Игровые моды: вторая жизнь любимых игр

Начало года — это, перефразируя классику, то самое время, когда лучшие игры 2016 года уже давно закончились, а самые ожидаемые игры 2017 — еще и не думали начинаться. Во что бы поиграть сейчас, в январе-феврале, если все интересующие вас прошлогодние проекты уже пройдены? Например, в любительские моды, которые способны вдохнуть вторую жизнь в старую игру.

В этом материале мы не будем останавливаться на сравнительно мелких модах, вроде отключения таймеров у несюжетных миссий в XCOM 2 или более удобной системы диалогов для Fallout 4, а сосредоточимся на крупных модах и тотальных конверсиях — которые либо серьезно меняют оригинальный геймплей, либо и вовсе представляют собой самостоятельный проект на базе хита прошлых лет. Поскольку предыдущий материал такого плана, «Игровые моды: во что поиграть в очередное межсезонье?» мы публиковали целых 4 года назад, то в этот раз соберем проекты, увидевшие свет не только в 2016 году, но и в предыдущие пару лет.

Amnesia: The Dark Descent

Penumbra: Necrologue

Сюжетное продолжение серии игр Penumbra, разработанное фанатами цикла на базе следующей игры этого же разработчика. Действие мода разворачивается после событий Penumbra: Requiem — с новым сюжетом, головоломками и фирменной «пенумбровской» атмосферой. Мод получился настолько удачным, что даже завоевал звание «лучший однопользовательский мод 2014» на известном ресурсе ModDB. К слову, приквел к Necrologue уже в разработке, и выйдет в виде мода для SOMA.

DOOM 2

Brutal Doom 64

Нет, это не 64-битная версия отличного мода Brutal DOOM (о котором мы писали 3 года назад). DOOM 64 – это самостоятельная игра, сиквел DOOM 2 (и, по сути, прямой приквел DOOM образца 2016 года), вышедшая в свое время на консоли Nintendo 64. А Brutal Doom 64 — попытка ее переноса на ПК, с новым движком (работает на GZDoom и Zandronum), с поддержкой OpenGL, с новыми спецэффектами, звуками, анимацией оружия и т. д. Мод вышел совсем недавно, в конце 2016 года, но уже получил обновление до версии 2.0 — со специальным «тактическим» режимом (перезарядка оружия, отдача, ограниченный по времени спринт), с сетевыми картами, на которых можно играть с ботами и т.д.

DOOM 3 BFG Edition

Doom 3 BFG Hi Def

Хоть этот мод и не добавляет новый контент и не меняет геймплей оригинальной игры, но мы все-таки решили его включить в обзор – для тех пользователей, которым не понравился последний DOOM и которые предпочитают более медленный геймплей DOOM 3. Doom 3 BFG Hi Def (предназначенный для установки на версию игры DOOM 3 BFG Edition) повышает качество графики, добавляя более высокополигональные модели, качественные текстуры и эффекты, а также мягкие тени. Кроме того, этот мод поддерживает установку других модов – для него доступны, например, Immersive HD (с дополнительными улучшениям графики, AI монстров, балансом оружия и т.д.) и Zombie Apocalypse (с постоянно появляющимися зомби).

Euro Truck Simulator 2

ProMods Europe Map

Для симулятора дальнобойщика доступна масса модов, однако в большинстве своем это новые грузовики, трейлеры и прочие детали. Однако доступны для ETS 2 и более глобальные моды — в первую очередь, конечно, новые территории. ProMods предлагает не самую большую карту (здесь его обходит Trucksim Map, дороги которого «дотянулись» аж до Каира), однако детализация и проработка имеющихся локаций у него заслуживают исключительно похвалы. Всего этот мод предлагает больше 80 городов в 8 европейских странах, а также модернизирует карты Германии, Австрии и стран Бенилюкса. Для использования мода необходимо наличие дополнений Going East! и Scandinavia; также разработчик предлагает две версии мода — для игры с установленным дополнением Vive la France! и без него.

