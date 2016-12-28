Инновации по-украински: что обещали и (не)выполнили чиновники в 2016 году

2016 год стал богатым на обещания властей сделать страну и столицу более технологичными, удобными и продвинутыми. Запустить Wi-Fi буквально везде, оборудовать Киев камерами видеонаблюдения, сделать остановки «умными», а паспорта – по европейском подобию – это и многое другое красовалось в списке обещаний чиновников. Что было реализовано, что отложено, а что забыто – выясняем в этой статье.

Запустить Wi-Fi в поездах и выпустить официальное Android-приложение для покупки билетов

Украинские железные дороги, позади планеты всей, все-таки начали медленное движение в одну сторону с технологиями. Сайт перевозчика наконец обзавелся мобильной версией и даже получил форму обратной связи, сквозную для всех страниц. Через личный кабинет пользователя стало возможно сдавать купленные на сайте УЗ билеты. Но есть еще два обещания в области технологий, которые Укрзализныця так и не выполнила. Это запуск Wi-Fi в обычных поездах, анонсированный министром инфраструктуры в октябре, и выпуск мобильного приложения под Android. Последнее пообещал Войцех Балчун еще в августе. Чтобы исправиться, у власти осталось несколько дней.

Выдавать ID-карты вместо бумажных паспортов всем желающим гражданам

Почти весь 2016 год власти обещали, что ID-карты вместо бумажного паспорта смогут наконец получить все украинцы, а не только те, кто запрашивает документ впервые. Наконец 3 ноября 2016 года сказка стала былью. Впрочем, без ложки дегтя не обошлось – паспорта нового образца можно получить не в любом паспортном столе, список тех, у которых есть нужное оборудование, доступен на сайте Государственной миграционной службы. В ГМС сообщили, что до конца года планируют провести тендеры в системе ProZorro и в 2017 году начать выдавать ID-карты во всех отделениях.

Оснастить все школы Киева камерами наблюдения, а детские сады – тревожными кнопками

Городские власти пообещали это за несколько дней до первого звонка. На камеры бюджет выделил 24,3 млн гривен, на «тревожные кнопки» – 7,6 млн. Осенью процесс был запущен, началась установка тревожных кнопок в школах, даже соответствующий сюжет на национальном телевидении был. Но рапортов об окончании работ пока не поступало, а точное количество установок знает разве что городская бухгалтерия.

Установить непонятное количество тысяч камер видеонаблюдения в городе

В рамках проекта «Безопасная столица» мэр Киева планирует установить в городе восемь тысяч камер видеонаблюдения. Состоянием на конец сентября 2016 город заплатил за 300 камер, их определят на дорогах и мостах, там, где есть интенсивное движение транспорта. Еще 3600 Киев планировал установить в «объектах социальной инфраструктуры»: детских садах, школах, больницах. Сроки установки тоже не озвучиваются, но планируется, что все камеры будут частью единой инфраструктуры безопасности в рамках программы «Безопасная столица».

Сделать возможным оплату проезда в метро «картами любого банка» и начать отказываться от жетонов

Киевский метрополитен решил отказываться от жетонов в пользу собственных карт бесконтактой оплаты и банковских карточек с PayPass (Mastercard). Полный переход на карты и проездные должен произойти в 2017 году.

С декабря 2016 года продажа жетонов на станциях была ограничена двумя штуками в руки, а для безболезненного перехода на бесконтактные карты метрополитена (актуальные для тех, у кого нет Mastercard PayPass) метрополитен обещал оснастить станции pos-терминалами для оплаты проезда «любой банковской картой», начав со станций «Крещатик», «Майдан» и «Льва Толстого». На этих станциях терминалы появились, теперь с карточки можно даже жетоны купить. Как нам рассказали в кассе метрополитена, картами также можно оплатить однократную поездку – то есть, купить жетон.

Следующий шаг навстречу технологиям – отказ от приема жетонов на турникетах, где работает технология PayPass. Какие-то станции уже действительно переоборудовали, но в других местах пассажиры с жетонами все еще имеют возможность стопорить своих технологически продвинутых сограждан. Метрополитен поставил себе дедлайн – до конца года. Что ж, у компании еще есть в распоряжении несколько дней.

