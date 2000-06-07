Huawei P10 Plus для мобильной фотографии

Мобильная фотография — это стремительно развивающийся и закономерно модный тренд. Ведь смартфон стал самым доступным и простым приспособлением не только для «фактографии», но и инструментом для реализации творческих замыслов. Камеры в современных флагманах часто выдают качественный результат даже в сложных условиях съемки, вытесняя тем самым компактные цифровые фотоаппараты с рынка. Занимаясь фотографией и видео больше 10 лет, мне всегда было интересно следить за прогрессом в камерах телефонов и смартфонов. И так как снимки Huawei P10 Plus из опыта использования у нас на сайте меня чем-то даже удивили, то появилось желание детальнее посмотреть на его систему из двух камер. Вот что из этого получилось.

Оснащение

Главное отличие Huawei P10 Plus от конкурентов заключается в системе из двух камер с линзами Leica SUMMILUX-H 1:1.8/27 ASPH. 20 Мп монохромный модуль отвечает за детализацию и широкий динамический диапазон, а второй 12 Мп — за информацию о цвете.

Из маркировки понятно, что эквивалентное фокусное расстояние — 27 мм, а светосила — f/1.8. Чтобы убрать нежелательный эффект сферической аберрации, который присущ широкоугольным объективам, разработчики применили асферические линзы. Они специально выполнены с отклонениями от сферы — это позволяет делать изображение более резким и контрастным по всему полю кадра, без оптических искажений.

Комплекс оснащается оптической стабилизацией и продвинутым гибридным автофокусом 4 в 1 (PDAF + CAF + Laser + Depth Auto Focus). Работу основных камер поддерживает светодиодная вспышка с диодами различной тональности, которые призваны снизить искажение цветов и сделать картинку более реалистичной. Она может служить как постоянным, так и импульсным источником света.

Во фронтальной камере использован 8 Мп сенсор и автофокусный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и значением диафрагмы f/1.9.

Интерфейс и настройки

Интерфейс камеры в Huawei P10 Plus схож с таковым у фотоаппаратов Leica (прослеживаются общие черты в стилистике шрифтов и иконок). Основную площадь дисплея занимает видоискатель. В верхней части дисплея, или слева, если смартфон находится в горизонтальной ориентации, расположилась панель с основными режимами съемки: смена камеры, насыщенность цветов, пленочные стили, портрет, имитация малой глубины резкости, настройка вспышки.

Наиболее востребованный режим, среди этого перечня — портретный. С помощью светосильной оптики камер Leica получаются качественные снимки с красивым эффектом боке. Технология регулировки глубины резкости делает фотографии более привлекательными. Глазам уделяется особое внимание благодаря оптической технологии, которая помогает подчеркнуть их натуральность. После захода в режим портретной съемки появляются две иконки с настройками, которые отвечают за выразительность эффекта. Современные возможности, которые предлагает HUAWEI P10 Plus меняют взгляд на портретную съемку смартфоном. Главное не перегнуть палку и использовать программные алгоритмы с умом, чтобы снимок смотрелся естественно.

Функция имитации управления диафрагмой позволяет выставлять минимальное значение диафрагмы на f/0.95. Малая глубина резкости достигается программной обработкой и делает это HUAWEI P10 Plus аккуратно. Смартфон желательно держать ровно в процессе кадрирования. Иначе, при нечеткой фиксации маска с размытием может немного сместиться, что приведет к размытию края объекта съемки. Характер боке конечно же не такого качества, как у оптических систем, но весьма неплох, как для софтверных алгоритмов.

Кроме этого, снимки сделанные в этом режиме имеют функцию «пост фокус», которая позволит выбрать область фокусировки уже после съемки.

В нижней части дисплея, или справа, если смартфон находится в горизонтальном положении, находятся: кнопка спуска камеры, переключатель режимов фото/видео и окошко галереи. За ними спрятана дополнительная панель PRO с ручными настройками основных параметров фотосъемки: баланса белого, типа фокусировки, экспокоррекции, выдержки, ISO и типа экспозамера.

При выборе параметра отображается шкала при помощи которой можно изменить значения. В PRO режиме доступна опция сохранения фотографий в формат RAW и JPEG. Если вы занимаетесь обработкой снимков, то не стоит недооценивать такую возможность. Ниже пример спасенного кадра, который был недоэкспонирован на пару ступеней.

Уже привычно, жестом растягивания изображения в видоискателе, вызывается шкала увеличения. Эту функцию, для удобства, можно назначить на клавишу громкости.

При съёмке с гибридным зумом камера неплохо отрабатывает, и результаты радуют высоким качеством. Алгоритмы настолько хорошо отрабатывают, что даже выходя за рамки двукратного увеличения, результат мягко говоря удивляет.

Фотографии сделанные со штатива, мало того, что не теряют в детализации, но и выглядят более качественно, чем если бы вы использовали программное увеличение 20 Мп снимка в фоторедакторе.

Агрессивность обработки проявляется в виде светлых ореолов на контрастных границах, но это заметно только при сильном увеличении объекта, в процессе исследования снимка.

Свайп от правой кромки дисплея вызывает многочисленные опции настроек. Панель разбита на два блока: основные и настройки съемки. В конце списка есть кнопка для сброса, она пригодится если накрутили лишнего и нет времени разбираться поиском проблемы.

