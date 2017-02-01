Имя ему Легион: обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y520

На рынок постепенно выходит все больше моделей ноутбуков на базе платформы Intel Kaby Lake-S и с новым поколением видеоадаптеров NVIDIA GTX 10xx. Причем такие устройства существуют не только в высшем ценовом сегменте, но и потихоньку осваиваются в среднем. Одним из таких примеров является Lenovo Legion Y520, сочетающий в себе высокий уровень производительности, а также неплохой дизайн.

Внешний вид

Несмотря на позиционирование Lenovo Y520 как игровой модели, в ее экстерьере мало что выдает такую направленность. Ноутбук выглядит строго, но не скучно. Игровую сущность обозначают только довольно массивные воздуховоды на задней грани и красная окантовка клавиш тачпада.

Корпус выполнен из черного матового пластика с soft touch покрытием. Такой вариант нельзя назвать самым практичным: на таком покрытии остаются отпечатки пальцев, хотя удаляются они легко и не очень заметны. При взгляде на ноутбук становится хорошо заметно, что дизайнеры постарались сделать Y520 компактнее, чем он есть на самом деле.

Материалы корпуса и массогабаритные показатели

Мы имеем дело с распространенным форм-фактором 15,6 дюймов и достаточно тривиальными габаритами. Толщина корпуса составляет 25,8 мм, что в сочетании с заостренными гранями создает эффект компактной конструкции. Вес ноутбука составляет 2,4 кг.

Компоновка интерфейсов

По количеству интерфейсов ноутбук не бьет рекорды, но все необходимое в нем есть, и даже чуть больше. Начнем с левой грани. На ней расположены: замок Кенсингтона, разъем для подключения зарядного устройства, гигабитный LAN-порт, USB 2.0, комбинированный 3,5 аудиоразъем и паз для перезагрузки устройства.

Правая грань содержит входящий в моду USB Type-C, кардридер формата SD, пару USB 3.0 и HDMI. Передняя и задняя грани пустые.

Клавиатура и тачпад

Lenovo Y520 оснащен островной клавиатурой с цифровым блоком. Размеры последнего были принесены в жертву размерам блока стрелок и основной части — весьма грамотное решение для игровой модели. Клавиши с ножничной конструкцией и обладают минимальным ходом и необходимым усилием для нажатия. Пользоваться клавиатурой очень приятно как в играх, так и при наборе больших объёмов текста. Клавиатура оснащена подсветкой красного цвета, яркость которой регулируется в пределах двух градаций.

Про тачпад особо сказать нечего. Он есть, среднего размера и претензий к нему нет. Стоит отметить разве что наклон сенсорной поверхности в сторону пользователя и достаточно тугие клавиши.

Дисплей

В качестве дисплея используется 15,6-дюймовая IPS-матрица производства LG. Разрешение составляет 1920х1080 точек. Согласно замерам, минимальный уровень яркости составляет 2 кд/м2, максимальный — 201. Такого диапазона будет достаточно практически всегда, особенно хочется отметить минимальный — с таким уровнем пользоваться ноутбуком в темноте очень комфортно. Замеренный уровень контрастности равен 1:700.

Изображение отличается преимущественно теплыми оттенками изображения. Гамму нельзя назвать эталонной, также есть сдвиг в сторону зеленого и красного цветов. Субъективно картинка приятна глазу. То же можно сказать и об углах обзора, традиционно для IPS являющихся максимальными. Единственный недостаток, который можно отметить — желтые засветы подсветки, которые видно только в темноте на черном фоне.

Аппаратная платформа и производительность

Начинка ноутбука заслуживает внимания — ведь он основан на новейшей на данный момент платформе Kaby Lake-S, причем одном из топовых ее представителей — Intel Core-i7 7700HQ. Это четырехъядерный процессор с поддержкой технологии Hyper Threading. От своего предшественника, модели Core-i7 6700HQ, его отличает несколько характеристик. Во-первых, возросшая номинальная частота, составляющая 2,8 ГГц, а в режиме Turbo Boost – 3,8 ГГц. Напомним, у предыдущей модели частоты составляли 2,6 и 3,5 ГГц, соответственно. TDP процессора не вырос и не уменьшился, и по-прежнему составляет 45 Вт, что немало для мобильного устройства. Техпроцесс — 14 нм. Во-вторых, мы имеем дело с новым графическим ядром — Intel HD Graphics 630. Главное отличие от модели 530 — слегка повышенная частота.

Производительность процессора велика, как в играх, так и в синтетических бенчмарках. Преимущество технологии Hyper Threading, безусловно, заметят пользователи многопоточных приложений. Хорошим дополнением мощному процессору являются 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с тактовой частотой 2133 МГц.

Производительность в играх

В качестве графической подсистемы установлен адаптер среднего уровня GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Его производительности хватает для любой современной игры в разрешении Full HD, в чем мы хорошо убедились во время тестирования. Итак, 1050 Ti позволяет почти всегда демонстрировать стабильные 60 кадров в секунду при сочетании высоких настроек качества графики. Тяжелые режимы сглаживания вроде MSAA и ультра настройки моментально ставят карту на колени, поэтому не стоит забывать, что речь идет о решении начально-среднего уровня.

Конфигурация Intel Core-i7 7700HQ и GTX 1050 Ti, которой оснащен Legion Y520, позволяет безо всяких проблем играть в любые игры на высоких настройках качествах графики. С другой стороны, подобная связки не является примером баланса между ЦП и ГП. В большинстве случаев процессор был редко загружен выше 60-70%, а вот видеокарта практически всегда на 100%.

Память

Дисковая подсистема представлена SSD на 512 ГБ с интерфейсом PCI, для хранения мультимедийных файлов предназначен жесткий диск на 1 ТБ. Очень быстрый твердотельный накопитель вносит свой ощутимый вклад в общую производительность, что хорошо заметно в любых повседневных задачах, связанных с обработкой файлов на системном диске. Жесткий диск рекордов по скорости не ставит, но со своей задачей справляется. Он достаточно тихий, и движение его магнитных головок можно услышать только в полной тишине.

Охлаждение

Для поддержания корректного температурного режима довольно мощных комплектующих предусмотрена пара вентиляторов. По уровню шума ноутбук нельзя назвать бесшумным в режиме простоя и тем более в играх. Однако в обоих случаях издаваемый системой охлаждения звук находится в приемлемых рамках. Вывод горячего воздуха осуществляется сзади, что также является плюсом, ведь это не обжигает руки и дополнительно уводит шум от пользователя ноутбука.

Стоит отметить и эффективность кулеров. В синтетическом тесте AIDA64 температура процессора зафиксировалась в пределах 75-80 градусов с кратковременными повышениями до 90. При этом процессор работал в режиме Turbo Boost на частоте 3,4 ГГц. Весьма неплохо для ноутбука с Core-i7 и толщиной корпуса менее 26 мм. В играх температура колебалась в районе 75 градусов и редко превышала этот порог. Видеокарта и вовсе была достаточно холодной, ее температура практически во всех игровых приложениях при максимальной нагрузке была на уровне 70 градусов.

Мультимедиа

В качестве акустической системы используется пара динамиков от Harman с мощностью по 2 Вт каждый. Звучат они чисто и достаточно громко. Также ноутбук оснащен HD-вебкамерой.

Автономность

Lenovo Legion Y520 оснащен стандартной для такого форм-фактора батарей на 45 Вт/ч.

Полного заряда будет достаточно для примерно 1,5 часов автономной работы при уровне яркости ниже средней и при использовании офисных приложений и веб-серфинга. Запуск игры посадит аккумулятор примерно за 15-20 минут.