Huawei P10 Plus и iPhone 7 Plus: сравниваем смартфоны с двумя камерами

Сегодня в продаже сложно найти два более похожих смартфона, чем Huawei P10 Plus и iPhone 7 Plus. Обе модели имеют схожий дизайн, металлический корпус, одинаковую диагональ дисплея и две камеры. Но в то же время они работают на разных платформах с разными операционными системами и в целом представляют две разные экосистемы. Мы решили сравнить, как Huawei P10 Plus и iPhone 7 Plus справляются с разными задачами и помочь определиться тем, кто, возможно, выбирает между этими смартфонами.

Внешний вид, удобство использования и качество сборки

Huawei P10 Plus и iPhone 7 Plus сделаны в уже ставшем классическим дизайне сенсорных смартфонов. Они ничем примечательным не выделяются, но выглядят в меру строго и в целом симпатично.

При этом в чёрном цвете смартфоны выглядят практически как модели одной линейки. Этому способствует похожая форма корпуса, одинаковая диагональ дисплея и расположение сенсорной кнопки со сканером отпечатков пальцев. Тем не менее, с лицевой панели Huawei P10 Plus выглядит современнее, у него тоньше рамки по бокам экрана, да и сами размеры меньше, чем у iPhone 7 Plus. Не в последнюю очередь благодаря этому пользоваться P10 Plus удобнее, проще дотягиваться до верхней части дисплея.

В целом же, комфортное использование обоих смартфонов зависит от того, насколько у пользователя длинные пальцы. Как по мне, то управление одинаково удобное, как в iPhone 7 Plus, так и в P10 Plus. В последнем ещё раз хочется многозадачную сенсорную кнопку, на которую вынесены все три стандартных действия для навигации по интерфейсу Android.

Что касается материалов корпуса, то оба смартфона металлические с защитным стеклом на всю фронтальную панель, которое слегка закругляется к граням. Тем не менее, тыльная сторона у Huawei P10 Plus реализована лучше. При меньшей толщине блок камер не выпирает, и более органично вписывается в дизайн устройства. Но важно отметить, что в P10 Plus камеры прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 5, а в iPhone 7 Plus сапфировое, и последнее лучше противостоит появлению царапин.

Качество сборки смартфонов находится на высоком уровне, все детали плотно подогнаны, корпуса ощущаются монолитными. Единственная претензия к iPhone 7 Plus — слишком мягкий ход кнопки включения и клавиш регулировки громкости, иногда даже не ощущаешь, что их нажал. В P10 Plus механические кнопки реализованы лучше, с ними приятнее работать.

В целом обе модели не могут похвастаться выдающимся дизайном, но он от этого не становится менее практичным. Схожесть с iPhone 7 Plus в первую очередь играет на руку P10 Plus, но Huawei не помешало бы добавить аппарату чуть больше индивидуальности.

Дисплей

В iPhone 7 Plus установлен 5,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920х1080 точек. Главной его особенностью является поддержка цветового пространства DCI-P3, используемого в цифровых кинотеатрах. В Huawei P10 Plus используется IPS экран такой же диагонали, но у него более высокое разрешение- 2560х1440 точек.

Заводская калибровка обоих дисплеев выполнена на хорошем уровне. В iPhone 7 Plus она практически эталонная, а в P10 Plus можно посетовать разве что на «холодную» цветопередачу, которая используется по-умолчанию.

iPhone 7 Plus:

Huawei P10 Plus:

У iPhone 7 Plus традиционно нет настроек цветопередачи, можно разве что включить фильтр синего цвета, а Huawei P10 Plus, как это часто бывает в Android-смартфонах, цветовую температуру можно регулировать на своё усмотрение.

При прямом сравнении дисплей P10 Plus выглядит более красочным, в этом он напоминает Super AMOLED экраны, но более высокое разрешение в нём не даёт особых преимуществ перед iPhone 7 Plus. Изображение на последнем также не страдает зернистостью, а мелкие шрифты читаются без проблем.

