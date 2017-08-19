Американский режиссер, сценарист и велосипедист-любитель Брайан Фогель планировал снять документальный фильм о допинге в непрофессиональном спорте и методах обмана антидопингового контроля, ставя эксперименты на самом себе. Но внезапно оказался в центре крупнейшего за историю спорта скандала, связанного с российской государственной программой допинга. Мало того, Фогель принял непосредственное участие в побеге бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в США, помогал ему прятаться и обнародовать вывезенные данные в прессе. Документальный фильм Icarus – история знакомства Фогеля и Родченкова и всех последующих событий.

Icarus / «Икар» Жанр документальный фильм

Режиссер Брайан Фогель

Студии Alex Productions, Netflix

Год выпуска 2017

Сайт IMDb

Брайан Фогель, участвующий в любительской версии Тур де Франс и не вошедший в 2014 г. в первую десятку гонщиков, решил в следующих соревнованиях прибегнуть к допингу и параллельно снять фильм о своей попытке. При этом его целью было обмануть антидопинговый контроль и показать, что если это под силу любителю, то профессиональным спортсменам и подавно. В ходе консультаций Фогелю посоветовали связаться с Григорием Родченковым, директором антидопинговой лаборатории в Москве, который внезапно очень легко согласился консультировать режиссера в вопросах обмана антидопингового протокола. На тот момент Фогель не совсем понимал причину подобного добровольного сотрудничества.

В декабре 2014 г., после выхода на немецком телеканале ARD документального фильма «Секретный допинг: как Россия добивается побед», над Родченковым начали сгущаться тучи. В 2015 году независимая комиссия WADA (World Anti-Doping Agency) обвинила Григория Родченкова в уничтожении тысяч проб российских спортсменов с целью сокрытия применения допинга. В ноябре 2015 г. директор московской антидопинговой лаборатории подал в отставку и понял, что его жизни угрожает опасность. С помощью Фогеля он совершил побег в США, где связался с прессой и стал информатором WADA, раскрывшим самую большую аферу в истории спорта.

Все это время Родченков плотно общался с Фогелем, бывал у него в США и принимал режиссера в Москве, так что все этапы осознания, через которые прошел российский ученый, вы увидите буквально от первого лица. Фогель тщательно документировал общение со своими консультантами, все Skype-переговоры, встречи, он даже смог снять эпизод внутри московской лаборатории, так что в Icarus вы можете увидеть совсем неприукрашенную версию Григория Родченкова и попытаться понять этого очень странного человека.

Родченков имел дело с допингом еще со студенческих времен. Во время его участия в студенческой легкоатлетической команде МГУ допинг ему колола его собственная мать, врач Центральной Кремлевской больницы. Родченков принимал участие в разработке программы сокрытия допинга, снабжал российских спортсменов анаболиками, подменял пробы на сочинской олимпиаде. Но при этом именно он разработал метод ретроспективного выявления применения стероидных гормонов, позволяющий находить допинг в пробах, взятых десятилетия назад. Родченков еще до допингового скандала был фигурантом уголовного дела в России, пытался совершить самоубийство и проходил лечение в психбольнице. Информатором WADA он стал не из принципиальных соображений, а исключительно из-за опасения за свою жизнь после загадочной скоропостижной смерти его друга, бывшего руководителя российского антидопингового агентства РУСАДА Никиты Камаева.

В Icarus Фогель пытается оправдать Родченкова, буквально через каждые десять минут ссылаясь на «1984» Джорджа Оруэлла. По мнению режиссера, в которое, похоже, верит и сам Родченков, атмосфера тотальной лжи, пропитавшая российское общество, приводит к искажению общепринятых моральных норм и удивительному двоемыслию, которое превращает подлый поступок в подвиг во имя родины. Не зря в России Григория Родченкова считают предателем, выдавшим врагам гениальную комбинацию, позволявшую российским спортсменам разводить иностранных лохов.

Трудно сказать, раскаивается ли Родченков в содеянном — на вопрос, заданный одной из функционерок WADA, ответа мы так и не получили. В какой-то момент ученый говорит, что, если бы не он, возможно, и не было бы агрессии России против Украины. Если бы у России было меньше золотых медалей в Сочи, то у Путина не хватило бы куража начать вторжение в Крым и на Восток Украины. В любом случае, Родченков уже поплатился за свои поступки. Он потерял все в Москве, он не может связаться или объединиться с семьей и теперь ему придется всю жизнь жить под программой защиты свидетелей в страхе перед местью Путина.

Увы, остальные фигуранты скандала практически не понесли наказаний. Санкции с российских спортсменов постепенно снимают. Чемпионат мира по футболу у России не забрали. Виталий Мутко и Владимир Путин продолжают спокойно врать в лицо журналистам и западным политикам.

Icarus заканчивается на достаточно пессимистической ноте. Ничего не изменилось и ничего не может измениться. Современный спорт полностью прогнил, а олимпийское золото теперь пахнет мочой, которую сотрудники ФСБ передавали через дырку в стене.