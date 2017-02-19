Holy Potatoes! We’re in Space?!: смеяться после слова «лопата»

Holy Potatoes! We’re in Space?! – это непрямой сиквел юмористического симулятора оружейного магазина Holy Potatoes! A Weapon Shop?!. А еще это пародийная версия FTL: Faster Than Light, в которой авторы пытаются обыграть сюжеты популярных фантастических сериалов и фильмов.

Holy Potatoes! We’re in Space?! Жанр RPG/adventure

Платформы Windows, macOS

Разработчики Daylight Studios

Издатель Daedalic Entertainment

Сайты day-lightstudios.com, Steam

Мир серии Holy Potatoes!, мягко говоря, необычный. Вместо людей он населен разумными овощами, фруктами и другими продуктами питания. Главные герои игры, сестры Кэсси и Фэй, вообще картошки, которые отправляются на поиски своего дедушки (тоже, что характерно, картошки) Джиджи, находящегося в плену у злобной федерации Затмение. Хотя, как отправляются, Кэсси и Фэй бегут от Затмения, попутно помогая жителям различных планетных систем решать их проблемы и пытаясь отыскать хоть какие-то следы дедушки.

В распоряжении девушек-картошек старенький звездолет. Его нужно вооружить, улучшить, населить членами команды. Для этого необходимы средства, а значит, придется исследовать окружающие планеты в поисках ресурсов, сражаться с противниками, зарабатывать деньги, попадать в случайные передряги, создавать новые образцы оружия, изучать навыки и т.д. Войска Затмения поджимают, так что количество ходов в пределах одной системы ограничено.

По описанию можно подумать, что перед нами практически полный клон FTL: Faster Than Light, но, к сожалению, это не так. Вместо разнообразных, непредсказуемых, безумных сражений оригинала в Holy Potatoes! We’re in Space?! мы деремся с противниками в стиле какого-то «Бойцовского клуба» – пошагово, монотонно, однообразно, скучно и слишком просто. Прикрываем щитами корпус или одно из орудий, всего их может быть четыре, время от времени используем спецспособность капитана. Повторить сто, двести, триста, пятьсот раз, до полного умопомрачения.

Основная фишка здесь в сочетании орудий, которые отличаются не только базовыми характеристиками, но и типом повреждений и дополнительными эффектами, накладываемыми на противника или на свой корабль и оружие. Пушки нужно строить прямо на корабле, так что придется развивать технический отсек и прокачивать персонажа механика. Типов вооружения и его вариаций действительно много, вот только это разнообразие все равно никак не влияет на монотонный и скучный процесс исследования планет. Гринд ради гринда.

Ситуацию мог бы спасти юмор, но он в Holy Potatoes! весьма специфический. Кажется, вся фантазия авторов ушла на коверканье фамилий героев фантастических фильмов и актеров, их исполнявших. Первые пару раз такое кривляние кажется забавным, на десятый — уже нет. Ну как можно играть в игру, в которой героев зовут Жорж Слюни, Шалотт Йоханнсон, Майкл Клубни, Бенни Камамберч, Барби-Кью, Доктор Что и т.д.? Или стрелять из оружия под названием Нестабильный Коровайзер, Вдохновенный Шандарах, Яростный Мыльный Спрей, Потрясающий Попрыдрон, Нормальный Сглазер и т.д.? Смешно? Да, это очень похоже на имена и названия экипировки из карточного «Манчкина», но в настольной игре такой стеб выглядел уместно, потому как предполагал участие живых игроков и постоянное подтрунивание друг над другом. В однопользовательской игре схожие вроде бы шутки оказываются совершенно не смешными, а скорей глупыми.

Искать в Holy Potatoes! We’re in Space?! отсылки к сказкам, страшными историям, фильмам и сериалам на деле тоже не так уж весело. Они слишком уж очевидны, да и графический стиль и якобы смешные тексты диалогов не добавляют процессу глубины, скорей лишь опошляют его.

Holy Potatoes! A Weapon Shop?! неожиданно для авторов стал хитом, и они явно хотели закрепить успех с помощью Holy Potatoes! We’re in Space?! Увы, новый FTL: Faster Than Light у них не получился, местные шутки выглядят слишком натужными и детскими одновременно, а геймплей же на поверку оказался на редкость скучным и однообразным. Если вы ищете что-то похожее на FTL, посмотрите лучше в сторону Space Rogue, Halcyon 6 Starbase Commander или Convoy.

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