Свайп от левой кромки открывает панель с дополнительными режимами съемки: «Фото», «Монохром», «Видео», «HDR», «Панорама», «Ночная съемка», «Свет», «Отрезок времени», «Замедление», «Водяной знак», «Аудиозаметка», «Сканирование» и опция для загрузки дополнительных модулей. Иконки можно перемещать и выстраивать в удобном для себя порядке.

Остановимся немного подробней на режимах прямо касающихся фото и видеосъемки.

Дополнительные режимы

В режиме «Фото», по умолчанию, камера автоматически подбирает параметры экспозиции и цвета. Он подойдет в большинстве случаев, особенно в ситуациях когда нет времени настраивать камеру. Незаменим для тех, кто привык к упрощенной схеме — вынул и снял. Система фокусировки срабатывает мгновенно, а результат в условиях дневного освещения порадовал высоким уровнем прорисовки изображения и точной цветопередачей.

Если сравнивать детали в 20 Мп и 12 Мп снимках, то разницу можно заметить лишь после увеличения, при прямом сравнении. Прирост не очень значительный, поэтому для тех, кому он не важен — советую оставить настройки разрешения по умолчанию и снимать в разрешении 12 Мп. В таком случае будет возможность использовать зум для приближения объектов съемки.

Режим «Монохром» позволяет создавать черно-белые снимки монохромным модулем. Любители фотографии по достоинству оценят возможности сенсора, динамический диапазон порадует.

В режиме «Видео» смартфон отлично снимает в разрешении 4К. Формат Full HD неплох, но после более высокого разрешения возвращаться к нему охота пропадает.

Кодирование видеопотока в максимальном разрешении происходит при помощи нового стандарта H.265 (High Efficiency Video Coding), с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с широко распространенным H.264/MPEG-4 AVC. На практике — это небольших размеров файл с отличным качеством.

Регулировка экспозиции происходит в автоматическом режиме, но срабатывает она корректно. Для изменений вручную доступны опции баланса белого, настройки фокуса и экспозамера. Стабилизация изображения при съемке видео отрабатывает хуже чем у конкурентов. Это лучше чем ничего, но поработать Huawei над этим упущением стоит.

К видеовозможностям можно отнести режимы «Отрезок времени» и «Замедление». В первом случае при воспроизведении снятых видео движение объектов съемки ускоряется, во втором замедляется.

Режим «HDR» не портит снимки агрессивным алгоритмом обработки и будет уместен в некоторых случаях. Но если над кадром будет время повозиться, то все же лучше использовать ручные настройки и поработать с диапазоном яркости сцены уже на постобработке.

Режим «Панорамная» съемка отрабатывает корректно, склейка получается ровной и незаметной даже при съемке с рук. Но для более предсказуемого результата желательно использовать штатив.

Перейдем к нестандартным возможностям камер, творческому человеку тут есть где разгуляться.

Режим «Ночная съемка» позволяет сделать хорошие фотографии в условиях низкой освещенности, без выраженного цифрового шума. Алгоритм обработки аккуратно использует минимальное значение ISO, компенсируя экспозицию очень длинными выдержками, поэтому без штатива тут не обойтись. Для желающих поэкспериментировать, предусмотрели ручные настройки для экспонирования. К сожалению, разработчики не предоставили возможность использовать таймер для кнопки спуска. Ведь небольшая вибрация смартфона после тапа по корпусу может испортить кадр, да и сделать снимок со своим присутствием не получится.

Качество фотографий удивит даже опытного пользователя, а те кто не держал в своих руках что-то из современных флагманов — и вовсе будут шокированы. Алгоритм обработки конечно же не идеален, если присмотреться, то можно обнаружить артефакты шумоподавления, но это можно считать придиркой. Для скептиков стоит отметить, что ниже расположенные снимки создавались действительно ночью, а не в вечернее время.

В очередном творческом режиме «Свет», есть четыре формата съемки в режиме длинной экспозиции: свет фонарей, световое граффити, вода и звезды.

Наиболее интересные и часто используемые первые два. Благодаря возможностям светосильных линз можно добиться интересных результатов.

Камеры работают в автоматическом режиме, поэтому в сложных световых сценах могут ошибаться с балансом белого. Для тех, кто желает добиться предсказуемого результата, всегда есть возможность выйти за рамки режима и использовать ручные настройки, но стоит учесть, что для экспериментов с выдержкой понадобится дополнительное время.

Немного о фронтальной камере. 8 Мп модуль неплохо справляется со своей задачей, качество селфи в хороших условиях порадует. Здесь также, как и у более продвинутых моделей доступен режим с портретными улучшениями. Неплохо было бы иметь возможность корректировать экспозицию камеры, а то автомат в сложных условиях не всегда справляется.

Итоги

По итогам этого теста можно отметить, что двухмодульная система камер обеспечивает высокое качество съемки, а программное обеспечение — солидный выбором режимов, которые настраивают на творческий лад. Даже несмотря на ряд нюансов Huawei P10 Plus отлично подходит для мобильной фотографии и вполне может заменить компактную камеру в путешествии. А если взять с собой в дорогу портативный штатив, то и вовсе можно поиграться с творческими режимами.