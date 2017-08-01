Обзор планшета Huawei MediaPad T3 10

Увеличение дисплеев смартфонов серьезно задело рынок планшетов. Тем не менее, производители пока не отказываются от попыток вдохнуть вторую жизнь в эти устройства и все еще работают над новыми гаджетами. Так и компания Huawei продолжает работать над новыми моделями. Совсем недавно на украинском рынке появились новые планшеты производителя, которые уже доступны на полках магазинов. В нашу редакцию попал самый большой представитель линейки – Huawei MediaPad T3 10. О нем мы сегодня и поговорим.

Комплектация и первые впечатления

Планшет попадет к покупателю в небольшой коробке со стандартным наполнением: сам гаджет, маленькое зарядное устройство со съемным кабелем, сопроводительная документация и скрепка для извлечения лотка SIM-карты и карты памяти. Нам же еще достался фирменный чехол-подставка с пластиковой основой и обложкой из искусственной кожи.

Забегая наперед, у планшета есть две комбинации памяти: 2/16 и 3/32 ГБ. У нас на тесте побывала младшая версия, в которой из 16 ГБ емкости накопителя была доступна только половина. Конечно, можно и карту памяти докупить, но некоторые игры и приложения все равно устанавливаются только во встроенное хранилище и могут быстро его заполнить. Так что на это стоит обратить внимание в первую очередь – 16 ГБ памяти для планшета очень мало.

Дизайн и удобство использования

Покупая недорогой планшет пару лет назад, пользователь должен был мириться с недостаточно хорошей сборкой, пластиковым корпусом и довольно большими размерами устройства, не говоря о других проблемах. Сейчас же все поменялось. 10-дюймовый Huawei MediaPad получил алюминиевую заднюю крышку (с пластиковыми вставками для антенн) и стекло спереди. Собрано все уверенно, без намеков на недочеты. И не сказал бы, что гаджет выглядит большим: 229,8×159,8×7,95 мм, вес — 460 грамм. Это практически тоже самое, что и iPad, только немного меньше.

Цвет устройства придется выбирать между темно-серым (Space Gray) с черной рамкой вокруг дисплея и золотистым (Luxurious Gold) с белой рамкой. При этом на лицевой панели нет обилия датчиков и соответствующих прорезей для них. Это, конечно, не красит практичную сторону вопроса, но зато выглядит аккуратно. Во внешности устройства каких-либо дизайнерских «фишек» нет, опознать производителя можно разве что по логотипам спереди и сзади.

Органы управления раскиданы по бокам. Все кнопки (включения и регулировки громкости) находятся на правой грани, а разъемы (3.5 Jack для гарнитуры, microUSB и лоток Sim- и карты памяти) поместили на левый бок. Сверху есть маленькая прорезь для микрофона, снизу – один динамик. Пожаловаться можно только на то, что в зависимости от ситуации, динамик может закрываться, а так как кнопки расположены довольно близко, иногда по ним можно не попадать. Еще я случайно задевал кнопку включения, когда только начал пользоваться гаджетом. Но это все вопросы привычки.

Каких-то глобальных отличий от большинства «таблеток» у Huawei MediaPad нет. Это все такой же планшет, как практически любой другой. Что явно сразу стоит докупить, это чехол или какую-либо подставку, что сильно облегчает использование. В остальном, в повседневной эксплуатации эта модель вряд ли чем-то удивит или сильно разочарует.

Дисплей

Диагональ экрана в Huawei MediaPad составляет 9.6 дюйма. Для такого довольно крупного устройства HD-разрешение (1280×800) дисплея выглядит маловатым, ведь плотность пикселей на уровне 157 ppi уже не сильно котируют в мобильных гаджетах. Субъективно, если не присматриваться, то зернистость не так и заметна. Но, естественно, «точки» вполне можно рассмотреть, шрифты сложно назвать гладкими и так далее. Но не стоит забывать, что мы имеем дело с недорогим устройством и на многих деталях тут сэкономили. Да и у конкурентов с таким ценником не так часто попадаются Full HD-панели.

Под стеклом установлена IPS-матрица. Откалибрована она неидеально, но и сложно сказать, что плохо. Картинка выглядит совсем немного теплее нужного, но при желании это можно подправить в настройках. Глобально, как для дисплея недорогого планшета, этот выглядит вполне приемлемо, но разрешения хотелось бы немного больше. Зато нет проблем с углами обзора, что не может не радовать. При работе с устройством негативных ощущений от изображения совсем не было.