Fallout 2

Fallout 1.5: Resurrection

Если вы согласны с мнением, что трехмерные «фолауты» от Bethesda – это «не торт», и самыми правильными были только первые две части, то этот мод — для вас. Он представляет собой, по сути, новую игру во вселенной Fallout, добавляя новые локации, новый сюжет (по хронологии Resurrection находится между первой и второй частями, а действие разворачивается в New Mexico). По размеру карт мод сопоставим с Fallout 1, по количеству квестов и вариантов их решения — как говорят разработчики, намного его превосходит («обычное» прохождение займет порядка 25 часов).

Fallout: New Vegas

Fallout: Project Brazil

Ну тем, кто считает, что из новых «фолаутов» New Vegas был еще ничего — можно посоветовать мод Fallout: Project Brazil, являющийся неофициальным приквелом к New Vegas. Мод предлагает новый сюжет, новую локацию в Калифорнии, несколько часов озвучки и оригинальное интро (нечастое явление в модостроении). Изначально планировалось выпустить мод двумя «частями», первая из которых увидела свет еще в 2013 году. Вторая до сих пор находится в разработке — если верить отчетам команды, полная версия мода может увидеть свет в начале этого года.

Half-Life 2

Transmissions — Element 120

Сюжетный мод во вселенной Half-Life (действие происходит вскоре после событий Half-Life 2: Episode Two), выпущенный весной 2015 года, и через год с небольшим появившийся в Steam в виде бесплатной игры (где он успел заработать очень высокий рейтинг в 94% положительных отзывов). Мод очень короткий, но интересный, с хорошим дизайном уровней и своей уникальной «фишкой» — гравипушкой.

Estranged: Act I

Еще один сюжетный мод, на этот раз более продолжительный – его прохождение займет 1-2 часа. Главный герой после кораблекрушения попадает на загадочный остров, исследованием которого он и будет заниматься, попутно решая головоломки и отбиваясь от местных зомби. Мод отличает внимание к деталям и хорошая атмосфера. Estranged: Act I доступен в Steam для свободного скачивания (и к данному моменту был загружен уже почти четверть миллиона раз). Второй акт, если верить официальному сайту разработчика (кстати, это всего один человек), находится в альфа-стадии и уже доступен для загрузки.

Silent Hill: Alchemilla

Если вы фанат хорроров и не можете дождаться релиза Resident Evil 7 (который, судя по демо-версии, будет больше похож на Silent Hill: The Room, чем на любой из предыдущих «резидентов»), то убить время до 24 января вам поможет Silent Hill: Alchemilla – очень атмосферный мод на движке Source. Разработчики не пытались воссоздать какую-либо из частей Silent Hill «с видом от первого лица» — это скорее попытка отдать дань уважения легендарной серии. К сожалению, у разработчика не хватило сил и ресурсов для создания полноценной игры, поэтому в Silent Hill: Alchemilla нет монстров и оружия – просто исследование типичного «сайлентхиловского» города. После того, как мод занял второе место в номинации «лучший игровой мод 2015» на сайте ModDB, разработчик объявил о планах по добавлению в игру оружия, монстров и инвентаря, однако с тех пор выпустил только один патч с небольшими исправлениями и экспериментальной поддержкой Oculus Rift, плюс… объявил о начале работы над новой игрой. Так что, похоже, мир Silent Hill: Alchemilla так и останется безлюдным.

Portal 2

Portal Stories: Mel

Лучший однопользовательский мод 2015 года по версии ModDB и победитель The Game Awards 2015 в категории Best Fan Creation. Portal Stories: Mel – большое сюжетное дополнение (прохождение занимает до 10 часов) с новой героиней, которой предстоит решить 22 головоломки. Оригинальный сюжет, интересный дизайн уровней, собственная музыка, система достижений Steam – в общем и целом, Portal Stories: Mel воспринимается скорее как полноценное дополнение, а не любительский мод. Статистика в Steam, к слову, также впечатляет — 95% положительных отзывов при почти 800 тыс. загрузок.