Платформа и скорость работы

В нашем тесте мы использовали топовый iPhone 7 Plus с накопителем на 256 ГБ и Huawei P10 Plus в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Apple iPhone 7 Plus 256GB (Black) от 25 090 грн сравнить цены HUAWEI P10 Plus 128GB Black от 17 850 грн сравнить цены Тип Смартфон Смартфон Предустановленная ОС Apple iOS Android 7.0 + EMUI 5.1 Оперативная память, ГБ 3 6 Встроенная память, ГБ 256 128 Слот расширения — microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Nano-SIM Количество SIM-карт 1 2 (или 1 SIM + карта памяти) Процессор Apple A10 Fusion Kirin 960 CPU Количество ядер 4 8 Аккумуляторная батарея Li-Ion 3750 mAh (TYP) (несъемная) с технологией быстрой зарядки SuperCharge Время работы (данные производителя) до 21 часов разговора (3G), до 13 часов интернет-серфинга (3G), до 15 часов серфинга (Wi-Fi), до 50 часов воспроизведения музыки, до 16 дней в режиме ожидания — Диагональ, дюймы 5,5 5,5 Разрешение 1920х1080 2560х1440 Тип матрицы IPS IPS PPI 401 540 Датчик регулировки яркости + + Другое расширенная цветовая гамма (P3), поддержка 3D Touch 16M цветов Основная камера, Мп 12 (f/1.8) + 12 (f/2.8) 20 + 12 (F1.8) Видеосъемка + (4K 30fps, 1080p 120fps, 720p 240 fps) 4K Вспышка + двойная Фронтальная камера, Мп 7 8 (F1.9) Высокоскоростная передача данных FDD-LTE/TD-LTE/TD-SCDMA/CDMA EV-DO Rev. A/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA/GSM/EDGE GPRS/EDGE/HSPA+/3G/LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G / 5G Bluetooth + 4.2 GPS + + (Glonass / Galileo / BDS) IrDA — — FM-радио — — Аудиоразъем + (Lightning) 3,5 мм NFC + (Apple Pay) + Интерфейсный разъем Apple Lightning USB Type-C (USB 2.0) Размеры, мм 158,2×77,9×7,3 153,5х74,2х6,98 Вес, г 189 165 Защита от пыли и влаги + (IP67) — Тип корпуса моноблок (неразборный) моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий металл/стекло Тип клавиатуры экранный ввод экранный ввод Еще дактилоскопический сенсор (Touch ID) Сканер отпечатков пальцев. G-Sensor. Гироскоп.

Несмотря на то, что iPhone 7 Plus вышел в прошлом году, его процессор A10 Fusion с частотой 2,34 ГГц всё ещё остаётся одним из самых быстрых. 3 ГБ оперативной памяти в смартфоне Apple также не должны смущать пользователей, с ними приложения и интерфейс работают быстро.

В Huawei P10 Plus используется процессор HiSilicon Kirin 960, работающий на частоте 1,8 ГГц и 2,4 ГГц. На сегодняшний день — это также один из топовых процессоров, который обеспечивает смартфону высокую производительность. Учитывая 6 ГБ оперативной памяти проблем с многозадачностью тоже нет.

Если отбросить синтетические тесты, и сравнить устройства в реальной работе, то каждое из них показывает высокий уровень производительности.

В преимущества iPhone 7 Plus можно записать то, что для iOS лучше оптимизированы популярные приложения, они редко выгружаются из памяти. Тем не менее, системные программы на Huawei P10 Plus запускаются быстрее, это хорошо видно по «Настройкам» и «Камере».

Кроме этого, объём встроенной памяти в Huawei P10 Plus, это может быть 64, 128 или 256 ГБ, можно расширить за счёт карт microSD. В iPhone 7 Plus в базовой версии предлагает 32 ГБ без возможности расширения, а модели с накопителем на 128 и 256 ГБ обойдутся примерно на $100 и $200 дороже, соответственно.

