от Google Glass, которые являлись очками дополненной реальности.

В отличие от все тех же Google Glass, которые были максимально тонкими, легкими и действительно выглядели как хайтековские очки, Microsoft HoloLens скорее напоминает компактный VR-шлем. Это такой себе обруч, надевающийся на голову и фиксирующийся на ней сверху небольшим ремешком, а передняя часть с дисплеями и прочей начинкой прикрыта полупрозрачным пластиком, из-за чего она начинает выглядеть как фрагмент какого-нибудь мотоциклетного шлема. Конструкция не очень легкая (почти 600 г), сидит достаточно комфортно благодаря мягким подкладкам на внутренней поверхности, однако настроить HoloLens под свою голову — задача не одной-двух секунд. Для обычных очков внутри места мало — компактные модели поместятся, хотя и с трудом, но более крупные или «размашистые» очки в HoloLens, скорее всего, не влезут. Естественно, такую конструкцию не получится носить на постоянной основе — довольно серьезные, как для носимой электроники, габариты и масса заставляют снимать очки сразу после окончания сеанса работы.

Впрочем, у таких размеров есть одно простое оправдание: Microsoft HoloLens полностью самодостаточны и не требуют подключения к компьютеру. По сути, они сами и являются компьютером, работающим на базе Windows 10 IoT, а внутри, кроме CPU/GPU от Intel, находится также HPU (Holographic Processing Unit) собственной разработки, предназначенный для обработки данных с сенсоров («оцифровывание» окружающего пространства, распознавание жестов и т.д.). Плюс 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти, на которую устанавливаются приложения из местного Windows Store. Очки полностью беспроводные, от аккумулятора работают, по разным данным, от «три часа под тяжелой нагрузкой» (официальная информация Microsoft) и до «5 часов в обычном режиме» (слова владельца HoloLens). Заряжаются они через micro-USB, при этом остаются полностью работоспособными — разве что превращаются в «проводные».

В отличие от VR-шлемов, где вам показывают изображение на экранах, расположенных прямо перед вашим носом, в Microsoft HoloLens вы смотрите на реальный мир своими глазами сквозь два прозрачных стекла, на которые выводится голографическое изображение. Так что никакой тошноты или головокружения, связанных с недостаточно качественной прорисовкой мира или несоответствием того, что видят глаза, с тем, что ощущает тело (обычное дело для VR), здесь нет и близко. Но есть у такого решения и недостаток — объекты из смешанной реальности видны не во всей области зрения, а только в сравнительно небольшом прямоугольнике посередине (в зависимости от расстояния от глаз до линз он может быть больше или меньше, ощущается примерно как 60-дюймовый экран с расстояния в пару-тройку метров). Поначалу это довольно сильно смущает — когда посреди обычного мира появляется такое себе пятно, выхватывающее из ниоткуда невидимые предметы, однако довольно быстро привыкаешь, и при взаимодействии с виртуальными объектами зрение становится «туннельным» — ты полностью сосредотачиваешься на том, что происходит по центру, не обращая внимания на находящееся на периферии. Еще одно неудобство конструкции — перекрытие обзора сверху, что заставляет довольно сильно задирать голову, если нужно посмотреть наверх. Виртуальные объекты («голограммы») выглядят достаточно материальными — изображение насыщенное, с яркими цветами, непрозрачные предметы действительно непрозрачны, так что ощущения, что ты смотришь на обычный мир сквозь полупрозрачный экран, не возникает.

HoloLens оснащены пятью камерами (две пары обычных над глазами и одна — камера глубины — по центру), сканирующих пространство, и на основании этих данных очки строят трехмерную модель окружающей вас обстановки. В ней можно свободно ходить и расставлять виртуальные объекты на реальные столы, вешать окна приложений на стены и т.д. Таким образом, HoloLens для отслеживания положения в пространстве не использует внешние датчики, а значит, пользователь не ограничен небольшой зоной, в которой эти самые датчики работают. Более того, благодаря привязке к местности по GPS вы можете «обустроить» свое виртуальное место, уехать с очками в другой город, потом вернуться обратно — и найти все предметы на своих местах.

Управлять смешанной реальностью можно рукой (захватывая пальцами объекты), но долго так не «подирижируешь» — через несколько минут рука начинает банально уставать. Поэтому для более простого управления используется миниатюрная гироскопическая мышь с одной-единственной кнопкой («кликер»), подключаемая по Bluetooth (точно так же можно подключить и обычную беспроводную клавиатуру, если не хочется набирать текст, тыкая пальцем в виртуальную). Единственное, что нельзя сделать с помощью кликера — вызвать основное меню; для этого необходимо «внести» в поле зрения камер кулак и раскрыть ладонь (жест, отдаленно напоминающий раскрытие цветка) — после этого по центру появится квадрат, наполненный плитками приложений. Он выводится поверх всего изображения, поэтому, в отличие от остальных объектов, главное меню висит в воздухе и медленно «дрейфует» вслед за поворотом головы. Ну и, поскольку в качестве операционной системы в HoloLens используется Windows 10, очки поддерживают голосовое управление через виртуальную помощницу Кортану.

Управление, честно говоря, не очень напоминает Minority Report, и жесты руками (может, с непривычки) у меня получались через раз — гораздо проще было проделывать все операции с помощью мыши-кликера (в центре взгляда находится точка, которую нужно направить на требуемый элемент и нажать кнопку-подтверждение). У кликера отслеживается изменение положения в пространстве, поэтому для скроллирования страницы в браузере или растягивания окна достаточно зажать его кнопку и переместить его вверх/вниз или в сторону.

Для быстрой демонстрации возможностей HoloLens обычно используются различные игрушки вроде хомяка в колесе или окна приложений (браузер, видеоплеер, диаграммы и т.д.), прикрепляемые к стенам. В очки встроены миниатюрные динамики (находятся в оранжевых полосках в нижней части «дуги»), и издаваемые виртуальными объектами звуки прекрасно позиционируются и меняют свое положение при вашем перемещении в пространстве.

Вместо итогов

При быстром знакомстве Microsoft HoloLens производит впечатление просто интересного и необычного гаджета для игр со смешанной реальностью (стоимостью в несколько тысяч долларов) — кроме самых базовых демо, в Store можно найти различные развлекательные приложения и игры вроде Young Conker (похождения сумасшедшей белки), Galaxy Explorer (трехмерная модель галактики), Holo Measure (инструмент для измерения расстояний, площадей и объемов у предметов в реальном мире) и т.п. Другими словами, как минимум на данный момент для обычного домашнего пользователя покупка Microsoft HoloLens не представляет особого смысла — даже если бы он стоил в несколько раз дешевле. Однако в бизнесе или образовании для него уже сейчас можно найти практическое применение, и здесь уже все ограничено лишь фантазией клиента. Дизайн интерьера нового дома, прогулка по виртуальному автосалону (к слову, Volvo уже сотрудничает с Microsoft в этом плане), изучение студентами строения человеческого тела, прототипирование новых устройств и т.д. — причем со снижением стоимости и улучшением технологии (в первую очередь — уменьшение размеров очков и увеличение угла обзора) сфера применения у HoloLens будет только расширяться.