Максимальной яркости (производитель заявляет 300 cd/m²) для солнечной террасы, конечно, будет маловато, но для помещения будет достаточно. Датчика освещения нет, так что к «шторке» придется обращаться частенько. Настроек для экрана не много, но подправить оттенки все же можно. Дополнительно есть «вечерний» режим, который подавляет холодные оттенки и меньше напрягает зрение перед сном.

Звук

В планшете установлен один динамик. Он размещен на грани под дисплеем. Не самое лучшее расположение, конечно. Звучит он тоже не лучшим образом, совершенно забыв про нижние частоты. Тем не менее, если под рукой нет ничего лучше, то для сопровождения любимого шоу или фильма на кухне здешнего звука будет достаточно.

Для прослушивания музыки придется воспользоваться наушниками. Так же гарнитура пригодится и для разговоров.

Аппаратная платформа и ПО

Как вы наверняка успели предположить, недорогой планшет не располагает топовыми комплектующими. Внутри нашего сегодняшнего испытуемого установлен четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 c видео Adreno 308. На сайте производителя указаны две конфигурации памяти – 2/16 и 3/32 ГБ – но в украинских магазинах пока есть только «младшие» версии. Тут же есть и слот для расширения памяти картами microSD. Для связи есть двухдиапазонный Wi-Fi (правда, N) и LTE-модуль.

Если замерять производительность флагманских устройств особого смысла нет, то с бюджетными гаджетами все же стоит запустить парочку тестов. Мощности у MediaPad 3T не так и много. Тем не менее, для базовой работы этого достаточно. Если не говорить про игры (где заметны проседания графики), то работа с устройство вполне удовлетворительна. Для развлечений (фильмов, легких игр) и социальных сетей такого устройства хватит. Естественно, офис, заметки, календари и прочее тоже вполне шустро работают. Но на большее расчитывать не стоит, ведь мощности не так и много, а память (как оперативная, так и накопитель) довольно быстро заполнится.

Прямо из коробки в устройстве установлен Android 7.0. Без фирменной оболочки EMUI (5.1), естественно, не обошлось. Но на первый взгляд все выглядит довольно обычно и просто. В EMUI по умолчанию все приложения располагаются сразу на рабочих столах, как в iOS, но вернуть привычное меню со всеми приложениями можно через настройки. В любом случае, при желании можно и воспользоваться любым другим лаунчером. В стандартном же есть и несколько дополнительных настроек интерфейса (изменение сетки иконок, стиля перелистывания рабочих столов и прочее), перерисованы основные приложения и есть несколько предустановленных (офис, Booking, Opera и прочее).

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4800 мА·ч. На сайте продукта есть упоминание о том, что планшет протянет весь день. На практике все немного не так. В тесте автономности PCMark гаджет отработал немного более 6 часов. На практике, посмотрев два фильма по два часа каждый, при этом уровни подсветки и громкости выставлены на половину, планшет потеряет 50% заряда.

Быстрой зарядки в бюджетном устройстве пока нет. От комплектного адаптера аккумулятор будет восстанавливаться около четырех часов.

Камеры

В планшетах камеры всегда довольно номинальны, если мы не говорим о флагманских образцах. В недорогих представителях обычно далеко не лучшие сенсоры, где фронтальный заточен исключительно на видеосвязь (а не красивые сэлфи), а основной служит сканером QR-кодов и разных бумажек. Так, в нашем MediaPad установлены фронтальный сенсор с разрешением 2 МП, и основной – 5.

Как видно по паре тестовых снимков, камеры потребуют хорошего освещения и это будет ключевым фактором. В обратном случае на снимках появляются артефакты и делиться таким фото в социальных сетях вряд ли захочется. Цвета все равно будут передаваться неправильно, независимо от количества света. В любом случае, в большинстве современных смартфонов камеры явно будут получше, да и скорее всего ими будет куда удобнее воспользоваться, чем снимать планшетом.

Но если все же дойдет до того, что нужно будет сделать снимок именно планшетной камерой, приложение запустится быстро, а его интерфейс простой и интуитивный. Доступных настроек минимум, подбирать параметры камера будет самостоятельно. И тем не менее, ожидать от нее хороших кадров не стоит.