Сканер отпечатков пальцев

И в Huawei P10 Plus, и в iPhone 7 Plus сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем.

Скорость срабатывания в обоих случаях очень высокая, но в P10 Plus, в том числе из-за отсутствия анимации после разблокировки, работает сканер чуть быстрее.

Камеры

В P10 Plus и iPhone 7 Plus используется система с двумя основными камерами. Во флагмане Huawei — это цветная 12-мегапиксельная и чёрно-белая 20-мегапиксельная с диафрагмой f/1.8 и системой оптической стабилизации. Во флагмане Apple — 12-мегапиксельная с широкоугольным объективом (диафрагма — f/1.8) и 12-мегапиксельна с телеобъективом (диафрагма f/2.8).

Давайте посмотрим, какие снимки они делают в разных ситуациях (слева — Huawei P10 Plus, справа — iPhone 7 Plus)

При хорошем освещении:

В сумерках:

При плохом освещении:

Портретный режим:

Как видно, оба смартфона хорошо справляются со съёмкой, как в условиях хорошего освещения, так и когда его недостаточно. Цветопередача у Huawei P10 Plus чуть красочнее и при плохом освещении благодаря чёрно-белой камере он вытягивает больше света. В портретном режиме iPhone 7 Plus лучше размывает фон, точнее понимая границы лица и даже волос человека в кадре.

Подводя итог в тесте камер P10 Plus и iPhone 7 Plus, стоит отметить, что оба смартфона хорошо подходят в качестве решения «навёл и снял», но в смартфоне Huawei при этом больше режимов съёмки и больше настроек, что понравится более требовательным пользователям.

Аудио

Оба смартфона оснащаются двумя внешними динамиками: один из которых расположен на нижней грани, а второй совмещён с разговорным. Тем не менее, в Huawei P10 Plus они звучат не с одинаковой мощностью, хотя и довольно громко, создавая не полный стереоэффект. iPhone 7 Plus в этом плане честнее, у него два динамика играют с одинаковой громкостью.

Тем не менее, в iPhone 7 Plus нет 3,5 мм разъёма для наушников, что всё ещё создаёт неудобства для пользователей. В P10 Plus, несмотря на меньшие размеры корпуса и толщину, место под 3,5 мм разъём всё-таки нашлось.

Автономность

В iPhone 7 Plus установлен аккумулятор на 2900 мАч, а в Huawei P10 Plus на 3750 мАч. В виду отсутствия одинаковых тестовых утилит для проверки автономности на Android и на iOS, мы выставили яркость обоих смартфонов на уровне 200 кд/м2 и запустили воспроизведение прямой видеотрансляции на YouTube в одной сети Wi-Fi. В итоге, iPhone 7 Plus продержался 6 часов 14 минут, а Huawei P10 Plus — 7 часов 16 минут. Как видно, результаты теста разительно не отличаются, в режиме средней нагрузки оба смартфона обеспечивают чуть больше одного дня автономной работы.

Полная зарядка iPhone 7 Plus занимает 2,5 часа. Huawei P10 Plus поддерживает быструю зарядку, но только фирменную SuperCharge (5В и ток заряда до 4,5-5А), и заряжается за 1,5 часа.

В итоге

Если вы подыскиваете себе флагманский 5,5-дюймовый смартфон в классическом для таких моделей дизайне, то обязательно присмотритесь к моделям из этого сравнения. Как iPhone 7 Plus, так и Huawei P10 Plus могут предложить хорошие материалы корпуса, отличные дисплеи, высокую производительность и системы из двух камер с возможностью создания портретов. При этом нельзя не отметить, что флагман Huawei достойно показал себя на фоне более именитого конкурента и в некоторых моментах даже его превзошёл.