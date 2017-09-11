iPhone X или iPhone 8: чего ждать от презентации Apple 12 сентября?

Первый iPhone был представлен в январе 2007 года. Ситуация с рынком смартфонов с тех пор кардинально поменялась. Часто это приписывают именно к заслугам Apple. С момента презентации смартфона от купертинцев, компания очень успешно продолжает раз в год обновлять iPhone, а фанаты от анонса к анонсу продолжают следить за утечками, собираются для просмотра очередного Special Event’а и выстраиваются в длиннейшие очереди перед магазинами, чтобы быть среди первых покупателей новинки. Начиная с модели 4S, компания демонстрирует новый гаджет осенью (исключением был iPhone SE, который показали в марте 2016). Этот год не стал исключеним. В этой короткой подборке мы попытались собрать все основные утечки, рассказывающие о новинках.

На протяжении нескольких месяцев на тематических (и не только) сайтах с завидной регулярностью появлялись материалы, которые были посвящены юбилейному iPhone’у. Часть этой информации была предположениями аналитиков, часть просто была попытками угадать что-либо. Но была и часть довольно подробных материалов, которые в последствии находили подтверждения в бета-версиях iOS, например, а авторы таких материалов ссылались на внутренние источники в компании или на производстве.

Нельзя обойти стороной и тот факт, что это юбилейный iPhone, что лишний раз подогревает интерес публики. Презентация запланирована уже в новом кампусе, в Steve Jobs Theater. Согласно утверждениями прессы, в этот раз нас ждет не просто обновление, а совершенно новое устройство. Так, у компании к существующему модельному ряду добавится премиальная модель iPhone X. Текущие iPhone 7 и 7 Plus получат новое железо и превратятся в iPhone 8 и 8 Plus, таким образом в этом году не будет модели с индексом S. Но с названиями все еще может быть все иначе, и в линейке будут iPhone 7S, 7S Plus и премиальный iPhone 8.

Но вернемся к юбилейному iPhone’у. Модель должна значительно отличаться от предшественников:

Другой дизайн. Конечно же, премиальная версия не может выглядеть так же, как «обычные» модели. Так, рамки вокруг дисплея станут практически незаметны, а сенсоры, динамик и фронтальная камера немного «наступят» на дисплей со стороны верхней грани. Сам же гаджет станет стеклянный с металлической рамкой, как iPhone 4. Расположение камер на тыльной стороне перейдет в вертикальное положение, а не горизонтальное (как у iPhone 7 Plus).

Кнопка Home, которая уже год как перестала нажиматься, вовсе пропадет в ее привычном виде и теперь будет только в виртуальной форме. Вместе с ней придется попрощаться и со сканером отпечатков пальцев. Согласно имеющейся у журналистов Bloomberg информации, инженеры попытались встроить сканер непосредственно в дисплей, но столкнулись с проблемами на производстве.

Разблокировать устройство все равно как-то нужно, да и необходимо как-то подтверждать оплату. Сейчас за это отвечает именно дактилоскопический сенсор. В iPhone X его заменят на Face ID – сканирование лица. Согласно отчетам, это должно будет происходить очень быстро и будет работать даже в темноте.

Виною таких изменений с кнопкой Home и сканером отпечатка пальца стал дисплей, который будет занимать практически всю лицевую сторону. Его размер должен быть больше, чем у iPhone 7 Plus, но сам корпус при этом будет меньше из-за отсутствующих рамок. С IPS-матрицы компания перейдет на OLED, чего с iPhone пока не случалось. К тому же, в дисплее будет реализована технология True Tone, которая будет «двигать» цветовую температуру в зависимости от освещения. (Впервые такая функциональность появилась в дисплее iPad Pro 9.7.)

Изменение материала задней крышки позволит встроить индукционную зарядку, что сейчас невозможно без сомнительных сторонних приспособлений или чехлов. Есть также вероятность того, что iPhone 8 и 8 Plus тоже получат стеклянные «спинки» и возможность заряжаться «без проводов».

Комплектующие новинок, естественно, превзойдут возможности сегодняшних моделей.

Все вышеперечисленное отразится и на ценнике. Премиальная версия iPhone будет стартовать с $1000. Справедливости ради стоит отметить, что такая цена не далеко ушла от тех же Samsung Galaxy Note 8 или LG V30.

Но не только смартфон будет занимать два часа презентации, хотя и наверняка больше всего внимания сконцентрируется именно на нем. Вместе с ним на мероприятии могут показаться новые Apple Watch. Третье поколение «умных» часов компании вряд ли поменяет внешность, но слегка прибавит в возможностях:

То, что есть у конкретных устройств, но пока не показалось у Apple Watch – поддержка LTE. Это позволит оставить смартфон дома и пойти на пробежку, при этом стримить музыку из Apple Music, при необходимости воспользоваться картой и получать/совершать звонки.

К существующим вариантам добавятся пара новых цветов корпуса: серая керамика и золотое покрытие, которое в программном коде называется Blush Gold.

Логичным выглядит и появление новых коллекций ремешков и браслетов.

В сентябре 2015 года на презентации также были представлены Apple TV четвертого поколения, которые с тех пор не обновлялись. Слухов про апгрейд тоже было достаточно много:

Текущее поколение не поддерживает разрешение более 1080p, что планируют исправить уже в этом году, дотянув возможности стримера до 4К-картинки.

Все чаще появляются устройства с поддержкой HDR-видео. Пусть контента пока совсем мало, тем не менее, технология уже на слуху и, возможно, будет развиваться. Согласно отчетам, обновленные Apple TV смогут справится и с такой задачей.

Для всего этого понадобится и более мощный процессор, чем A8 (еще из iPhone 6).

На конец этого у Apple большие планы. Кроме запуска вышеперечисленных устройств, компания, конечно же, выпустит мажорные обновления iOS, macOS, watchOS и tvOS. Ко всему не стоит забывать, что не так и много осталось до запуска продаж iMac Pro и HomePod. Возможно на презентации расскажут что-то новое еще и об этом. Но пока кажется, что кроме трех моделей iPhone, обновленных Apple Watch и Apple TV ничего больше ждать не придется.

А заодно напомним, что традиционная текстовая трансляция от редакции ITC.UA начнется незадолго до старта основного мероприятия, которое запланировано на 12 сентября, 20:00 по Киеву. Не пропустите!