Установить 50 «умных» остановок общественного транспорта с питанием от солнечных батарей в Киеве

Мэр Киева, похоже, самый многообещающий – в буквальном смысле слова – в вопросах инноваций чиновник в стране. Первая «умная» остановка с Wi-Fi, подзарядкой для гаджетов и освещением на солнечных батареях, ослабевающим, когда людей на остановке нет, появилась в Киеве на улице Васильковской в апреле 2016 года. Тогда же Виталий Кличко пообещал установить 50 таких остановок (всего в городе их 2574) за следующие восемь месяцев. Рапортов о выполнении обещания не последовало. Ресурса, где можно было бы отслеживать статус выполнения обещания, нет. По телефону сотрудники КиевПасТранса отправили редакцию в КГГА, в КГГА в Департаменте транспортной инфраструктуры – обратно в КиевПасТранс. После контактов с шестью чиновниками, которые переводили стрелки на коллег, мы были вынуждены сдаться – ответственных за «умные» остановки в этом городе не найти.

Важный нюанс: остановка на Васильковской – не первая, на которой есть зарядка для гаджетов и табло с движением транспорта. В октябре 2015 года появилось не менее трех таких. Главное отличие от предыдущих – это солнечные батареи.

Запустить Wi-Fi на новых станциях метро и в перегонах, а полностью покрыть подземку интернетом к началу 2017

Легенды о том, что в киевском метро запустят Wi-Fi, появились несколько лет назад. С 2015 года город всерьез взялся за реализацию проекта, но сроки, когда покрытие будет полным, сдвигаются. Существующая сеть оператора Mosquito охватывает все центральные станции (12 штук), но даже не весь Правый берег. Предварительно, полностью метро будет покрыто Wi-Fi в 2017 году (но судя по всему, уже не в начале). В сентябре 2016 провайдер Wi-Fi обещал в ближайшее время провести сеть на Левобережную, Дарницу, Гидропарк, Вокзальную, Политехнический институт и Шулявскую. Но им пока не повезло. Следить за актуальным покрытием можно тут.

На данный момент оборудование для доступа в интернет есть также в семи тоннелях и 26 составах. Промедления с развертыванием сети оператор связывает с тем, что проводить работы можно только ночью.

О качестве интернета ходят противоречивые отзывы. Автору этих строк как везло, так и не везло со скоростью, в некоторых случаях местный Wi-Fi был хуже операторского Edge.

Добавить на интерактивную карту города автомобили скорых, пожарных и других муниципальных служб

Напомним, что совместному детищу КК «Киевавтодор» и КП «Киевпастранс», сайту http://clean-city.kiev.ua/, уже около года. В феврале 2016 власти обещали добавить на него слои с информацией о передвижении скорых, пожарных, поливочных машин и другого коммунального транспорта. Но, как и в феврале 2016, по карте в режиме онлайн пока катаются только снегоуборочные машины. Впрочем, точные сроки были обозначены только для скорой помощи (март 2016), остальная муниципальная техника скрылась за расплывчатой формулировкой «скоро».

Открыть в центре города центр инноваций iHub

Для пустующего помещения площадью полторы тысячи квадратных метров по адресу ул. Крещатик, 10, у городских властей было две идеи. Обе касались инновационных центров. Согласно первоначальным планам, там должен был открыться IT-центр California in Ukraine. Но планы поменялись, и в итоге помещение отдали под коворкинг iHub. У проекта iHub норвежские инвесторы и сеть коворкингов в других городах Украины, а также в Молдове и Румынии. В киевском должно было появиться 200 рабочих мест, 12 полузакрытых залов, 8 конференц-залов и даже четыре душевые кабинки. В «хабе» инвесторы рассчитывали проводить 200-300 мероприятий в год. Надо было только сделать ремонт, чтобы превратить вот это помещение

в это

Но на первом этаже здания на Крещатике, 10, уже идет ремонт. Открытие предварительно планируется на весну.

В итоге

Обещания властей по-прежнему часто расходятся с делами. Ситуация осложняется еще и тем, что по факту у граждан нет работающих инструментов, которые бы позволяли контролировать выполнение обещаний. Нет ресурсов, где можно было бы отследить статус реализации проектов (особенно, если это не обращение на сайте 1551 или не какой-то уж очень наболевший проект) или четкого механизма отчетности. Многие привычные для развитых стран вещи в Украине еще даже не были анонсированы (например, адекватное приложение для муниципального транспорта, реальное избавление от бумажной волокиты и предоставление всех государственных сервисов онлайн). Но несмотря на то, что результат в вопросах инноваций все еще далек до показателя «100 из 100», Киев и вся Украина медленно, намного медленнее, чем хотелось бы, трансформируются в более комфортное место для жизни. Надеемся, что 2017 год принесет нам много выполненных обещаний в сфере технологических инноваций и много новых полезных идей от чиновников, которые перекочуют из пресс-релизов на улицы украинских городов.