Quake

Dimension of the Past

Лучшее доказательство того, что классика не устаревает никогда. Летом 2016 года, в честь 20-й годовщины Quake, компания MachineGames (разработчик, в частности, Wolfenstein: The New Order) выпустила… новый, пятый эпизод для этой легендарной игры. Качественный дизайн уровней, быстрый геймплей, чуть более высокая, чем у оригинала, сложность, дополнительная сетевая карта – в общем, всем поклонникам Q1 настоятельно рекомендуется (для большего эффекта стоит установить графический мод DarkPlaces).

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Chernobyl

Народная забава «создай S.T.A.L.K.E.R. своей мечты» до сих пор не теряет привлекательности в глазах многих геймеров. Различных модификаций этой легендарной серии существует множество, мы же решили отметить в этом материале Call of Chernobyl – мод, вышедший в конце 2015 года и занявший первое место в конкурсе ModDB “Мод года 2016” в категории «выбор игроков». 32 карты (как переработанные из оригинальной игры, так и абсолютно новая), улучшенный AI и система A-Life, создание персонажа, доработанная погода, система повторяющихся заданий, дополнительные моды, достижения, рейтинги и проч. — в общем, если вы когда-то были поклонником S.T.A.L.K.E.R. и сейчас порой испытываете чувство ностальгии, можно попробовать вернуться в Зону.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Falskaar

Уже довольно старый мод, который, тем не менее, все еще заслуживает внимания. Falskaar добавляет в игру большой остров (сопоставимый с Солстхеймом из аддона Dragonborn), собственную сюжетную линию, больше двух десятков квестов – на полное прохождение этого мода может уйти порядка 20 часов.

The Forgotten City

Как следует из названия, мод добавляет подземный двемерский город, в котором вы будете расследовать мистическое убийство. Игроку обещается до 8 часов геймплея, с допросом свидетелей, решением головоломок и даже путешествиями во времени. Новые монстры, оригинальный саундтрек, озвученные персонажи и несколько концовок прилагаются.

Enderal

Немецкий разработчик SureAI, мягко говоря, не новичок в модостроении – первый их проект, Myar Aranath (мод для TES III: Morrowind), увидел свет на английском языке еще в 2006 году. После этого команда взялась за дело всерьез и поставила производство модов на конвейер. В 2009 году вышел еще один мод для Morrowind — Arktwend, затем команда выпустила его сиквел – Nehrim (уже для TES IV: Oblivion). Оба мода представляли собой масштабные тотальные конверсии, действие которых происходило в собственном мире, а их прохождение занимало не один десяток часов – по сути, это были самостоятельные игры на движках от Bethesda. Вышедший летом 2016 года Enderal, в свою очередь, является сиквелом Nehrim (действие происходит в том же мире, но на другом континенте), выполненном на движке TES V: Skyrim. Новый сюжет (более мрачный и взрослый, по словам разработчика), отличный арт, собственная система прокачки, полностью озвученные NPC, от 30 до 100 часов геймплея – одним словом, SureAI снова сделали «ролевую игру своей мечты» (которая, кстати, порой заставляет вспомнить легендарную серию Gothic – видимо, есть что-то общее у этих немецких разработчиков).

На этот раз английская версия вышла почти одновременно с немецкой (в отличие от предыдущих проектов, где перевода с немецкого приходилось ждать чуть ли не годами). Кстати, в 2017 году разработчик обещает выпустить DLC – если кому-то не хватит оригинальной игры.

Legendary cities

В отличие от разработчиков предыдущих модов, добавлявших оригинальный контент (или вообще превращавших Skyrim в совершенно другую игру), автор Legendary cities пошел по другому пути. Он добавил на существующую карту 10 городов из самой первой игры цикла, The Elder Scrolls: Arena, причем «поставил» их более или менее в те же места, где они стояли в «Арене». Города удачно вписаны в существующий ландшафт и населены новыми NPC, однако на новую сюжетную линию рассчитывать, к сожалению, не приходится.

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