Все супергерои родом из XX века, большинство вообще из первой его половины. Они давно уже морально устарели, несмотря на все старания владельцев торговых марок освежить эти образы. Пуленепробиваемый живот, сверхсила, владение боевыми единоборствами? Палеозой какой-то! А как же высокие технологии, сотовая связь, интернет? Адам Рэндолл, режиссер фильма iBoy, предлагает нам представить, как может выглядеть современный супегерой.

iBoy / «iБой» Жанр фантастика

Режиссер Адам Рэндолл

В ролях Билл Милнер (Том), Мэйси Уильямс (Люси), Миранда Ричардсон (бабушка), Рори Киннер (Эллман), Чарли Палмер Ротуэлл (Юджин), Джордан Болджер (Дэнни), Аймен Хамдуши (Катз) и др.

Студии Pretty Pictures, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Том живет в многоквартирном доме недалеко от лондонского Сити. С крыши здания открывается шикарный вид на знаменитый Огурец, башню Мэри-Экс 30, вот только в самом жилом комплексе по Уайт-Кеннет-стрит дела обстоят неважно. Построенный когда-то как образцовый городской микрорайон, он стал проблемным местом, в котором орудует молодежная банда. В один из вечеров Том становится свидетелем изнасилования его соседки-одноклассницы и получает пулю в голову. В этот момент юноша пытался вызвать полицию, так что пуля, попав в мобильный телефон, вогнала осколки электроники в череп Тома. Если Человека-паука в свое время укусил радиоактивный паук, то нашего iBoy в буквальном смысле слова покусал смартфон.

Молодой человек получает способность мысленно подключаться к мобильным и проводным сетям, управлять любой бытовой электроникой и электросетями, силой мысли загружать шпионское ПО на смартфоны противников, получать сигнал GPS, ориентироваться на виртуальной карте и т.д. Прочитав, точно так же мысленно, пару хакерских конференций, Том научился взламывать все что угодно, от автомобильной электроники и банковских серверов до лампочек в подъезде (не спрашивайте как). Просмотрев видеокурс на Youtube, бывший ботаник освоил некоторые боевые приемы. Звучит бредово? Ну, не более бредово, чем истории, которыми нас потчуют другие супергеройские фильмы.

Люси, переживающая случившееся с ней, боится выходить из дома, и Том как может поддерживает девушку. Он решает, пользуясь новоприобретенными способностями, найти и покарать обидчиков, ведь, кроме всего прочего, это наверняка кто-то из его одноклассников и соседей.

Вполне традиционная завязка для кино про локального героя. Что-то вроде современной, IT-продвинутой лондонской версии Сорвиголовы. Опять-таки и район, в котором происходит действие фильма, чем-то похож на Адскую кухню из Daredevil. Это непарадный, малознакомый туристам Лондон, почти спальный район, несмотря на близость к центру. Том начинает с малого, но решает в итоге обрубить гидре голову, бросив вызов преступникам, поставляющим в его район наркотики.

Увы, нового Daredevil из iBoy не получилось. Несмотря на интересную задумку, в фильме нет стержня. Сам Том достаточно скучный, замкнутый парень, случайно получивший суперспособности, действующий нелогично и неспособный просчитать последствия своих поступков даже на шаг вперед. Основной сюжетной линией фильма могли бы стать отношения Тома и Люси, его сопереживание сломленной девушке, ее борьба со страхами, но нет, эмпатии здесь не чувствуется, хотя по сценарию главный герой давно и безнадежно влюблен в свою одноклассницу.

С другой стороны, и Мэйси Уильямс в роли Люси не очень убедительна. Большую часть фильма она сидит на своей кровати и чатится с незнакомцами. Арье Старк явно не очень уютно в этом образе, и время от времени сквозь маску жертвы прорывается девочка-сорванец, что несколько сбивает с толку.

В iBoy мало ярких моментов, драматических сцен и собственно action. Финал фильма и вовсе выглядит скомканным. Мы и так отлично знаем, чем все заканчивается в подобных случаях, но здесь iBoy выглядит еще глупей, чем среднестатистический фильм про супергероев. Хотя взрывающиеся смартфоны в качестве основного оружия – это действительно смешно.

Увы, несмотря на интересную задумку iBoy, исполнение здесь не на высоте. Вместо фильма о супергерое нового поколения мы получили детский боевик категории B. Режиссер не находит в себе сил заговорить о действительно важных вещах, предпочитая свести все к дешевым спецэффектам и банальной развязке. Смотреть iBoy стоит лишь самым большим фанатам Мэйси Уильямс, хотя ей самой вряд ли стоит указывать роль в этом фильме в своем резюме.